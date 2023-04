Oštěpařka Ogrodníková fandí hokejovým Ocelářům s partnerem Vránou

Ostrava - Oštěpařka Nikola Ogrodníková prožívá finále hokejové extraligy. Fandí třineckým Ocelářům, kde je kapitánem její partner Petr Vrána. V neděli byla v hledišti při čtvrtém finálovém duelu s Mountfieldem Hradec Králové a po porážce 1:2 v prodloužení se chystá ve středu na východ Čech.

Na domácí duel zavítala bezprostředně po návratu ze soustředění v Jihoafrické republice. V Praze přistála v neděli ve 14 hodin a cestou do haly si jen vyzvedla doma zlaté boty. "Všichni si mysleli, že oslavíme titul. Nevím, jestli si zlaté boty vezmu i do Hradce," svěřila se dnes Ogrodníková novinářům.

Třinec vede ve finálové sérii 3:1 na zápasy a stále má ještě tři mečboly. Roli fanynky si dvaatřicetiletá atletka užívá. "Pro mě je vzácné, že u toho můžu být. Loni jsem finále sledovala u počítače v Turecku," připomněla.

Osmatřicetiletý Vrána byl téměř celou základní část zraněný, teď je ale blízko čtvrtého extraligového titulu. "Vím, jak to chodí, když jsme zranění, jsme nervózní a naštvaní, ale on byl v pohodě. Odpočinul si a byl více se synem Leem," přiblížila vicemistryně Evropy z roku 2018.

Třinci se letos v základní části příliš nedařilo, v play off ale postupně vyřadil Litvínov, Spartu a Pardubice. "Nikdo nevěřil, že postoupí tak daleko. Fanoušci odepisovali trenéra, sváděli to na něj, že je to jeho vina. V předkole play off se to ale hrozně změnilo. Stejně to může být i v oštěpu, první závody nemusí ještě nic znamenat. Přijdou momenty, kdy oštěp nepoletí tak, jak bych chtěla. Ale nesmím ztrácet naději. Člověk musí věřit, že to zvládne v den D,"“ srovnala Ogrodníková svou atletickou disciplínu s hokejem.

Ostravská atletka sledovala předešlé dění extraligového play off na dálku. "V Africe jsem se snažila dívat na každý hokej. Trenér mi dovolil chodit na tréninky dříve, abych stihla zápasy. Pak jsme se o tom bavili. Celá skupina Třinec podporovala," popsala Ogrodníková. Chystá se i na středeční duel do Hradce Králové. "Obávám se, že nás tam šoupnou do kotle. V Hradci nás nebudou vítat s otevřenou náručí," poznamenala.

Sama si už hokej vyzkoušela. "Byla jsem s Leem na zápase rodičů s dětmi, jako jediná žena. Peťa mě chválil, ale zjistila jsem, že to není sranda," líčila Ogrodníková. Pobavilo ji, když naopak sledovala hokejisty s oštěpem. "Bylo to po sezoně, byl tam Petr, Kundrátci nebo Aron Chmielewski. Házeli asi 15 až 20 metrů. Kdybyste viděli tu techniku, bylo to k pobavení. Myslím, že zrovna Kundrátek si oštěp přidržoval dvěma rukama," usmívala se.