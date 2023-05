Osobní výpady mezi poslanci ODS a ANO provázely debatu nad interpelacemi

Praha - Osobní výpady mezi politiky vládní ODS a opozičního hnutí ANO provázely dnešní sněmovní debatu nad písemnými interpelacemi. Když ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nazval místopředsedu Sněmovny a ANO Karla Havlíčka proruským politikem, z poslaneckých lavic se ozvalo i bouchání do stolu.

Poslanci se přitom původně zabývali dotazem Martina Kolovratníka (ANO) na premiéra Petra Fialu (ODS) na komunikací vlády, jež je podle autora dotazu nejasná, někdy zbytečně drahá, a dokonce matoucí. Fiala s hodnocením nesouhlasil, se strategickou komunikací kabinetu je, jak uvedl, spokojený. Diskuse se ale stočila i k jiným tématům, například k opožděným výplatám sociálních dávek, prodlévám v přiznávání důchodů a k původu dováženého plynu.

Havlíček uvedl, že vliv vlády na to, jaký plyn do Česka proudí, je "čistá nula". "Nikoli proto, že byste nechtěli, ale nemáte na to žádný vliv. Kontrakty uzavírají komerční společnosti," řekl, což vyvolalo ostřejší Stanjurovu reakci. Havlíčka nazval proruským politikem, protože podle něho nechtěl "vyhodit" ruský Rosatom z výběrového řízení na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. "Odřízli jsme se od ruského plynu a děláme všechno pro to, abychom se odřízli od ruské ropy," zdůraznil Stanjura.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Havlíček ve vládě Andreje Babiše (ANO) Stanjurovi vzkázal, že řízení financí mu, jak řekl, příliš nejde. "Když se podíváme na výsledky, je to katastrofa, Když se pouštíte do diskuse nad energetikou, tak je to už úplná katastrofa," řekl Havlíček. Ani za minulého kabinetu téměř nikdo podle něho nekupoval plyn z Ruska, kupoval se v Německu. "Ale to, že do Německa doběhl plyn ruský, je věc druhá, kterou neovlivníte vy ani my," tvrdil.

Fiala ale připomenul, že v minulosti bylo Česko závislé na ruském plynu z 97 procent a závislost na ruské ropě byla více než poloviční. Podstatné podle premiéra je to, od koho a jak se plyn kupuje. "Kupujeme plyn od zemí, které prokazatelně nejsou Ruskem," zdůraznil a Havlíčka vyzval, aby se "nezesměšňoval". Podle Jiřího Maška (ANO) se ale ruský plyn vozí oklikou a Česko mělo štěstí, že byla mírná zima a že lidé i firmy šetřili. Situaci s cenami energií kabinet zvládl podle Maška "nicneděláním". "Oni to ti lidé prostě unesou a zaplatí. To je vaše politika," prohlásil.

Poslanci se mají zabývat bodovým systémem a rušením nadbytečné legislativy

Poslanci by se dnes měli dál zabývat navrhovanými změnami bodového systému řidičů a zrušením nadbytečných právních předpisů. Ve druhém má Sněmovna projednat také návrh zákona, jenž má podnikatelům v přechodných potížích pomoct předejít úpadku, a předlohu ke zrychlení a zjednodušení procesu veřejných dražeb. Na programu jsou rovněž pravidelné interpelace na členy vlády.

Bodový systém by měl obsahovat tři sazby místo současných pěti, nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude moct sbírat body do odebrání řidičského průkazu nejvýš dvakrát, u středně závažných přestupků třikrát. Novela zavede také třeba možnost řídit auto už v 17 letech, ale jen pod dohledem mentora.

Ke zrušení kabinet navrhl více než 10.000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale už nepoužívané. Cílem je pročištění a zpřehlednění právního řádu.

V předcházení úpadku má podnikatelům v přechodných finančních potížích pomoci takzvaná preventivní restrukturalizace. Jejím principem bude dohoda podnikatele s jeho hlavními věřiteli při zachování provozu podniku. Návrh nového zákona o veřejných dražbách odráží jejich elektronizaci a odstraňuje nadbytečné požadavky kladené zastaralou legislativou. Proti předloze opakovaně protestovala Komora dražebníků.