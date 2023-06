OSN: Počet uprchlíků celosvětově loni rekordně vzrostl

Ženeva - Počet celosvětově nuceně vysídlených lidí v loňském roce dosáhl rekordních 108,4 milionu, uvádí v letošní výroční zprávě Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Je to o 19,1 milionu více než o rok dříve, což je dosud nejvyšší meziroční nárůst. K rekordnímu počtu uprchlíků podle úřadu OSN přispěla zejména ruská invaze na Ukrajinu. Další boje, jako například střety mezi polovojenskými milicemi a armádou v Súdánu, k letošnímu květnu zvýšily celkový počet uprchlíků na odhadovaných 110 milionů, uvádí UNHCR.

"Tato čísla nám ukazují, že někteří lidé příliš rychle spěchají do konfliktu a příliš pomalu hledají řešení. Důsledkem je devastace, vysídlení a utrpení každého z milionů lidí, kteří byli přinuceni opustit své domovy," uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi.

Z celkového počtu 108,4 milionu lidí jich 35,3 milionu loni překročilo mezinárodní hranice, aby našli bezpečí v jiné zemi. Na 62,5 milionu - 58 procent - bylo nuceně vysídleno v rámci své domovské země v důsledku konfliktů či násilí.

Hlavní příčinou vysídlení byla v loňském roce podle UNHCR válka na Ukrajině. Počet ukrajinských uprchlíků se zvýšil z 27.300 na konci roku 2021 na 5,7 milionu na konci roku 2022. "To představuje nejrychlejší odliv uprchlíků kdekoliv od druhé světové války," uvádí UNHCR.

Svůj podíl na loňském rekordním počtu měla i krize v Afghánistánu, kde v létě 2021 převzalo kontrolu islamistické hnutí Tálibán. UNHCR v souvislosti s tím revidovala dřívější odhady o Afgháncích, kteří v předchozích letech uprchli do Íránu. Podobně byly upraveny i odhady o počtu uprchlíků z Venezuely, kteří nyní žijí v Kolumbii a Peru.

"Lidé na celém světě nadále projevují mimořádnou pohostinnost vůči uprchlíkům, když poskytují ochranu a pomoc těm, kteří ji potřebují. Je však zapotřebí mnohem větší mezinárodní podpory a spravedlivějšího sdílení odpovědnosti, zejména s těmi zeměmi, které hostí většinu vysídlených osob na světě," uvedl Grandi s tím, že většina uprchlíků žije ve státech s nízkými až středními příjmy, nikoliv v bohatých zemích.

"Především je třeba udělat mnohem více pro ukončení konfliktů a odstranění překážek, aby uprchlíci měli reálnou možnost vrátit se domů dobrovolně, bezpečně a důstojně," dodal šéf úřadu. Za loňský rok se podle úřadu do vlasti vrátilo přes 339.000 uprchlíků z 38 různých zemí, zejména z Jižního Súdánu, Sýrie, Kamerunu nebo Pobřeží slonoviny. Co se týče vnitřně vysídlených lidí, do svých domovů se vrátilo 5,7 milionů lidí mimo jiné v rámci Etiopie, Barmy, Sýrie či Mosambiku.