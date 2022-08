Oštěpař Veselý i další marodi z atletického MS by měli v Mnichově závodit

Praha - Oštěpař Vítězslav Veselý, který kvůli nemoci přišel o účast na mistrovství světa, už naplno trénuje. Na evropském šampionátu v Mnichově by měli příští týden závodit i další marodi z MS Ondřej Kopecký a Petr Svoboda. Novinářům to řekl reprezentační šéftrenér atletů Pavel Sluka.

Bronzový olympijský medailista z Tokia Veselý musel ze šampionátu v Eugene odletět předčasně kvůli zánětu průdušek. "V současné době se Víťa Veselý jeví jako v pořádku, je v přípravě, startovat bude. Za to jsem rád," uvedl Sluka.

Vícebojař Kopecký přišel o debut na vrcholné akci kvůli zranění stehenního svalu. Petr Svoboda sice do rozběhu na 110 metrů překážek nastoupil, ale už před závodem se potýkal s bolavým zadním stehenním svalem a z dráhy odkulhal.

"Ondra Kopecký měl lehce natržený sval, který už je dnes zacelený, a cílí na start víceboje, který začíná hned první den. Doufejme, že to bude všechno v pořádku. Peťan má pořád trošku problémy s achilovkou, ale nejsou to úplně závažné problémy a věřím, že bude připraven také. Ten svalový problém z Eugene už je zažehnaný," řekl Sluka.

Ve výborné formě se v posledních závodech ukazují oštěpařka Barbora Špotáková a koulař Tomáš Staněk kteří světový šampionát z různých důvodů vynechali. Špotáková to plánovala už před sezonou, Staněk se tak rozhodl po zranění kotníku, aby byl připravený na Mnichov. Jejich výkony naplňují šéftrenéra optimismem.

"Říkal jsem si, že je to velmi nadějné. Bára předvedla výborný výkon v Polsku na Diamantové lize. Tomáš se představil včera výborným výkonem v Maďarsku, před tím už hodil také velmi daleko. Takže to napovídá, že forma roste, a já doufám, že se všechno sejde tak, aby to tam potvrdili," uvedl.

Halového mistra Evropy z loňského roku Staňka považuje společně s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, který získal bronz na nedávném MS, za největší české medailové naděje. Doufá, že se na stupně vítězů prosadí i někdo další. "Pokud se dostanou do finále lidé jako Bára Špotáková, Nikola Ogrodníková, patnáctistovkařky, Lada Vondrová nebo i Radek Juška, tak tam už záleží na maličkostech. Já věřím, že se ty maličkosti sejdou u co nejvíce závodníků, a že přivezeme více než dvě medaile," přemítal šéftrenér.

Na cenný kov s čtvrtkařskou štafetou pomýšlí i Patrik Šorm. "Se štafetou je to vždycky loterie. Tam musejí odjet čtyři kluci s perfektní formou. Odjíždíme s chutí bojovat o medaili," uvedl člen kvarteta, které bylo ve finále MS. V individuálním závodě vypadl hned v rozběhu, ale v evropské konkurenci má vyšší ambice. "Cítím se skvěle, mám formu. Poslední dva tři tréninky naznačují, že by to mohlo být dobré. Chci být ve finále a tam bojovat o co nejlepší umístění," řekl pátý muž letošního halového mistrovství světa.

Finálové ambice mají mílařky Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková. "Dovolím si mluvit za obě, že máme formu. Když jsem koukala na startovku, tak je poměrně přísná. Myslela jsem si, že mistrovství světa bude mnohem těžší, ale ukazuje se, že i na mistrovství Evropy bude konkurence přísná. I ty běžkyně z evropské špičky, které v Eugene nestartovaly, se na tu patnáctistovku přihlásily," řekla Mezuliáníková, která stejně jako Mäki byla na MS v semifinále.

Pokud by se tentokrát dostala až do závěrečného kola, měla by v publiku rodinnou podporu. "Moji rodiče, oba bývalí vrcholoví atleti, moc často na závody nejezdí a už vůbec ne do zahraničí, ale tady se rozhodli, že je to opravdu blízko, protože bydlí na západě Čech. Uvolili se, že na to finále by přijeli, takže je to lehce samozřejmě tlak, abych se tam dostala," dodala česká mílařka.