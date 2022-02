Oslovení autobusoví dopravci nezaznamenali nárůst pasažérů mezi Ukrajinou a ČR

Praha - Oslovení autobusoví dopravci nezaznamenali v souvislosti s napjatou situací na ukrajinsko-ruské hranici citelný nárůst cestujících z Ukrajiny do České republiky, který by nezávisel na sezonnosti pracovního trhu. Mezi Českem a Ukrajinou jezdí přes osm desítek autobusových spojů, naprostá většina z nich ukrajinských. Na pražském autobusovém nádraží Florenc tak více než dvě desítky přepážek patří právě ukrajinským autobusovým společnostem a prodejcům jízdenek.

Fotogalerie

Například ukrajinský Regabus ročně mezi Ukrajinou a ČR odbaví 70.000 pasažérů. Jeho pracovník ČTK řekl, že v poslední době se sice zaplněnost autobusů den ode dne liší, je tomu tak ale po celý rok. "Jeden autobus přijede plný, další jen z půlky a ve třetím sedí třeba jen deset lidí. To je ale naprosto běžné a s vyhrocenou situací posledních dní to nijak nesouvisí," uvedl. Dodal, že v průběhu let se přeprava zvyšuje. Podobnou zkušenost mají i pracovníci dalších prodejců jízdenek na Florenci.

Ani německý dopravce Flixbus výrazný nárůst zájmu o cesty z Ukrajiny zatím nesleduje. "Paradoxně se mírně zvyšuje spíš počet lidí cestujících zpět na Ukrajinu. Aktuálně nám jezdí linka Plzeň-Oděsa (přes Krakov a Lvov) a linka Plzeň-Kyjev (přes Katovice) denní a noční a to třikrát do týdne: ve středu, pátek a neděli," uvedla firma na dotaz ČTK.

Ukrajinské ministerstvo infrastruktury (MIU) eviduje 84 autobusových linek do Česka. Jako cílovou destinaci má Prahu 51 linek, 12 linek končí v Plzni a po šesti evidovaných linkách končí v Liberci a v Karlových Varech. České ministerstvo dopravy vede záznamy o 126 linkách mezi ČR a Ukrajinou. O konkrétních dopravcích ani počtu cestujících ale údaje neeviduje, uvedlo na dotaz ČTK.

Rozdíl desítek spojů v české a ukrajinské evidenci lze vysvětlit tím, že někteří dopravci v ČR staví, ale Česko není jejich cílovou stanicí. Eviduje je tak české ministerstvo dopravy, ale ne ukrajinské, které se zaměřuje na cílové destinace.

Nejvíce autobusových spojů z Ukrajiny jezdí do Polska, kam jich podle dat MIU směřuje přes 430. Do Ruska jezdí z Ukrajiny přibližně 300 spojů, mnoho z nich z okupovaného území na východě Ukrajiny nebo z okupovaného Krymu. Mezi Slovenskem a Ukrajinou MIU eviduje 17 spojů, 16 z nich nekončí západněji než v Košicích.

Ukrajinců žijících nebo pracujících v Česku v poslední době přibývá. V lednu 2022 jich české úřady práce evidovaly celkem 198.470, což je meziročně o čtvrtinu více. Oproti předcovidovému lednu 2020 vzrostl podle úřadu jejich počet o 38 procent.