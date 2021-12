Oštěpařka Špotáková příští rok asi vynechá MS, na ME by chtěla udělat tečku

Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková příští rok asi vynechá mistrovství světa v dalekém a neoblíbeném Eugene. Zaměří se na mistrovství Evropy v Mnichově, kde by chtěla udělat tečku za profesionální kariérou. Právě v bavorské metropoli v roce 2002 začal její oštěpařský život. A věří, že by ji tam mohli vidět fanoušci i rodina.

"V roce 2002 jsem se tam poprvé objevila jako oštěpařka a ještě jsem nebyla oštěpařka. Byl to pro mě zlomový okamžik života, nejen kariéry. Po tomhle mistrovství Evropy jsem začala dělat oštěp. Když se ten kruh po dvaceti letech uzavře na Olympijském stadionu v Mnichově, tak bych to viděla možná i jako tečku za tím profesionálním sportem, za profesionální atletikou," svěřila se Špotáková v podcastu Mixzóna na webu Sport.cz.

Na rozdíl od liduprázdných tribun při letošních olympijských hrách v Tokiu věří, že v Německu může mít podporu svého partnera i obou synů. "Je to opravdu kousek, to si nemůžou nechat ujít. To by pro mě bylo to nejhezčí, co bych mohla zažít na ten závěr," zasnila se.

Evropský šampionát je pro ni příští léto výrazně větším lákadlem než červencové mistrovství světa ve Spojených státech amerických. "Mně se v Eugene nikdy nedařilo, moc se mi tam nelíbí a nedaří se mi tam. Je to hrozně daleko, musíte tam být minimálně patnáct dní bez rodiny. Je mi pak fakt smutno, nejsem na to zvyklá. To mi určitě ubírá energie, ubírá sil. Proto se mi tam jet nechce, to je spíš ten hlavní důvod," vysvětlovala.

K neúčasti se trojnásobná mistryně světa přiklání, i kdyby se jí před MS dařilo a mohla by se měřit se světovou konkurencí. "I kdybych házela perfektně, tak se tomu budeme asi snažit vyhnout, nenechat se přesvědčit a opravdu se soustředit jen na tu Evropu. Dva vrcholy je taky dost pro takhle starší závodnici. Je tam více minusů než plusů," plánovala čtyřicetiletá atletka.

Velkým lákadlem pro ni byly olympijské hry v Tokiu, ale po odkladu a peripetiích způsobených koronavirem si je nemohla užít tak, jak čekala. V přípravě se potýkala s problémy s ramenem i nutností nahrazovat Jankovi zavřenou školu i jídelnu a pečovat také o mladšího Darka, který ještě nechodil do školky. "Ta příprava na olympiádu vypadala opravdu úsměvně a zdaleka nebyla plnohodnotná. Proto jsem ráda, že ta sezona nakonec vypadala docela dobře a vidím tam ten potenciál zlepšení," vzpomínala dvojnásobná olympijská šampionka. Vyhrála závod Diamantové ligy v Monaku a v Bernu skončila druhá v soutěži rovněž zařazené do elitního seriálu.

Před Vánoci tentokrát zůstala v Česku místo tradičního soustředění na Kanárských ostrovech, aby jí vydržela energie do dlouhé zimní přípravy. Do tepla se vydá až na začátku roku, kdy plánuje kempy na Kanárských ostrovech a v Turecku. Tentokrát jsou školy v Česku otevřené, takže se třeťák Janek vzdělává prezenčně, a mladší Darek už chodí do školky. "Mám daleko víc energie než předtím. Je to hrozně o tom soustředění, tu hlavu mám daleko víc soustředěnou na tu atletiku. Můžu si to lépe rozvrhnout," pochvalovala si Špotáková.