Ostrava na úvod skupiny o záchranu rozstřílela Brno

Ostrava - Fotbalisté Ostravy vstoupili do nadstavbové části první ligy výhrou 4:0 nad nováčkem z Brna. Baník rozhodl zápas úvodního kola skupiny o záchranu třemi góly v prvním poločase, poskočil na 11. místo tabulky a přiblížil se k udržení mezi elitou. Brankou a dvěma přihrávkami se blýskl krajní bek Jan Juroška, prosadili se také Cadu, Muhamed Tijani a Srdjan Plavšič. Ostravští ve třetím vzájemném duelu ligové sezony poprvé bodovali. Zbrojovka prohrála potřetí z posledních čtyř kol a na první barážové pozici ztrácí na třinácté Teplice už čtyři body.

Zápas byl od začátku jednostrannou záležitostí. Domácí hráli od úvodu aktivně a od 10. minuty i vedli, když Cadu trkl hlavou do sítě Juroškův centr zprava. Ostrava po stranách vcelku hladce pronikala k brněnské bráně, ve 14. minutě z otočky nebezpečně vypálil Klíma, ale rána skončila vedle tyče.

I ve druhé trefě měl prsty krajní obránce Juroška. Centimetrově přesným pasem od pravé lajny ve 32. minuty vybídl Tijaniho a nejlepší ostravský střelec míč lízl hlavou přesně k tyči. Nigerijský útočník zapsal svůj devátý gól v ligové sezoně a navázal na hattrick z posledního utkání v Olomouci.

Baník s narůstajícím skóre zvyšoval i svou dominanci a sebejistotu. V 37. minutě sehrál pohlednou kombinaci: Kaloč překonal brněnskou defenzivu lobem za obrannou linii a rozběhnutý Plavšič po zemi překonal potřetí Berkovce. Slezané odehráli nejlepší první půli od třetího kola.

Trenér hostů Hašek okamžitě reagoval stažením Alliho ze hřiště a o přestávce udělal další tři změny ve snaze probudit svůj výběr. Ale šance měli znovu hlavně domácí. V 53. minutě pálil z hranice pokutového území Klíma, jeho ránu však brněnská obrana zblokovala na roh.

Přesnou mušku neměl ani střídající Almási, jenž hlavičkou z 10 metrů zakončil nad. Zato Juroška v 62. minutě se opět blýskl obránce Juroška, když si od pravé lajny navedl míč k šestnáctce a pak levačkou zacílil přesně horní roh Berkovcovy brány. Skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Slezané navázali na minulé vítězství 4:1 v Olomouci a připsali si nejvyšší výhru od únorového triumfu 5:0 v Teplicích. Brno za celý zápas nevystřelilo na ostravskou bránu a venku v lize podesáté za sebou nezvítězilo.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Dnes mohu utkání hodnotit velice pozitivně. Těžký zápas ve skupině o záchranu jsme zvládli nejen výsledkově, ale i herně. Vypracovali jsme si dostatek šancí a především jsme byli produktivní jako v Olomouci. Dali jsme čtyři góly, ten čtvrtý soupeře zlomil definitivně a Brno už se na nic nezmohlo. Škoda jen, že jsme nevydrželi hrát ve stejném tempu jako v první půli. Můžeme být trošku klidnější než před týdnem v Olomouci. Ale víme, co je ve fotbale možné. Já si oddychnu, až budeme mít matematicky jistotu."

Martin Hašek (trenér Brna): "Takhle jsme si začátek nadstavby určitě nepředstavovali. Naším úkolem je zůstat v nejvyšší soutěži, ale takovým dojmem jsme tady i vzhledem k problémům se skládáním sestavy a správným obsazením jednotlivých pozic moc nepůsobili. Výkon byl na hranici katastrofy, především v defenzivě. Když dostanete nějaké góly, má to takový vliv na hráče, že už je všechno špatně a jde jen o to zápas nějak důstojně dohrát. To bylo už podruhé, co se nám tohle stalo, i v Liberci jsme taky dostali tři branky za poločas. Ale na tom, kolik ještě potřebujeme získat bodů a s jakými soupeři, se v podstatě nic nemění. Ani jsme si nepředstavovali, že vyhrajeme všech pět zápasů."

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu: Baník Ostrava - Zbrojovka Brno 4:0 (3:0) Branky: 10. Cadu, 32. Muhamed Tijani, 37. Plavšič, 62. Juroška. Rozhodčí: Orel - Slavíček, Arnošt - Nehasil (video). ŽK: Granečný, Mohamed Tijani (oba Brno). Diváci: 6117. Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Lischka (55. Pojezný), Fleišman - Kaloč - Cadu (71. P. Jaroň), Miškovič, Klíma (71. Buchta), Plavšič (83. Svozil) - Muhamed Tijani (55. Almási). Trenér: Hapal. Brno: Berkovec - Matejov (46. Hladík), Mohamed Tijani, Hlavica, Koželuh - Texl - Nečas (46. Divíšek), Blecha (46. Štěrba), Ševčík, Alli (39. Granečný) - Řezníček (86. Fousek). Trenér: Hašek.