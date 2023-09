OSN: Tempo snižování emisí nestačí na omezení globálního oteplování

Paříž - Současné tempo snižování emisí nestačí na to, aby se podařilo dodržet cíl omezit globální oteplování na úrovni 1,5 stupně Celsia do konce století. Uvádí to dnes zveřejněná zpráva OSN, o které informovala agentura AFP. Omezení růstu globálních teplot oproti předprůmyslové éře je hlavním závazkem klimatické pařížské dohody z roku 2015 a podle odborníků také jediným způsobem, jak zabránit katastrofálním důsledkům změn klimatu.

V Paříži se před osmi lety státy zavázaly, že udělají vše pro to, aby růst teplot v 21. století nepřekročil dva stupně Celsia a pokusí se ho udržet co nejblíže k úrovni 1,5 stupně. Podle hodnocení expertů, které vznikalo poslední dva roky, ale nynější závazky jednotlivých zemí na snižování emisí znamenají, že by teploty do roku 2100 vzrostly o 2,5 stupně Celsia. Planeta by tak byla na cestě k ještě ničivějším důsledkům klimatických změn jako jsou vlny veder, sucha, záplavy, stoupání hladin oceánů či vymírání druhů.

Podle zprávy OSN se podaří omezit růst teplot jen tehdy, pokud se ještě v tomto desetiletí emise CO2 sníží o dalších 20 gigatun a pokud planeta do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. Pokud chtějí země udržet globální oteplování na bezpečné úrovni, musí celosvětové emise do roku 2035 klesnout o 60 procent, což znamená mnohem rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rapidní pokles využívání fosilních paliv jako je uhlí, plyn nebo ropa, napsal list The New York Times.

Dnes vydaná zpráva má sloužit jako základ jednání na nadcházejícím klimatickém summitu COP28, který se uskuteční v Dubaji na přelomu listopadu a prosince.