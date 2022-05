Ostrava porazila Hradec Králové 3:1 a v lize skončí pátá

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili v třetím kole ligové nadstavby ve skupině o titul Hradec Králové 3:1 a mají definitivu konečného pátého místa v tabulce. Hosté ve Vítkovicích sice vedli po gólu Adama Vlkanovy ze sedmé minuty, ale Baník pak skóre otočil. Na vyrovnávací trefu Ladislava Takácse z 24. minuty ve druhé půli navázal dvěma brankami nejlepší střelec Slezanů Ladislav Almási.

Hradec v nadstavbě po senzační výhře nad Slavií a nečekané remíze na Spartě poprvé nebodoval a prohrál po devíti kolech. Východočeský nováček nejvyšší soutěže má jistotu, že skončí na šestém místě. Ostravští ve čtvrtém soutěžním utkání s Hradcem v této sezoně poprvé zvítězili a připsali si premiérové body v nadstavbě po porážkách 1:3 na Spartě a na Slovácku.

Ani čtvrtý vzájemný zápas obou týmů v této sezoně, v níž Hradec vyřadil Baník v osmifinále domácího poháru, nezačal pro Ostravu dobře. Než se pořádně vzpamatovala, přišla ledová sprcha v podobě gólu. Vlkanova se v sedmé minutě opřel do přihrávky z křídla a jeho pokus ještě před Laštůvkou tečoval do protipohybu jeden z domácích obránců.

Ostravě inkasovaný gól uškodil, ale po hluché pasáži dokázala ve 24. minutě srovnat. Takács zblízka razantně hlavičkoval do Klímova centru a překonal Vízka. Obránce Slezanů si připsal první branku v ligovém ročníku.

Baník ožil a v krátkém náporu si vytvořil několik závarů v královéhradeckém vápně. V závěru půle byl ale z brejků znovu nebezpečnější soupeř. Zejména Kubala dělal průvan v obraně domácích, ale i jeho velkou šanci ve 41. minutě Laštůvka zmařil.

Rovněž v úvodu druhé půle se hosté zdáli být v ofenzivě aktivnější, jenže své kontry nedotahovali zdaleka tolik jako v úvodním dějství. Místo toho se prosadili Ostravští. Ndefe v 67. minutě dokázal zprava posunout míč na malé vápno k Almásimu, který pohodlně skóroval.

Hradec přesto nemusel odjet s prázdnou. Na Laštůvku se řítil střídající Kučera, který však čtvrthodinu před koncem s nepříliš razantním pokusem mohl stěží uspět. Hosté v závěru nechávali otevřená zadní vrátka a tři minuty před koncem se jim to vymstilo.

Domácí sice nejprve brejk pokazili špatnou finální přihrávkou, ale z druhé vlny Buchta vybídl k druhé trefě v utkání Almásiho. Slovenský útočník skóroval už pošestnácté v ligové sezoně a na rozdíl jednoho gólu se dotáhl k lídrovi tabulky kanonýrů Jurečkovi ze Slovácka.

Hlasy po utkání:

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Důležitá výhra, pořád jsme ale něčím svázaní. Nevím, žádný tlak tu už není. Nevím, co hráčům říct, aby se nebáli hrát a obětovali se ve hře o body. Dnes jsme splnili jeden úkol, a to donutit soupeře k chybám. To se nám povedlo a šance jsme dovedli zužitkovat. Vyšlo nám taky střídání v poločase, noví hráči tam přinesli živou vodu a pomohli tomu."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Dnes to bylo velmi kvalitní utkání. Vsadili jsme na rychlostní hráče, kteří chodí do náběhu, a to se nám v průběhu zápasu dařilo. V momentě, kdy jsme vedli, jsme dostali laciný gól. Druhý poločas jsme hru více otevřeli. Bohužel jsme udělali několik chyb a soupeř tyto šance využil. Vyzdvihl bych výborného Laštůvku, který držel Baník po dobu celého utkání."

Baník Ostrava - FC Hradec Králové 3:1 (1:1)

Branky: 67. a 87. Almási, 24. Takács - 7. Vlkanova. Rozhodčí: Křepský - Arnošt, Bureš - Machálek (video). ŽK: Jaroň, Takács - Jakub Klíma. Diváci: 4253.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Takács, Lischka (46. Chlumecký), Fleišman - Jaroň (69. Kuzmanovič), Kaloč (46. Budínský), Pokorný, Jiří Klíma (77. Falta), Smékal (46. Buchta) - Almási. Trenér: Galásek.

Hradec: Vízek - Jakub Klíma, Král, Čech - Mejdr, Doležal (75. Rada), Kodeš, Novotný (62. Harazim) - Vlkanova - Kubala (75. Dvořák), Prekop (69. Kučera). Trenér: Koubek.