Ostrava deklasovala Teplice 5:0 a ukončila čekání na venkovní výhru

Teplice - Fotbalisté Ostravy zvítězili v 18. první ligy na hřišti Teplic 5:0 a po 14 utkáních ukončili čekání na venkovní výhru v nejvyšší soutěži. Všechny branky padly ve druhém poločase. Slezany poslal do vedení v 53. minutě Jiří Klíma a další trefy přidali v 64. a 79. minutě záložníci Cadu a Filip Kaloč. V 83. minutě se premiérově v lize prosadil střídající Jiří Boula a ve třetí minutě nastavení dokonal debakl a nejvyšší výhru Baníku v sezoně stoper David Lischka.

Ostrava oplatila Teplicím srpnovou ligovou porážku 1:2 z domácí půdy a posunula se na osmé místo neúplné tabulky. Severočeši po porážce v minulém kole na hřišti Bohemians 1905 (0:2) prohráli i druhý jarní duel a jsou na 12. příčce.

Teplicím chyběli nejlepší střelci týmu, kteří dohromady nasázeli v ligovém ročníku 13 branek, Gning pykal za čtyři žluté karty a na soupisce se neobjevil ani Žák. Na hrotu útoku tak poprvé v lize dostal šanci od začátku devatenáctiletý Vachoušek. Domácí kouč Jarošík překvapil i rozestavením, když oproti tradičnímu systému se třemi stopery zvolil čtyřčlennou obranou formaci i s čerstvou posilou Mičevičem. V bráně Severočechů nechyběl Grigar, jenž ve středu oslavil 40. narozeniny. Došlo tak na kapitánský souboj čtyřicátníků s druhým gólmanem Laštůvkou.

Největší šanci úvodního dějství měl hned v páté minutě Šehič, kdy se po pohledné kombinaci Cadua s Miškovičem ocitl s míčem osamocený na malém vápně, ale trefil jen Grigara. Na druhé straně se po čtvrthodině prodral k zakončení před bránou Trubač, jenž nadvakrát Laštůvku nepřekonal.

V prvním poločase se hrál oboustranně otevřený fotbal s množstvím náznaků šancí, branky ale začal padat až po přestávce. Teplice stejně jako před týdnem proti Bohemians brzy po bezbrankové první půli inkasovaly. Cadu našel na přední tyči Klímu a ten tečoval míč do sítě. Ostravský útočník pátým gólem v ligové sezoně navázal na trefu z minulého kola proti Zlínu (1:1) a v čele týmové tabulky střelců dostihl aktuálně zraněného Almásiho.

V 64. minutě si navíc oba hráči spolupráci zopakovali. Tentokrát ze stejného místa z pravé strany našel Klíma Cadua a Brazilec si mezi statickými obránci bez problémů připsal premiérový zásah v ligové sezoně.

Do té doby aktivnější "Skláři" už síly na zdramatizování duelu nenašli. Naopak v 79. minutě zvýšil prudkou ránou z dvaceti metrů Kaloč a vzápětí opět po akci z pravé strany Boula, jenž zužitkoval Plavšičův střílený centr. Skóre uzavřel v nastavení stoper Lischka. Baník vyhrál v lize venku takřka po roce, naposledy uspěl 26. února ve vršovickém Ďolíčku. Tepličtí utrpěli třetí domácí porážku v ročníku nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Byl to podobný zápas jako před týdnem na Bohemce. Odehráli jsme slušných 60 minut, potopil nás až druhý gól, po kterém jsme už nebyli kompaktní a soupeř nás trestal. Ke konci už to Baníku šlo, tlačil se do koncovky a nasázel nám další góly, ale tam už byly z naší strany jednoduché a dětské chyby. Největší rozdíl mezi oběma týmy byl v chování v pokutovém území. Ke čtyřčlenné obranné řadě jsme sáhli kvůli absencím, abychom poskládali sestavu a měli možnosti i na střídání. Zároveň jsme nasadili poprvé Mičeviče, který je na tenhle systém zvyklý, a také jsme chtěli Baník trochu překvapit. Skóre i výkony jsou na jaře zatím děsivé, ale musím připomenout, že nám chybí čtyři hráči základní sestavy, což je na Teplice strašně moc. Teď nás čeká možná jeden z nejdůležitější zápasů ve Zlíně, musíme zabrat a musíme se zvednout jak herně, tak bodově."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Výsledek je pro nás nádherný, ale rozhodně se nerodil jednoduše. Hlavně na začátku druhé půle nás Teplice zmáčkly, a kdyby vstřelily úvodní branku, byl by to zase nervózní zápas. Výborně jsme vstoupili do utkání, ale když nedáte ve dvou zápasech čtyři pět tutových šancí, tak to s psychikou zamává. Nakonec to ukázal i konec utkání, kdy už jsme si s vědomím jasného vedení dovolili věci, které jsme si na začátku zápasu nedovolili. Takhle chceme hrát, od první minuty do poslední. Celkově jsem spokojený s přístupem hráčů na začátku jara, ani dnes se jim nedá nic vytknout jak směrem dozadu, tak směrem dopředu. Ještě důležitější než pět nastřílených gólů je pro mě nula vzadu."

FK Teplice - Baník Ostrava 0:5 (0:0)

Branky: 51. Klíma, 64. Cadu, 79. Kaloč, 83. Boula, 90.+3 Lischka. Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Orel (video). ŽK: Juroška (Ostrava). Diváci: 2563.

Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík (77. Chaloupek), Mičevič, Hybš (70. Radosta) - Urbanec, Kučera, Mareček (84. Čičovský), Kodad (84. Procházka) - Vachoušek (70. Sy), Trubač. Trenér: Jarošík.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Šehič - Kaloč - Cadu (87. Jaroň), Miškovič (69. Boula), Buchta (39. Kuzmanovič), Plavšič (87. Šín) - Klíma (69. Tijani). Trenér: Hapal.