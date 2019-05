Osm filmů z MFF v Cannes půjde letos a příští rok do českých kin

Praha - Pět oceněných a tři další filmy ze 72. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Cannes uvede v českých kinech letos a příští rok společnost Film Europe. Pět filmů je z hlavní soutěžní sekce včetně držitelů ceny poroty a ceny za režii, tři snímky jsou z vedlejších sekcí. Premiéru bude mít většina snímků na festivalu Be2Can od 2. do 8. října a posléze postupně vstoupí do kin. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Film Europe Hedvika Petrželková.

Do kin přijde celovečerní debut režiséra Ladje Lya Bídníci (Les Misérables), který získal cenu poroty. Děj se odehrává v moderním pařížském předměstí Montfermeilu, kde se také odehrávali slavní Bídníci Victora Huga v roce 1862. Cenami ověšené duo bratrů Jean-Pierre a Luc Dardannovi získalo cenu za nejlepší režii pro svůj snímek Mladý Ahmed (Le Jeune Ahmed). Režiséři mají už dvě Zlaté palmy za filmy Rosetta (1999) a Dítě (2005).

V českých kinech diváci uvidí i koprodukční snímek, který získal zvláštní cenu poroty a zároveň cenu Fipresci, To musí být nebe (It Must Be Heaven) v režii Elia Suleimana. Jinou zvláštní cenu poroty sekce Un Certain Regard získal film Jana z Arku (Jeanne) od tvůrce Bruna Dumonta. Poslední oceněný film, který půjde do kin v Česku, je francouzsky mluvený snímek Bezstarostná dívka (Une fille facile) ze sekce Directors' Fortnight od režisérky Rebeccy Zlotowské.

Další, už neoceněné filmy, které budou moci čeští diváci navštívit, jsou Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry We Missed You) z Velké Británie od Kena Loache, francouzský snímek Slitování (Roubaix, une lumi?re) od Arnauda Desplechina a středometrážní Lux Aeterna od tvůrce Gaspara Noeho, který loni v Cannes představil podle organizátorů provokativní film Climax.