Oštěpař Jakub Vadlejch získal na MS stejně jako loni bronz

Budapešť - Oštěpař Jakub Vadlejch získal na atletickém mistrovství světa v Budapešti bronz výkonem 86,67 metru. Lepší byli jen olympijský vítěz Níradž Čopra z Indie a Aršad Nadím z Pákistánu. Pro českou výpravu je to druhá medaile po bronzu smíšené štafety z prvního dne mistrovství.

Vadlejch, vicemistr světa z roku 2017 a stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021, se dlouho pohyboval mimo medailové pozice, před pátou sérií byl až na pátém místě. Nedařily se mu hody, které ho vynesly do čela letošního světového pořadí. Čopra hodil ve druhé sérii 88,17 a k tomu se dokázal nejvíc přiblížit Nadím, který výkonem 87,82 vybojoval vůbec první atletickou medaili pro Pákistán.

Vadlejch se ale nevzdal, v páté sérii se posunul na bronzový stupeň. "Jsem hrozně moc rád. Je to třetí medaile, znovu bronzová po loňském roce. Obrovská motivace. Já to pořád říkám, ale je to pro mě další motivace pokračovat, protože si myslím, že zas tolik lidí se třemi medailemi z mistrovství světa není. Já si myslím, že pořád to ve mně je a můžu to dokazovat dál a dál," řekl.

Pro české oštěpaře je to už desátá medaile z mistrovství světa. Tři zlaté a dvě bronzové vybojoval Vadlejchův trenér Jan Železný, poslední zlato v roce 2013 Vítězslav Veselý. Jedno třetí místo přidal v roce 2017 Petr Frydrych. Sám Vadlejch tehdy v Londýně prohrál boj o zlato o 16 centimetrů s Němcem Johannesem Vetterem. Loni v Eugene byl třetí za Andersonem Petersem z Grenady, který v Budapešti nepostoupil z kvalifikace, a Čoprou.

Indický oštěpař znovu ukázal své kvality. V sezoně kvůli problémům s tříslem tolik nezávodil, ale na vrchol sezony přijel skvěle připraven. Stejně jako v kvalifikaci poslal oštěp za 88 metrů. "Bylo to skvělé. Po olympijském zlatu jsem opravdu chtěl vyhrát mistrovství světa. Jenom jsem chtěl hodit dál. Chtěl jsem hodit přes 90 metrů, ale k tomu je potřeba, aby do sebe zapadly všechny kousky skládačky. Dneska jsem to dohromady dát nedokázal. Možná příště," uvedl Čopra, který ještě devadesátimetrovou hranici nikdy v kariéře nepřekonal.

Nepopulární čtvrtou příčku potřetí za sebou obsadil na globální akci Němec Julian Weber. Úřadující mistr Evropy po čtvrtém místě na OH v Tokiu a loňském MS skončil těsně pod stupni vítězů i tentokrát. "Opravdu nevím, co se dneska stalo. Dal jsem do toho všechno, oštěp nechtěl letět dál. Strašně rád bych získal medaili a věděl jsem, že jsem to mohl dokázat. Jsem smutný a velmi naštvaný. Zkoušel jsem házet na plný plyn, ale nějak to nefungovalo," litoval v rozhovoru pro ZDF.

Nor Ingebrigtsen obhájil titul, Mahučichová získala zlato pro Ukrajinu

Běh na 5000 metrů vyhrál na mistrovství světa v Budapešti stejně jako loni v Eugene Nor Jakob Ingebrigtsen. Na osmistovce triumfovala Mary Moraaová z Keni a mistryní světa na 3000 metrů překážek se stala Winfred Mutile Yaviová v barvách Bahrajnu ve čtvrtém nejlepším čase historie 8:54,29. Ve výšce potvrdila roli favoritky evropská šampionka Jaroslava Mahučichová, jež přeskočila 201 centimetrů. Čtvrtkařskou štafetu mužů vyhrálo podle očekávání americké kvarteto, poslední zlato na šampionátu získalo na stejné trati Nizozemsko díky skvělému finiši Femke Bolové.

Ingebrigtsen se stále cítí být především mílařem, proto byl na patnáctistovce tak zklamán ze stříbra, když ho v Budapešti podruhé za sebou porazil britský soupeř. Na pětikilometrové trati se dlouho držel v závětří, ale v závěru dokázal dokonale využít mílařskou rychlost. Ve finiši měl nejvíc sil a těsně porazil Španěla Mohameda Katira, který ho letos připravil o evropský rekord. Vyhrál v čase 13:11,30, pětku přitom běžel letos poprvé až v budapešťském rozběhu. Třetí doběhl Keňan Jacob Krop a k loňskému stříbru přidal bronz.

Ingebrigtsen prozradil, že cesta k obhajobě byla mimořádně těžká. "Celý den se mi točila hlava a při rozcvičování jsem se vůbec necítil dobře. Je neuvěřitelné, že jsem přesto vyhrál. Onemocnět - to je noční můra. Nechtěl bych se do takové situace dostat znovu," řekl v rozhovoru pro norskou televizi NRK.

V běhu na 800 metrů se na stupních vítězů sešly stejné závodnice jako loni v Eugene, jen v jiném pořadí. Tehdy bronzová Moraaová měla tentokrát nejlepší závěr a zvítězila v osobním rekordu 1:56,03. Třetí stříbro v řadě si po olympiádě v Tokiu a MS v Eugene přivlastnila Britka Keely Hodgkinsonová. Obhájkyně zlata a olympijská vítězka Američanka Athing Muová doběhla až třetí.

Nejlepší půlkařka posledních let Muová nechtěla riskovat kolizi uprostřed běžeckého pole, která ji málem vyřadila už v rozběhu. Od začátku vyrazila do čela a celý závod odtáhla. V cílové rovince ji ale dvě soupeřky přesprintovaly.

Ve steeplu se starala o tempo světová rekordmanka a mistryně světa z roku 2019 Beatrice Chepkoechová a především její zásluhou diváci viděli jeden z nejrychlejších překážkových běhů všech dob. Yaviová, která také pochází z Keni, v posledním kole zaútočila a po dvou čtvrtých místech na předchozích šampionátech vybojovala zlato.

"Proboha, až teď jsem se dozvěděla, že je to čtvrtý čas v historii. Nemyslela jsem si, že je to takhle rychlé. Věděla jsem, že musím mít dost sil pro poslední kolo a vyšlo to perfektně," řekla Yaviová, která se v roce 2016 odstěhovala do Bahrajnu a pro svou novou vlast získala v Budapešti jako jediná medaili.

Mahučichová měla ve sbírce dosud dvě stříbra z posledních šampionátů a olympijský bronz. V souboji s dvěma Australankami ale jako jediná překonala 201 cm a získala pro Ukrajinu v Budapešti jediné zlato. Obhájkyně zlata Eleanor Pattersonová a stříbrná z Tokia Nicola Olyslagersová si rozdělily zbývající cenné kovy.

Američtí čtvrtkaři vyhráli od roku 2005 devět z deseti štafet na mistrovství světa, jen v roce 2017 prohráli s Trinidadem. Do finále postavili Justina Robinsona ze zlatého mixu, třetího a čtvrtého z individuální čtvrtky Quincyho Halla a Vernona Norwooda a jako finišmana překážkáře Raie Benjamina. Výsledkem byl nejlepší letošní čas 2:57,31. Druhá doběhla štafeta Francie a třetí britští mistři Evropy.

Američanky se čtyřmi běžkyněmi s časy pod 50 sekund by těžko měly konkurenci. Jenže v rozběhu byly diskvalifikovány za chybnou předávku. Do posledního úseku vbíhala Jamajka s velkým náskokem, ale vítězka překážkářské čtvrtky Bolová ztrátu smazala a doběhla si pro druhé zlato. Vynahradila si smolný pád z finiše smíšené štafety.

Nizozemská štafeta přišla o medaili loni, když ztratila kolík. "Teď předávky vyšly výborně. Byl to jeden z mých nejdůležitějších běhů, vlastně pro nás pro všechny, každá setina byla důležitá. První tři úseky dopadly dobře. Já se snažila být trpělivá, ale na konci jsem za to vzala," radovala se Bolová.

Medaile si v Budapešti rozdělilo 46 zemí, nejvíc, celkem 29 včetně 12 zlatých, si odváží americká výprava. Česká republika obsadila díky bronzům smíšené štafety a Jakuba Vadlejcha 37. místo. Bez cenného kovu skončili například Němci. Příští rok se atletická elita sejde na olympijských hrách v Paříži a v roce 2025 uspořádá další šampionát Tokio.

Maraton na mistrovství světa vyhrál Kiplangat z Ugandy

Maraton na mistrovství světa v Budapešti vyhrál Victor Kiplangat z Ugandy v čase 2:08:53 s náskokem 19 sekund před Maru Teferim z Izraele. Pro Etiopii, která slavila na posledních dvou šampionátech, vybojoval bronz Leul Gebresilase.

V úvodu si o pozornost kamer řekl Mongol Bat-Očirid Ser-Od, který od roku 2011 nevynechal ani jeden mistrovský nebo olympijský maraton. Jednačtyřicetiletý vytrvalec uběhl prvních pět kilometrů o více než půl minuty rychleji než soupeři, ale bylo jasné, že je to jen malá epizoda, a mongolský veterán brzy vzdal.

Třiadvacetiletý Kiplangat zavelel k útoku deset kilometrů před cílem a postupně setřásl všechny soupeře. Napodobil svého krajana Stephena Kiproticha, který na nejdelší trati triumfoval v roce 2015. Teferi získal první maratonskou medaili pro Izrael díky skvělému finiši. Rodák z Etiopie těsně před cílem předstihl Gebresilaseho. Etiopským vytrvalcům v závěru docházely síly a obhájce titulu Tamirat Tola, který dlouho běžel na třetím místě, vzdal.

Keňané, kteří vyhráli čtyři z posledních osmi maratonů na mistrovství světa, se museli spokojit s osmým místem Tituse Kipruta. Ve startovním poli chyběla jejich největší současná hvězda Kelvin Kiptum, který při vítězství v Londýně dosáhl druhého nejlepšího času historie, ale podle zpráv z Nairobi dal přednost útoku na světový rekord pod hranicí dvou hodin za čtyři týdny v Berlíně.

Muži:

5000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:11,30, 2. Katir (Šp.) 13:11,44, 3. Krop (Keňa) 13:12,28, 4. Grijalva (Guat.) 13:12,50, 5. Keljecha 13:12,51, 6. Gebrhiwet (oba Et.) 13:12,65.

4x400 m: 1. USA (Hall, Norwood, Robinson, Benjamin) 2:57,31, 2. Francie (Vaillant, Biron, Sombé, Andant) 2:58,45, 3. Británie (Haydock-Wilson, Dobson, Davey, Mitcham) 2:58,71, 4. Jamajka 2:59,34, 5. Indie 2:59,92, 6. Botswana 2:59,94.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 88,17, 2. Nadím (Pák.) 87,82, 3. Vadlejch (ČR) 86,67, 4. Weber (Něm.) 85,79, 5. Džena (Indie) 84,77, 6. Manu (Indie) 84,14.

Maraton: 1. Kiplangat (Ug.) 2:08:53, 2. Teferi (Izr.), 2:09:12, 3. Gebresilase (Et.) 2:09:19, 4. Ramakongoana (Les.) 2:09:57, 5. Kissa (Ug.) 2:10:22, 6. Mengesha (Et.) 2:10:43.

Ženy:

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:56,03. 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,34, 3. Muová 1:56,61, 4. Rogersová (obě USA) 1:57,45, 5. Reekieová (Brit.) 1:57,72, 6. Akinsová (USA) 1:57,73.

4x400 m: 1. Nizozemsko (Saalbergová, Klaverová, Peetersová, Bolová) 3:20,72, 2. Jamajka (McLeodová, Russellová, Pryceová, Williamsová) 3:20,88, 3. Británie (Nielsenová, Anningová, Pipiová, Yearginová) 3:21,04, 4. Kanada 3:22,42, 5. Belgie 3:22,84, 6. Poslko 3:24,93.

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 8:54,29, 2. B. Chepkoechová 8:58,98, 3. Cherotichová (obě Keňa) 9:00,69, 4. Wondemagenová (Et.) 9:05,51, 5. Finotová (Fr.) 9:06,15, 6. Zrimšeková (Slovin.) 9:06,37.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 201, 2. Pattersonová 199, 3. Olyslagersová (obě Austr.) 199, 4. Lakeová (Brit.) 197, 5. Distinová (Jam.) a Heraščenková (Ukr.) obě 194.