Osma Slavie Praha obhájila vítězství na Primátorkách

Praha - Vítězství ve 109. ročníku veslařských Primátorek obhájila osma Slavie Praha, která v obměněné sestavě o délku lodi porazila společnou posádku Hamru a Břeclavi. Loňský triumf zopakovali Tomáš Zobal, Adam Kulhánek, Jan Chlebovský a kormidelnice a trenérka Martina Součková.

Osmy žen ovládla společná loď Hamru a Blesku, zástupkyně Hamru patřily mezi klíčové postavy vítězné posádky i před rokem. Pro prvenství na skifu si dojeli Ital s českými kořeny Patrick Rocek, který tak ovládl Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského. Mezi ženami byla počtvrté nejrychlejší Lenka Antošová a získala tak Stuhu Podolí

V hlavním závodě Primátorek byla Slavie vysoce favorizovaná a svou roli splnila. "Vyhrát Primátorky je každý rok těžké, ale letos to pro mě je suprové, protože jsem dva roky nezávodil. Přidal jsem se k mladším klukům ze Slavie a bylo to skvělé," řekl třicetiletý Paroulek.

Primátorky se letos podruhé uskutečnily podle pozměněných pravidel, kdy závodníci resortních sportovních center nemohou startovat pod jejich hlavičkou, ale mohou hájit barvy svých mateřských klubů. Zatímco loni většina reprezentantů na Primátorkách startovala, neboť již bylo po sezoně, letos elitní veslaři Dukly chyběli. Momentálně se připravují na další díl Světového poháru a mistrovství světa, které se září uskuteční v Račicích.

Paroulek už vrcholově nevesluje, takže na Primátorkách startovat mohl. "Jestli se dají vítězství porovnat? S Duklou to bylo vždy dobré, ale s klukama ze Slavie to bylo bojovnější. Jsou to mladí kluci. Dukla byla vždy reprezentace a tady jsou kluci, kteří trénují jednou dvakrát týdně," řekl Paroulek, jenž rozhodnutí vedení Primátorek upravit podmínky pro start vítá. "Myslím si, že je to dobře. Dříve to bylo vždy o tom, že vyhraje Dukla a šlo jen o to, zda to budou pároví nebo nepároví veslaři. Teď je to o klubech a myslím si, že veslování půjde více nahoru. Starší kluci toho mohou mladším více předat," dodal.

Zatímco mužští reprezentanti na závodech chyběli, ženy spadající pod Olymp i reprezentantky na Primátorkách nechyběly. Součástí vítězné posádky Hamru a Blesku tak byly například Anna Šantrůčková, Eliška Podrazilová nebo Barbora Podrazilová. "Překvapilo mě, že jsme brzy odjely posádce Slavie. Pak jsem si říkala, že hlavně nesmíme udělat chybu. Já jsem to tedy pod (Železničním) mostem trošku zdramatizovala, když jsem chytila takzvaného kraba a nechala veslo ve vodě, ale naštěstí se mi ho podařilo brzy vyndat a nedojely jsme druhé," řekla Eliška Podrazilová.

Závod skifařek byl jasně v režii Antošové, která porazila druhou Markétu Nedělovou o téměř sedm sekund. "Soupeřky jsem rozhodne nepodceňovala. Pro mě je ale hlavně těžká trať, protože bývají vlny. A když do toho ještě trošku foukne, tak trefit se do zatáčky a udržet směr na skifu, je pro mě docela těžké," poukázala Antošová na specifikum závodu na Vltavě. "Pěkně jsem tam kličkovala. Dnes byly vlny nejen pod Železničním mostem, ale i na trati. Bylo to docela náročné," přiznala nejlepší česká veslařka současnosti.

Třicetiletá skifařka vyhrála závod potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. Vyrovnala tak bilanci starší sestry Jitky, která již ukončila aktivní kariéru. "To jsem ani nevěděla. Koukala jsem jen na to, kolik vítězství jsem měla, abych věděla, kdyby se mě náhodou někdo zeptal. Statistiky si úplně nevedu," přiznala Antošová, která se na Primátorkách představila i v závodě univerzitních osmiveslic a veteránských osem. "Byly to tři závody během pátku a soboty, vždy na kilometr, takže až tak náročné to nebylo," dodala.

Mezi skifaři byl nejrychlejší Ital Rocek, jehož rodiče pochází z bývalého Československa a otec Jaroslav je úspěšným trenérem. "Je to něco neskutečné. Nejsem zvyklý startovat na takových závodech. Tady je spousta lidí a je to moc hezké. Je to nejhezčí závod, který jsem jel," řekl Rocek, který v roce 2020 ovládl mistrovství Evropy na párové čtyřce lehkých vah.

"Máme tady s tátou kamarády v Hamru a oni se mě ptali, jestli bych nechtěl startovat na Primátorkách, tak jsem řekl, proč ne. I táta mi pořád říkal, že jednou musím Primátorky jet," přiznal třiadvacetiletý veslař, který se momentálně věnuje dvojskifu lehkých vah a jeho cílem je kvalifikovat se na olympijské hry do Paříže 2024.

Výsledky veslařských Primátorek

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Rocek (It.) 7:17,4, 2. Hellebrand (Bohemians Praha) 7:27,8, 3. Viktora (Hamr) 7:31,1.

Osma: 1. Slavia Praha (Řimák, Touš, Paroulek, Kulhánek, Tichý, Baldinus, Zobal, Chlebovský, korm. Součková) 5:49,6, 2. Hamr/Břeclav (Pospíšil, Dědek, Šimkovský, Cabal, Běhan, Pfeifer, Baranivskyj, Kapa, korm. Šumanová) 5:52,7, 3. ČVK Praha (Pinc, Vakoč, Ložek, Šmolík, Růžička, Oppitz, Humpolec, Helešic, korm. Perglerová) 5:59,2.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Antošová (Slavia) 7:58,2, 2. Nedělová (Břeclav) 8:05,0, 3. Heranová (ČVK Praha) 8:13,3.

Osma: 1. Hamr/Blesk (E. Podrazilová, B. Podrazilová, Hartmanová, Mašínová, Šantrůčková, Zámostrná, Solařová, Hajnovičová, korm. Matoušová) 6:36,8, 2. Slavia (Valsová, A. Žabová, Nečasová, Hanková, Zavadilová, Berthet, Jurková, L. Žabová, korm. Motlová) 6:46,2, 3. LS Brno/Bohemians (Levíčková, Hoplíčková, Přikrylová, Prokešová, Burešová, Svobodová, Konopová, Kubátová, korm. Knorr) 6:59,4.