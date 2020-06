Osobnostmi české fotografie jsou Jarcovjáková a Lhoták

Česká fotografka Libuše Jarcovjáková (vpravo) uvedla výstavu svých snímků 2. července 2019 na 50. ročníku festivalu fotografie Rencontres d’Arles v jihofrancouzském městě Arles. Vlevo je kurátorka Lucie Černá. Festival pokračuje do 22. září.

Česká fotografka Libuše Jarcovjáková (vpravo) uvedla výstavu svých snímků 2. července 2019 na 50. ročníku festivalu fotografie Rencontres d’Arles v jihofrancouzském městě Arles. Vlevo je kurátorka Lucie Černá. Festival pokračuje do 22. září. ČTK/Nováková Tereza

Praha - Titul Osobnost české fotografie za rok 2019 dostala fotografka Libuše Jarcovjáková. Držitelkou ocenění se stala podruhé během sedmnáctileté historie ceny. Letos získala nominaci zejména za svou samostatnou výstavou na světově proslulém fotofestivalu Rencontres de la photographie v Arles ve Francii. Za dlouhodobý přínos fotografii dostal stejný titul Zdeněk Lhoták. Ceny dnes pořádající Asociace profesionálních fotografů ČR vyhlásila v Českém centru fotografie v Praze. V kategorii Fotografická publikace roku 2019 porota ocenila knihu Libuše Jarcovjákové Evokativ.

"Nominuji Libuši Jarcovjákovou za její inspirativní výstavu Evokativ v rámci fotografického festivalu v Arles. Výstavu považuji za událost roku 2019, přestože byla uskutečněna mimo území ČR," uvedl k důvodu toho, proč nominoval Jarcovjákovou, člen poroty Pavel Mára.

Organizátoři 50. ročníku festivalu fotografie Rencontres d’Arles vybrali loni Jarcovjákovou do hlavního programu. Přehlídka je nejstarším festivalem fotografie, vznikl inspirován divadelním festivalem v nedalekém Avignonu a dodnes je přehlídkou s velkým významem pro obor.

Evokativ tvoří černobílé, mnohdy rozostřené snímky ze 70. a 80. let. Autorka na nich syrovým způsobem ukazuje svůj život a prostředí, ve které se pohybovala: dramatické osobní vztahy, práci v továrně, noční Prahu, bary, večírky, sex a alkohol, sexuální menšiny v pražském T-Klubu, Romy i vietnamskou a kubánskou komunitu v Čechách. Organizátoři festivalu sbírku zařadili do sekce Mé tělo je zbraň (Mon corps est une arme). Výstava Evokativ se loni ocitla na prvním místě žebříčku nejlepších výstav fotografií, který sestavil britský deník The Guardian.

Druhý držitel ocenění Zdeněk Lhoták se dlouhodobě věnuje tělesnosti, ať už formou sportovních fotografií nebo vizuálním průzkumům vlastní tělesnosti. "V tom posledním je, jak se domnívám, jeho tvorba bez analogií i v evropském, možná i světovém kontextu," uvedl člen poroty Michal Janata. K výrazným představitelům české fotografie patří Lhoták podle dalšího člena poroty Josefa Mouchy nejen rozsáhlou tvorbou, ale i vahou své pedagogické a pořadatelské činnosti.

Nositelem titulu Osobnost mladé české fotografie 2019 do 30 let je Ondřej Durczak, doktorand Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Ve volné fotografické tvorbě se věnuje především proměně postindustriální krajiny Severní Moravy a Slezska. Druhé místo získala Vladimíra Kotra a třetí Jana Habalová.