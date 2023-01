Osobnosti kultury a společnosti vyzývají k účasti v prezidentských volbách

Praha - Zástupci tuzemské kultury a osobnosti z dalších oborů vyzývají občany, aby využili svého práva volit prezidenta. Možnost přímo volit hlavu státu je podle nich zodpovědnost i příležitost, která patří mezi základní atributy demokracie. Vyplývá to z jejich odpovědí na dotazy ČTK. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyhlásil termín prvního kola prezidenta na pátek a sobotu 13. a 14. ledna. Případné druhé kolo by se konalo o 14 dní později.

O prezidentský úřad bude usilovat osm kandidátů. Podle čísel, které jim přidělil los Státní volební komise, to jsou senátor Pavel Fischer (nezávislý), poslanec SPD Jaroslav Bašta, někdejší představitel české armády a NATO Petr Pavel, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš, podnikatel Karel Diviš a senátor Marek Hilšer z klubu Starostů. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula 8. ledna oznámil, že se kandidatury vzdává.

"Určitě bychom měli jít k volbám, abychom se potom nerozčilovali, že to dopadlo jinak, než chceme. Dvakrát jsme mohli mít trošku lepšího prezidenta, respektive čtyři volební období. Pan (Václav) Klaus a pan (Miloš) Zeman ve mně vyvolávali pocity hrůzy a nějakého proruského zpátečnictví, tak teď by to mohlo být o něco lepší," řekl zpěvák a skladatel David Koller.

Ředitelka a zakladatelka festivalu Tanec Praha Yvona Kreuzmannová uvedla, že lidé mají "jedinečnou šanci mít znova v čele státu osobnost, která nás bude reprezentovat, za kterou se nemusíme stydět a která bude zlepšovat image České republiky". "Můžeme změnit pohled na hlavu státu a může to být poprvé žena," podotkla.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová označila možnost volby za jeden ze základních atributů demokracie. "Člověk má možnost jít k volbám a měl by ji využít," sdělila.

Klavírní virtuos Ivo Kahánek upozornil na to, že prezidentský úřad s sebou nese ne zcela zanedbatelné pravomoci, zejména jmenování soudců Ústavního soudu, členů bankovní rady ČNB a premiéra. "Takže přestože u nás nemáme prezidentský systém a navzdory kampani připomínající občas reality show, přistupme k volbě seriózně a pojďme využít našeho práva volit v obou kolech," vyzval.

"Máme rozmanité představy o další podobě naší země. Můžeme je prosazovat prostřednictvím voleb. To je velké štěstí, zodpovědnost i příležitost. Pojďme ji využít," připojil se Jan Burian, generální ředitel Národního divadla.

Podle herce Michala Isteníka, pokud někomu záleží na tom, kdo bude zemi reprezentovat ve světě, tak by k volbám určitě jít měl. "Navíc prezidentské volby podle mě nejsou jenom právo, ale do jisté míry i povinnost člověka žijícího v demokratickém, státě," řekl.

Pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner vyzval věřící, aby věnovali svůj hlas tomu, "kdo je přes všechny lidské nedokonalosti schopen a ochoten budovat společnost jako prostředí společného života, kde může každý z nás nalézt svůj domov".

"Volby jsou možností rozhodnou o dalším směřování naší země, a přestože prezident je figura převážně reprezentativní, připadá mi důležité, kdo nás bude reprezentovat," sdělil generální ředitel České filharmonie David Mareček. "Vždycky si přeju, aby to byl názor většiny společnosti, proto bych si přál, aby šlo co nejvíce lidí volit," dodal.

Sázkové kanceláře soudí, že volební účast bude letos vysoká, což naznačuje zájem o sázky. Tipsport odhaduje účast až 64,5 procenta. Před pěti lety, kdy zvítězil Miloš Zeman, volební účast ve druhém kole byla 66,6 procenta.