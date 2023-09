Ostrava na hřišti Bohemians zachránila remízu 1:1 gólem z 87. minuty

Praha - Fotbalisté Ostravy v osmém kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 zachránili remízu 1:1 díky brance střídajícího Matěje Šína z 87. minuty. Pražany předtím poslal do vedení v 80. minutě Antonín Křapka. "Klokani" v nejvyšší soutěži neporazili Baník od října 2017 už podvanácté za sebou a v neúplné tabulce jsou devátí. Slezané v ligové sezoně venku získali první bod a patří jim sedmé místo.

Hostující útočník Tanko se během předzápasové rozcvičky zranil a na hrotu ho v základní sestavě Baníku nahradil Slovák Almási. Nigerijský autor tří gólů v ligové sezoně se pak přece jen dostal do hry jako náhradník v 72. minutě. V brance Bohemians poprvé v ročníku nastoupil Jedlička, jemuž bylo prodlouženo hostování z Plzně.

První větší šanci si v souboji sousedů v tabulce po 20 minutách hry vytvořili domácí, ale Puškáč hlavičkoval o kousek vedle. O chvíli později Jedlička tečoval Boulovu dalekonosnou ránu na břevno a Almási z dorážky poslal míč mimo. Branku na druhé straně netrefil přízemní ranou ani Dostál. Před pauzou ještě Jedlička vyrazil Kubalův pokus.

Na druhý poločas za Bohemians naskočil do hry Matoušek a ofenzivu "Klokanů" oživil. Při nadějném úniku si ale ukopl míč a po hodiny hry zase přestřelil. Baník zahrozil v 75. minutě, kdy pokus nevýrazného Ewertona vyrazil Jedlička.

V 80. minutě domácí otevřeli skóre. Hrubý ze standardní situace nacentroval do šestnáctky a Křapka hlavou překonal gólmana Letáčka. Stoper Bohemians vstřelil premiérovou branku v ligové sezoně.

"Klokani" ale náskok neudrželi. Střídající Šín po několika sekundách na trávníku převzal míč od Tanka a střelou na zadní tyč vyrovnal. V ligovém ročníku se trefil podruhé. Vršovický tým doma v nejvyšší soutěži neporazil ostravského soupeře pošesté za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "V prvním poločase byl Baník opticky lepší a silnější na míči. Vypadalo to, že více udává tón utkání. Nebylo tolik šancí na obou stranách, spíš náznaky. Největší bylo to břevno. Ve druhém poločase od nějaké 55. minuty jsme přezvali otěže utkání my a vytvořili jsme si v určité fázi až drtivý tlak. Když jsme tam dotlačili kýženou branku na 1:0, tak jsme vítězství ztratili. Nezachytili jsme rychlý protiútok a dobře to nedohráli. Utkání asi remízové bylo. Kdyby skončilo 0:0, bod bych vzal. Ale pokud vedete 1:0 v utkání, které stoprocentně ani pro jednoho není na výhru, tak byste to uhrát měli."

Pavel Hapal (Ostrava): "Obě mužstva chtěla zvítězit. V první půli jsme byli trošku lepší kombinačně. Druhou půli se naopak Bohemka po našich hloupých ztrátách dostala do tlaku, dala gól ze standardní situace, na které jsme se chystali. Věděli jsme, že Bohemka je v tom silná. Nakonec jsme na to ještě dokázali reagovat a vyrovnat zápas. Z mého pohledu asi zasloužená remíza pro oba týmy."

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 80. Křapka - 87. Šín. Rozhodčí: Rouček - Hájek, Leška - Radina (video). ŽK: Puškáč, Prekop, Matoušek - Boula, Almási, Kubala, Ndefe. Diváci: 6079.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Hybš - Dostál, Jánoš (65. Köstl), Hrubý, Kovařík - Prekop (90.+6 Kozák), Smrž (79. Beran) - Puškáč (46. Matoušek). Trenér: Veselý.

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný (86. Madleňák), Kpozo - Boula (86. Šín), Rigo - Buchta (86. Juroška), Kubala (72. Tanko), Ewerton (90.+2 Tetour) - Almási. Trenér: Hapal.