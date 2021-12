Oslavy 40 let existence zakončí Arakain koncertem 28. ledna 2023 v O2 universu

Praha - Výročí 40 let své existence bude skupina Arakain připomínat koncerty v celém příštím roce. Oslavy vyvrcholí vystoupením 28. ledna 2023 v pražském O2 universum. Série samostatných koncertů po České republice začne metalová kapela příští rok na jaře, v létě se zúčastní řady festivalů. ČTK o tom za organizátory informovala Sabina Szwarcová. První koncert by se měl uskutečnit 9. dubna ve Vysokém Mýtě, o den později v pražském Lucerna Music Baru.

Arakain si bude připomínat 40. výročí svého vzniku sérií koncertů s repertoárem z celé své historie, uvedl kytarista a spoluzakladatel Jiří Urban. "Vrcholem a zlatým hřebem slavnostního roku bude největší megakoncert v historii za účasti bývalých zpěváků, a to v pražském O2 universu. Tím se tento slavnostní rok uzavře a dá-li metalový Bůh, pošle Arakain do páté dekády své existence," dodal.

Jedno z významných festivalových vystoupení absolvuje Arakain na festivalu Benátská! s Impulsem, který se uskuteční 28. až 31. července 2022 v Liberci v areálu Vesec. První festivalový den se uskuteční společná oslava šedesátin Olympiku a čtyřicetin Arakainu. "To by mě ani ve snu nenapadlo, že si oslaví Olympic výročí s Arakainem. Fakt se na to upřímně těším. Arakain je naše velmi spřízněná kapela a mě o to víc těší, že když jsem ji poprvé v roce 1989 nahrával, tak jsem jim předpovídal dlouhou životnost," podotkl frontman Olympiku Petr Janda.

Arakain vznikl na počátku roku 1982 v Praze. Založili ji příznivci britského heavy metalu zpěvák a kytarista Aleš Brichta, kytarista Urban a bubeník Miroslav Nedvěd. V roce 2000 kapela získala cenu České hudební akademie Anděl. Před dvěma lety Arakain vydal své zatím poslední studiové album Jekyll & Hyde, v pořadí devatenácté. Současnou sestavu tvoří Urban, Miroslav Mach (kytara), Jan Toužimský (zpěv) a Lukáš Doksanský (bicí). Dlouholetý baskytarista Zdeněk Kub nedávno ukončil svoje působení v Arakainu, náhradu za něj skupina řeší. Více informací je na stránkách Arakainu.