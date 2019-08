Ostrava ovládla slezské derby v Opavě

Opava - Fotbalisté Opavy podlehli v předehrávce 4. ligového kola Ostravě 0:2. Hosty poslal ve slezském derby ve 20. minutě do vedení bývalý opavský útočník Tomáš Smola a v 82. minutě přidal pojistku Brazilec Dyjan Carlos de Azevedo. Baník vyhrál i druhé venkovní utkání sezony, naopak doma ještě nezískal ani bod. Opava po úvodních dvou vítězstvích podruhé za sebou prohrála a klesla o skóre na šesté místo neúplné tabulky za čtvrtou Ostravu.

Vedle Smoly nastoupil za Baník i Kuzmanovič, další hráč, který v poslední době přišel do Opavy z Ostravy. Jako první zahrozili v desáté minutě domácí. Mondek poslal do vápna ostrý centr, který před dotírajícím Jurečkou pokryl brankář Budinský. Balon mu po kontaktu s opavským hráčem vypadl, ten jej dorazil do sítě, ale rozhodčí Julínek už předtím odpískal faul a gól neplatil.

Byť Opavští měli v těch chvílích herně navrch, ve 20. minutě se dočkal vedení Baník. Po přímém kopu Hrubého nebezpečně hlavičkoval Stronati, Fendrich vytáhl balon na břevno, ale v malém vápně stál Smola a zblízka bez potíží uklidil míč do sítě.

Vzápětí mohlo být vyrovnáno, jenže Jurečkovu hlavičku po Zapalačově prudkém centru vytěsnil Budinský. Ostravský brankář se překonával i dál, když vyrazil na roh také Dedičovu ránu.

Ve 40. minutě po Zapalačově rohu dorazil prodloužený míč do sítě Jurečka, ale ani tentokrát se nemohl radovat. Sudí po zhlédnutí videa potvrdil původní ofsajdový verdikt.

Hned po změně stran mohl přidat druhý gól Baníku Smola, jenže jeho rána z ostrého úhlu byla zblokována. Po hodině Opava zatlačila Baník řadou centrů, ale do zakončení se domácí neprobili. Naopak necelou čtvrthodinu před koncem Opavě nevyšla ofsajdová "past" a Diop se zjevil před Fendrichem, který ho vleže vychytal.

Pak ale domácí propadli po své standardce, Baník po nepřesném centru postupoval do přečíslení pět na dva, a byť se zprvu zdálo, že Opavští kritickou chvilku přečkají, nakonec inkasovali podruhé. Hrubý vysunul Reitera, který si položil Fendricha, předal míč De Azevedovi a ten v 82. minutě prestižní souboj definitivně rozhodl.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Jsme zklamaní, protože jsme cítili, že jsme měli na to bodovat. První poločas byl z naší strany po herní stránce velmi dobrý, chyběla tomu akorát branka. Soupeř se po jedné standardce dostal do vedení. Ve druhém poločase jsme se tam tolik nedostávali, přišlo docela brzké střídání. Trochu jsme to oživili, ale soupeř si to pohlídal. Nedařily se nám standardky, které byly vždy naší silnou zbraní. Navíc nás soupeř po naší útočné standardce vytrestal brejkem a využil přečíslení. My se ale musíme poučit z chyb a jet dál."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Ukázalo se, jak je fotbal ošidný. Hodně důležitý byl první gól a hlavně výkon našeho brankáře, který nás v několika situacích extrémně podržel. U standardek jsme něco trochu změnili a vyšlo nám to. Bylo to utkání o střelcích, my jsme je měli, a proto si vezeme výhru. Venku vyhráváme možná i proto, že nám víc sedí rychlý protiútok než postupné tvoření hry."

SFC Opava - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 20. Smola, 82. De Azevedo. Rozhodčí: Julínek - Nádvorník, Podaný - Adam (video). ŽK: Zavadil, Jursa, Schaffartzik - Kuzmanovič. Diváci: 6087.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek - Zavadil, Jursa (73. Opoku) - Mondek (54. Šulc), Jurečka, Zapalač (54. Stáňa) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Stronati (58. Procházka), Fleišman - Reiter, Hrubý, Jánoš, Kuzmanovič (46. Diop), De Azevedo (90. Holzer) - Smola. Trenér: Páník.

1. Slavia 3 3 0 0 7:1 9 2. Plzeň 3 3 0 0 8:4 9 3. Jablonec 3 2 0 1 8:2 6 4. Mladá Boleslav 3 2 0 1 5:4 6 Ostrava 4 2 0 2 5:4 6 6. Opava 4 2 0 2 3:6 6 7. České Budějovice 3 1 1 1 4:3 4 8. Příbram 3 1 1 1 4:4 4 Sparta 3 1 1 1 4:4 4 10. Teplice 3 1 1 1 3:6 4 11. Bohemians 3 1 0 2 5:5 3 12. Liberec 3 1 0 2 4:5 3 13. Zlín 3 1 0 2 2:3 3 14. Olomouc 3 1 0 2 2:4 3 15. Slovácko 3 1 0 2 2:8 3 16. Karviná 3 0 0 3 3:6 0