Oslavy 100. výročí Českého rozhlasu vyvrcholí koncertem 18. července v Praze

Praha - Oslavy výročí Českého rozhlasu vyvrcholí koncertem 18. července, v den, kdy před sto lety začalo pravidelné vysílání Československého rozhlasu. V Riegrových sadech v Praze vystoupí Mirai, Chinaski, Aneta Langerová nebo Marek Ztracený. Vstup na akci bude zdarma. Moderátory koncertu budou Lucie Výborná a Jiří Holoubek. K výročí Českého rozhlasu (ČRo) se konají i další akce. ČTK o tom informovala mluvčí ČRo Blanka Bumbálková.

"Sto let rozhlas vzdělává, informuje, baví a rozšiřuje obzory. Za éru své existence si našel důležité místo v životech několika generací posluchačů, mnohé z nich dokonce provází již od útlého dětství. Československý, dnes Český rozhlas, má za sebou dlouhou rozmanitou cestu, během které několikrát sehrál i významnou roli v historii naší země," uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.

Ke 100. výročí zahájení vysílání se 18. května v rozhlasových barvách slavnostně rozsvítí sídlo na pražských Vinohradech, Petřínská rozhledna a Žižkovská věž. U příležitosti výročí se také 20. května uskuteční Den otevřených dveří budov rozhlasového komplexu na pražských Vinohradech a regionálních studií Českého rozhlasu. Komentované prohlídky s časovými vstupenkami svým tematickým programem doplní stanice ČRo.

V Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu 10. května začala výstava fotografických zvětšenin z Archivu Českého rozhlasu Zaostřeno na rozhlas (1923–1989), která připomíná nejen významné rozhlasové pořady, umělecká tělesa a osobnosti, ale i klíčové události Československa z let 1923 až 1989. Otevřena bude do 29. června. Rozhlas spolu s Národním technickým muzeem pořádá také výstavu Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023. Od slavnostního otevření 17. května do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu zažít rozmanitost rozhlasové produkce uplynulého století.

ČRo, Post Bellum a Praha 6 vytvořily ke 100. výročí rozhlasu venkovní výstavu s názvem Zůstaňte u svých přijímačů!. Výstava mapuje stoletou historii rozhlasu prostřednictvím vzpomínek pamětníků. Vernisáž se uskuteční 25. května. Součástí oslav 100 let rozhlasu bude 22. června také mezinárodní konference Média a válka na Ukrajině o roli médií v ruské agresi vůči Ukrajině.

ČRo vydává k 100. výročí svého vzniku knihu s názvem Rozhlasto, která představuje 100 rozhlasových let ve fotografiích, plakátech a dokumentech z bohatých fondů Archivu ČRo. Křest obrazové publikace se konal na 28. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy v Praze. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se k oslavám 100 let rozhlasu přihlásí několika koncerty na letošních festivalech. Mimo jiné v den rozhlasového výročí 18. května vystoupí SOČR na festivalu Pražské jaro.

Aktuální výsledky výzkumu poslechovosti rádií v České republice Radioprojekt za 4. čtvrtletí 2022 a 1. čtvrtletí 2023 zaznamenaly posílení poslechu většiny stanic Českého rozhlasu a zároveň i rekordní podíl ČRo na rozhlasovém trhu. Neposlouchanějším rádiem byl v posledních dvou čtvrtletích Radiožurnál s 882.000 posluchači, což je proti loňskému druhému pololetí nárůst o 21.000. Následuje Impuls s nárůstem o 2000 na 699.000 posluchačů a 685.000 posluchačů měla Evropa 2, což je nárůst o 36.000 lidí. Na dalších místech jsou Blaník a Frekvence 1. Druhou nejposlouchanější stanicí ČRo je Dvojka s 377.000 posluchači.