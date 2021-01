Ostrava prohrála s Prostějovem, Sparta zdolala Chrudim

Praha - Fotbalisté Ostravy na úvod krátké zimní přípravy zahazovali šance a s druholigovým Prostějovem překvapivě prohráli 0:1. Brno na turnaji na Maltě podlehlo rakouskému Tirolu 0:2 a Jablonec nestačil na německé třetiligové Drážďany. Naopak Zlín proti outsiderovi nezaváhal a nováčka druhé ligy Blansko porazil 4:1. Sparta ve dvou zápasech porazila Chrudim. Nejprve v silnější sestavě i díky hattricku Lukáše Juliše vyhrála vysoko 6:0 a poté s řadou mladíků zvítězila 2:0.

Baník měl proti Prostějovu mnohem více ze hry, ale narážel na Muchu, který vychytal i ty největší šance. Sedm minut před koncem z ojedinělé akce udeřil outsider poté, co se z dálky prosadil tečovanou střelou pod břevno střídající Jurásek.

"První poločas herně velmi dobrý výkon, bohužel bez gólů, i když šancí bylo dost. Finální fáze byla dnes naší největší slabinou. Druhá půle už nebyla taková, ale do nějaké 75. minuty to ještě sneslo měřítko. Pak už šel výkon dolů a v závěru jsme si to vyžrali. Výsledek je zklamání, i když to dnes nebyla priorita," řekl pro klubový web kouč Baníku Luboš Kozel.

Brno v semifinále Tipsport Malta Cupu prohrálo s Tirolem 0:2 a potřetí za sebou se do finále turnaje nedostane. Nováček české nejvyšší soutěže sice v první půli soupeře přehrával, ale několik dobrých šancí neproměnil a v polovině druhého dějství pátý tým rakouské ligy dvěma slepenými góly rozhodl.

"Náš výkon byl v první půli hodně zajímavý. Předvedli jsme dobré akce od zakládání útoků až po finální fáze, ale utkání jsme si prohráli sami, protože jsme nedokázali vstřelit branku. To byl náš největší problém. Po střídání jsme nedokázali udržet tempo hry a nevyrovnali jsme se jim v kvalitě," řekl novinářům brněnský trenér Richard Dostálek.

Nedařilo se ani Jablonci, který podlehl lídrovi třetí německé ligy Drážďanům 1:2. Domácí Dynamo udeřilo na přelomu poločasů, za druhý tým české nejvyšší soutěže už jen snížil střídající Doležal.

"Dnes je náš třetí tréninkový den a je na nás vidět, že nejsme úplně rozehraní. Poslední dva dny jsme měli po dvou trénincích a kluci dnes měli trochu utažené nohy. Nebudeme se na to vymlouvat, ale balon nás zatím neposlouchá tak, jak bychom chtěli," uvedl asistent jabloneckého trenéra Zdeněk Klucký.

Ve Zlíně padlo všech pět branek až po přestávce a navíc v rozmezí pouhých 14 minut. Tři ze čtyř gólů "Ševců" dali střídající hráči Toutou, Fantiš a Hrdlička, mezitím skóroval Dramé.

"Bylo to zase po 14 dnech utkání, na umělé trávě. Chtěli jsme si vyzkoušet i variabilitu v rozestavení, což účel splnilo. Kondičně to bylo docela náročné, Blansko hlavně v první půli běhalo velmi poctivě. Jistá spokojenost je," uvedl asistent zlínského trenéra Jan Somberg.

Prvoligové kluby mají rekordně krátkou zimní přestávku a kvůli měsíční koronavirové pauze během podzimu začnou jarní část sezony už v polovině ledna. Většina týmů odehraje pouze jeden nebo dva přípravné duely.

Sparta na úvod přípravy ve dvou zápasech porazila Chrudim

Fotbalisté pražské Sparty na úvod krátké zimní přípravy ve dvou zkrácených zápasech porazili druholigovou Chrudim. Třetí tým prvoligového tabulky nejprve v silnější sestavě i díky hattricku Lukáše Juliše vyhrál vysoko 6:0 a poté s řadou mladíků zvítězil 2:0. Utkání se na Strahově hrála na 2x30 minut.

Sparťanští trenéři rozdělili kádr na dva různé týmy. Do prvního duelu nasadili silnější sestavu, která za vytrvalého sněžení po celou dobu dominovala. Po hezké kombinaci otevřel ve 24. minutě skóre Ladislav Krejčí starší a pak se blýskl hattrickem Juliš, který coby nejlepší ligový střelec sezony zaznamenal na podzim 10 branek. Prosadili se i Polidar a Wiesner.

V druhém duelu dostali šanci i mladíci a někteří si připsali první start za "áčko" Sparty. V osmé minutě poslal Pražany do vedení z dorážky Minčev a těsně před pauzou se k tyči trefil Ladislav Krejčí mladší. Po změně stran už gól nepadl i proto, že Souček neproměnil penaltu. Ze zápasu odstoupil útočník Kozák s tržnou ránou na hlavě, ale jeho zranění by nemělo být vážné.

"V prvním zápase jsme podali dobrý výkon, měli jsme dobrý pohyb, dobře kombinovali. To pak přineslo ovoce i ve skóre. Bylo to dobré utkání. Druhé utkání hrálo kombinované mužstvo na horším terénu, ale i to jsme zvládli," uvedl pro klubovou televizi sparťanský trenér Václav Kotal.

"Někteří hráči dostali příležitost a jsem rád, že třeba Wiesner pochopil, co od něj chceme - náběhy za obranu do prostor. Dneska to dokázal i využít. Hodnotím ho pozitivně," dodal Kotal.

Spartu čeká v rekordně krátké zimní přípravě ještě o víkendu generálka s Českými Budějovicemi. Jarní část ligové sezony odstartuje přesně v polovině ledna.

"Největší problém je s covidovými testy, nevíte dne ani hodiny, kdy kdo onemocní. Z toho máme největší strach. Můžete se připravovat, jak chcete, ale když dva dny před zápasem někdo onemocní a bude se muset všechno zase měnit...," podotkl Kotal.

Přípravná fotbalové utkání:

Baník Ostrava - Prostějov 0:1 (0:0)

Branka: 83. Jurásek.

Sestava Ostravy:

I. poločas: Budinský - Sanneh, Pokorný, Azackij, Fleišman - Jánoš, Drozd - Kuzmanovič, Tetour, De Azevedo - Zajíc.

II. poločas: Budinský - Kukučka, Svozil, Stronati - Sanneh (75. Drozd), Chvěja, Kaloč, Mena, Holzer - Šmiga, Potočný. Trenér: Kozel.

Fastav Zlín - Blansko 4:1 (0:0)

Branky: 63. Toutou, 65. Fantiš, 72. Dramé, 76. Hrdlička - 74. Harba.

Sestava Zlína:

I. poločas: Rakovan - Procházka, Buchta, Kolář - Cedidla, Conde, Slaměna, Janetzký - Dramé, Jawo, Poznar.

II. poločas: Rakovan (69. Šiška) - Slovák, Vraštil, Simerský - Cedidla (69. Kolář), Conde (69. Janetzký), Slaměna (69. Dramé), Hrdlička - Fantiš, Chwaszcz, Toutou. Trenér: Páník.

Sparta Praha - Chrudim 6:0 (2:0)

Branky: 30., 37. a 55. Juliš, 24. Ladislav Krejčí I, 40. Polidar, 58. Wiesner.

Sestava Sparty: Nita - Vindheim, Vitík, Plechatý, Hancko, Polidar - Wiesner, Sáček, Dočkal, Ladislav Krejčí I - Juliš.

Sparta Praha - Chrudim 2:0 (2:0)

Branky: 8. Minčev, 30. Ladislav Krejčí II.

Sestava Sparty: Holec (31. Kotek) - Šilhart, Gelašvili, Lischka, Hanousek - Ryneš, Souček, Ladislav Krejčí II, Frýdek - Minčev, Kozák (31. Novotný). Trenér: Kotal.

Dynamo Drážďany - FK Jablonec 2:1 (1:0)

Branky: 37. Becker, 48. Diawusie - 79. Doležal.

Sestava Jablonce:

I. poločas: V. Hrubý - Haitl, Zelený, Štěpánek, Podaný - Hübschman - Jovovič, R. Hrubý, Kratochvíl, Pilař - Chramosta.

II. poločas: Hanuš - Holík, Martinec, Jeřábek, Krob - Pleštil, R. Hrubý, Smejkal, Považanec, Jovovič - Doležal. Trenér: Rada.

Přípravný turnaj Tipsport Malta Cup - semifinále:

Zbrojovka Brno - Swarovski Tirol 0:2 (0:0)

Branky: 67. Dedič, 68. Baden Frederiksen.

Sestava Brna: Šustr - Moravec (60. Bariš), Dreksa (60. Hlavica), Šural (80. Černín), Záhumenský - Reiter (60. Štepanovský), Vaněk (60. Jambor), Sedlák (80. Lacík), Fousek (60. Šumbera) - Pachlopník - Zikl (60. Fila). Trenér: Dostálek.