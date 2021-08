Oštěpaři Vadlejch s Veselým získali na olympiádě stříbro a bronz

Tokio - Oštěpaři dnes na olympiádě v Tokiu vybojovali další dvě medaile a česká výprava díky nim zažila nejúspěšnější hry v samostatné historii. Jakub Vadlejch získal stříbro, Vítězslav Veselý bronz. Moderní pětibojař Martin Vlach skončil pátý stejně jako kanoista Martin Fuksa v závodě na 1000 metrů.

Vadlejch hodil 86,67 metru a stejně jako na mistrovství světa před čtyřmi lety získal stříbro. Světový šampion z roku 2013 Veselý si bronz zajistil výkonem 85,44 metru. Lepší než česká dvojice byl pouze Ind Níradž Čopra s hodem dlouhým 87,58.

Po úspěchu oštěpařů má česká výprava v Tokiu na kontě celkem jedenáct medailí. Díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových zažila nejúspěšnější letní hry v samostatné historii.

V moderním pětiboji dlouho bojoval o medaile Jan Kuf na třetím místě, ale po nepovedené poslední střelecké položce v závěrečné kombinaci skončil osmý. Vlach se na páté místo posunul díky skvělému běhu a z 19. místa si polepšil o čtrnáct příček. Vyhrál Brit Joseph Choong před Egypťanem Ahmadem Aldžandjem a Korejcem Čon Ung-tem.

Kanoista Fuksa se musel stejně jako před pěti lety v Riu de Janeiro spokojit na kilometru s pátým místem. Od Sergheje Tarnovschiho z Moldavska ho dělily víc než dvě sekundy. Druhý byl Číňan Liou Chao a z vítězství se radoval Brazilec Isaquias Queiroz dos Santos.

Golfistka Klára Spilková po vyrovnaných výkonech obsadila 23. místo se skóre -5. Vyhrála Američanka s českými kořeny Nelly Kordová, dcera tenisového grandslamového šampiona Petra Kordy zaznamenala během čtyř kol 17 ran pod par.

Velmi záhy skončil v keirinu jediný český zástupce na velodromu Tomáš Bábek. V úvodní rozjížďce i v opravách v boji o dvě postupová místa do čtvrtfinále obsadil čtvrté místo a sen o medaili se mu rozplynul.

Druhé vytrvalecké zlato v Tokiu získala Sifan Hassanová. Nizozemská atletka zvítězila v běhu na 10.000 metrů a navázala na triumf z poloviční trati, navíc má na kontě také bronz ze závodu na 1500 metrů. Dnes porazila Kalkidan Gezahegneovou z Bahrajnu, třetí doběhla světová rekordmanka Letesenbet Gideyová z Etiopie.

Turnaj basketbalistů vyhráli Američané a po vítězství 87:82 nad Francií slaví zlaté medaile počtvrté za sebou. Souboj soupeřů české reprezentace ze základní skupiny, kde jejich vzájemný duel vyhráli 83:76 Francouzi, rozhodl 29 body Kevin Durant.

Potřetí v historii získali zlato házenkáři Francie. V repríze posledního olympijského finále překvapivě porazili 25:23 Dánsko a navázali na triumfy z let 2008 a 2012. Vedle tří zlatých medailí mají na kontě ještě jedno stříbro a bronz. Dánové získali po zlatu z Ria druhý cenný kov pod pěti kruhy.

Druhý týmový triumf během jednoho dne pro Francii zajistili také volejbalisté. Po finálové výhře 3:2 nad Ruskem získali první olympijskou medaili v historii. Jejich maximem dosud bylo osmé místo ze Soulu 1988.

Ve fotbalovém turnaji obhájili zlaté medaile Brazilci. Ve finále porazili Španělsko 2:1 po prodloužení gólem střídajícího Malcoma ze 109. minuty. "Kanárci" na OH zvítězili podruhé, jejich soupeř vybojoval třetí stříbro, zvítězit dokázal pouze v roce 1992 v Barceloně.

Shrnutí výsledků soutěží na OH v Tokiu

Atletika:

Finále:

Muži:

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,32, 2. Cheruiyot (Keňa) 3:29,01, 3. Kerr (Brit.) 3:29,05, 4. Kipsang (Keňa) 3:29,56, 5. Mechaal (Šp.) 3:30,77, 6. Hocker (USA) 3:31,40, 7. McSweyn (Austr.) 3:31,91, 8. Rozmys (Pol.) 3:32,67.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 87,58, 2. Vadlejch 86,67, 3. Veselý (oba ČR) 85,44, 4. Weber (Něm.) 85,30, 5. Nadím (Pák.) 84,62, 6. Katkavec (Běl.) 83,71, 7. Mardare (Mold.) 83,30, 8. Etelatalo (Fin.) 83,28.

4x400 m: 1. USA (Cherry, Norman, Deadmon, Benjamin) 2:55,70, 2. Nizozemsko (Bonevacia, Agard, Van Diepen, Angela) 2:57,18, 3. Botswana (Makwala, Thebe, Ngozi, Ndori) 2:57,27, 4. Belgie 2:57,88, 5. Polsko 2:58,46, 6. Jamajka 2:58,76, 7. Itálie 2:58,81, 8. Trinidad a Tobago 3:00,85.

Ženy:

10.000 m: 1. Hassanová (Niz.) 29:55,32, 2. Gezahegneová (Bahr.) 29:56,18, 3. Gideyová (Et.) 30:01,72, 4. Obiriová (Keňa) 30:24,27, 5. Niyonsabaová (Burundi) 30:41,93, 6. Cheptaiová (Keňa) 30:44,00, 7. Hironakaová (Jap.) 31:00,71, 8. Klosterhalfenová (Něm.) 31:01,97.

Maraton: 1. Jepchirchirová 2:27:20, 2. Kosgeiová (obě Keňa) 2:27:36, 3. Seidelová (USA) 2:27:46, 4. Derejeová (Et.) 2:28:38, 5. Mazuronaková (Běl.) 2:29:06, 6. Kejetaová (Něm.) 2:29:16, 7. Chumbaová (Bahr.) 2:29:36, 8. Ičijamaová (Jap.) 2:30:13, ...52. Joglová 2:39:29, 58. Hrochová 2:42:25, Vrabcová Nývltová (všechny ČR) nedokončila.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 204, 2. McDermottová (Austr.) 202, 3. Mahučichová 200, 4. Geraščenková (obě Ukr.) 198, 5. Pattersonová (Austr.) 196, 6. Sadullajevová (Uzb.) a Cunninghamová (USA) obě 196, 8. Levčenková (Ukr.) 196.

4x400 m: 1. USA (McLaughlinová, Felixová, Muhammadová, Muová) 3:16,85, 2. Polsko (Kaczmareková, Baumgartová-Witanová, Holubová-Kowaliková, Šwietá-Erseticová) 3:20,53, 3. Jamajka (McGregorová, Russellová, Jacksonová, McLeodová) 3:21,24, 4. Kanada 3:21,84, 5. Británie 3:22,59, 6. Nizozemsko 3:23,74, 7. Belgie 3:23,96, 8. Kuba 3:26,92.

Baseball:

Finále: Japonsko - USA 2:0,

o 3. místo: Dominikánská republika - Korea 10:6.

Basketbal:

Muži:

Finále:

USA - Francie 87:82 (22:18, 44:39, 71:63)

Nejvíce bodů: Durant 29, Tatum 19, Holiday a Lillard po 11 - Gobert a Fournier po 16, Yabusele 13.

O 3. místo:

Austrálie - Slovinsko 107:93 (20:19, 53:45, 78:67)

Nejvíce bodů: Mills 42, Ingles 16, Landale 14 - Dončič 22, Prepelič 18, Tobey 13.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Francie, 3. Austrálie, 4. Slovinsko, 5. Itálie, 6. Španělsko, 7. Argentina, 8. Německo, 9. ČR, 10. Nigérie, 11. Japonsko, 12. Írán.

Box:

Muži:

Do 52 kg:

Finále: Yafai (Brit.) - Paalam (Fil.) 4:1

Konečné pořadí: 1. Yafai, 2. Paalam, 3. Bibossinov (Kaz.) a Tanaka (Jap.), 5. Veitía (Kuba), Zoirov (Uzb.), Escobar (Šp.), Martínez (Kol.).

Do 75 kg:

Finále: Sousa (Br.) - Chyžňak (Ukr.) k.o. ve 3. kole.

Konečné pořadí: 1. Sousa, 2. Chyžňak, 3. Bakši (Rus.) a Marcial (Fil.), 5. Amankul (Kaz.), Cedeňo (Dom. rep.), Valsaint (Haiti), Darčinjan (Arm.).

Ženy:

Do 51 kg:

Finále: Krastevová (Bulh.) - Cakirogluová (Tur.) 5:0

Konečné pořadí:1. Krastevová, 2. Cakirogluová, 3. Namikiová (Jap.) a Chuang Chsiao-wen (Tchaj-wan), 5. Čchang Jüan (Čína), Džitpongová (Thaj.), Valenciaová (Kol.) a Radovanovičová (Srb.).

Do 69 kg:

Finále: Sürmeneliová (Tur.) - Ku Chung (Čína) 3:0

Konečné pořadí: 1. Sürmeneliová, 2. Ku Chung, 3. Borgohainová (Indie) a Jonesová (USA), 5. Lysenková (Ukr.), Panguanaová (Mos.), Čchen Nien-čchin (Tchaj-wan) a Morontaová (Dom. rep.).

Dráhová cyklistika:

Muži - madison: 1. Hansen, Mörköv (Dán.) 43 b., 2. Hayter, Walls (Brit.), 3. Grondin, Thomas (Fr.) všichni 40, 4. De Ketele, Ghys (Belg.) 32, 5. Havik, Van Ship (Niz.) 17, 6. Mora, Torres (Šp.) 14, 7. Froidevaux, Schir (Švýc.) 8, 8. Sajnok, Staniszewski (Pol.) 0.

Fotbal - muži:

Finále (Jokohama):

Brazílie - Španělsko 2:1 po prodl. (1:1, 1:0)

Branky: 45.+2 Cunha, 108. Malcom - 61. Oyarzabal.

Rozhodčí: Beath - Shchetinin, Lakrindis (všichni Austr.) - Al Marri (Kat.). ŽK: Arana, Richarlison, Cunha, Douglas Luiz - García, B. Gil. Bez diváků.

Sestavy:

Brazílie: Santos - Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Douglas Luiz, Guimaraes - Antony (112. Menino), Cunha (91. Malcom), Claudinho (106. Reinier) - Richarlison (114. Paulinho). Trenér: Jardine.

Španělsko: Simón - Ó. Gil (91. Vallejo), García, Torres, Cucurella (91. Miranda) - Zubimendi (112. Moncayola) - Merino (46. Soler), Pedri - Asensio (46. B. Gil), Oyarzabal (104. Mir), Olmo. Trenér: De la Fuente.

Konečné pořadí: 1. Brazílie, 2. Španělsko, 3. Mexiko, 4. Japonsko, 5. Korea, 6. Nový Zéland, 7. Pobřeží slonoviny, 8. Egypt, 9. Německo, 10. Argentina, 11. Rumunsko, 12. Austrálie, 13. Francie, 14. Honduras, 15. Saúdská Arábie, 16. JAR.

Golf - ženy:

1. N. Kordová (USA) 267 (67+62+69+69), 2. Inamiová (Jap.) 268 (70+65+68+65) v rozstřelu na 1. jamce, 3. Koová (N. Zél.) 268 (70+67+66+65), 4. Ašoková (Indie) 269 (67+66+68+68), 5. Greenová (Austr.) 271 (71+65+67+68) a Pedersenová (Dán.) 271 (70+63+70+68), 7. Meadowová (Ir.) 272 (72+66+68+66), 8. Feng Šan-šan (Čína) 273 (74+64+68+67), ...23. Spilková (ČR) 279 (69+70+71+69).

Házená:

Muži:

Finále:

Francie - Dánsko 25:23 (14:10)

Nejvíce branek: Remili 5, Descat 3/1, Mem 3 - M. Hansen 9/5, Gidsel 6, H. T. Hansen, M. Landin a Saugstrup po 2.

o 3. místo:

Španělsko - Egypt 33:31 (19:16)

Nejvíce branek: Gómez 8, García Robledo 6, Dujšebajev 5 - Šebíb 7, Ahmar 7/3, Omar 6.

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Dánsko, 3. Španělsko, 4. Egypt, 5. Švédsko, 6. Německo, 7. Norsko, 8. Bahrajn, 9. Portugalsko, 10. Brazílie, 11. Japonsko, 12. Argentina.

Jezdectví:

Parkur družstva - finále: 1. Švédsko (jezdec Von Eckermann/kůň King Edward, Baryard-Johnsson/Indiana, Fredricson/All In) 8 tr. bodů/v rozskakování 0 (čas 122,90), 2. USA 8/0 (čas 124,20), 3. Belgie 12, 4. Nizozemsko 17, 5. Švýcarsko 28, 6. Brazílie 29, 7. Argentina 49, 8. Francie 2 + 1 nedokončená jízda, ...v kvalifikaci 15. ČR (Zvára/Cento Lano, Kellnerová/Catch Me If You Can, Opatrný/Forewer) - nepostoupili do finále.

Karate:

Muži:

Nad 75 kg: 1. Ganžadáh (Írán), 2. Hamádí (Saúd. Ar.), 3. Aktas (Tur.) a Araga (Jap.), 5. Kvesič (Chorv.) a Arkania (Gruz.), 7. Gaysinsky (Kan.) a Juldašev (Kaz.).

Ženy:

Nad 61 kg: 1. Abdalazízová (Egypt), 2. Zarecká (Ázer.), 3. Berulcevová (Kaz.) a Kung Li (Čína), 5. Quiriciová (Švýc.) a Semerarová (It.), 7. Abbasaliová (Írán) a Uekusová (Jap.).

Moderní gymnastika:

Víceboj: 1. Ašramová (Izr.) 107,800, 2. D. Averinová (Rus.) 107,650, 3. Harnasková (Běl.) 102,700, 4. A. Averinová (Rus.) 102,100, 5. Kalejnová (Bulh.) 100,625, 6. Baldassarriová (It.) 99,625, 7. Zelikmanová (Izr.) 95,600, 8. Salosová (Běl.) 95,175.

Moderní pětiboj:

Muži: 1. Choong (Brit.) 1482 b., 2. Aldžandj (Eg.) 1477, 3. Čun Ung-te 1470, 4. Čung Čin-hwa (oba Kor.) 1466, 5. Vlach (ČR) 1462, 6. Marosi (Maď.) 1461, 7. Prades (Fr.) 1458, 8. Kuf (ČR) 1455.

Plážový volejbal:

Muži:

Finále: Mol, Sörum (Nor.) - Krasilnikov, Stojanovskij (Rus.) 2:0 (17, 18),

o 3. místo: Janus, Tidžan (Kat.) - Plavinš, Točs (Lot.) 2:0 (12, 18).

Rychlostní kanoistika:

Muži:

1000 m:

C1: 1. Queiroz dos Santos (Braz.) 4:04,408, 2. Liou Chao (Čína) -1,316, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -1,661, 4. Bart (Fr.) -1,763, 5. M. Fuksa (ČR) -4,347, 6. Scheibner (Něm.) -9,317, 7. Enriques (Kuba) -9,510, 8. Čeng Pcheng-fej (Čína) -9,640.500 m:

K4: 1. Německo (Rendschmidt, Rauhe, Liebscher, Lemke) 1:22,219, 2. Španělsko (Craviotto, Walz, Arévalo, Germade) -0,226, 3. Slovensko (Baláž, Myšák, Vlček, Botek) -1,315, 4. Rusko -1,435, 5. Bělorusko -2,291, 6. Austrálie -2,806, 7. Maďarsko -2,849, 8. Portugalsko -3,105.

Ženy:

500 m:

C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 1:55,495, 2. Luzanová, Četverikovová (Ukr.) -2,004, 3. L. Vincentová-Lapointeová, K. Vincentová (Kan.) -3,546, 4. Jahnová, Kochová (Něm.) -4,448, 5. Ballaová, Takácsová (Maď.) -4,794, 6. Cirilová, Nuevová (Kuba) -6,128, 7. Cociuová, Olarasuová (Mold.) -6,255, 8. Andrejevová, Romašenková (Rus.) -9,380.

K4: 1. Maďarsko (Kozáková, Csipesová, Kárászová, Bodonyiová) 1:35,463, 2. Bělorusko (Mechněvová, Papoková, Chuděnková, Litvinčuková) -0,610, 3. Polsko (Najová, Pulawská, Iskrzycká, Wisniewská) -0,982, 4. Nový Zéland -1,705, 5. Německo -1,780, 6. Čína -2,658, 7. Austrálie -4,334, 8. Dánsko -5,678.

Synchronizované plavání:

Družstva: 1. Rusko (Čigirevová, Goljadkinová, Kolesničenková, Komarová, Packevičová, Romašinová, Šiškinová, Surochinová) 196,0979, 2. Čína 193,5310, 3. Ukrajina 190,3018, 4. Japonsko 188,3106, 5. Itálie 184,1372, 6. Kanada 184,0325, 7. Španělsko 181,9113, 8. Egypt 157,9147.

Vodní pólo:

Ženy:

Finále: USA - Španělsko 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1).

O 3. místo: Maďarsko - Rusko 11:9 (2:2, 5:3, 0:3, 4:1).

O 5. místo: Austrálie - Nizozemsko 14:7 (5:1, 3:1, 3:2, 3:3).

O 7. místo: Kanada - Čína 16:7 (4:3, 5:2, 4:1, 3:1).

Volejbal:

Muži:

Finále:

Francie - Rusko 3:2 (23, 17, -21, -21, 12)

Nejvíce bodů: Ngapeth 26, Patry 15, Clevenot 11 - Michajlov 21, Kljuka 20, Jakovlev 10.

O 3. místo:

Argentina - Brazílie 3:2 (23, -20, -20, 17, 13)

Nejvíce bodů: Conte 21, Loser 14, Lima a Palacios oba 13 - De Souza 17, Saatkamp 14, R. Souza 13.

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Rusko, 3. Argentina, 4. Brazílie, 5. Polsko, 6. Itálie, 7. Japonsko, 8. Kanada, 9. Írán, 10. USA, 11. Tunisko, 12. Venezuela.

Zápas:

Muži - volný styl:

Do 65 kg: 1. Otoguro (Jap.), 2. Alijev (Ázerb.), 3. Rašidov (Rus.) a Badžrang (Indie), 5. Muszukajev (Maď.) a Nijazbekov (Kaz.), 7. Gadžijev (Pol.), 8. Ghíasí (Írán).

Do 97 kg: 1. Sadulajev (Rus.), 2. Snyder (USA), 3. Conyedo (It.) a Salas (Kuba), 5. Šarifov (Ázerb.) a Karadeniz (Tur.), 7. Jergali (Kaz.), 8. Odikadze (Gruz.).

Ženy - volný styl:

Do 50 kg: 1. Susakiová (Jap.), 2. Sun Ja-nan (Čína), 3. Stadniková (Ázer.) a Hildebrandtová (USA), 5. Cogt Očir (Mong.) a Livačová (Ukr.), 7. Selišková (Bulh.), 8. Yépezová (Ekv.).