Oslavany dokončily obnovu interiéru zámecké kaple, chystají opravu fasády

Oslavany (Brněnsko) - Oslavany na Brněnsku dokončily čtyřletou práci na obnově interiéru zámecké kaple, která je pozůstatkem klášterní románské baziliky ze 13. století. Součástí oprav byl i kůr a sakristie, kde jsou pozůstatky baziliky vidět nejlépe. Kapli si mohou lidé prohlédnout při výstavách, koncertech, slouží i světským svatbám a jelikož není odsvěcena, čas od času se v ní konají i mše, řekl ČTK místostarosta Svatopluk Staněk. Příští rok chce město dát opravit i vnější fasádu, čímž by se podařilo dílo kompletně dokončit.

Oslavany vynaložily na obnovu interiéru zhruba deset milionů korun. V prvním roce dostaly dotaci od Jihomoravského kraje a každoročně také dostávaly dotaci 700.000 korun od ministerstva kultury. "V prvním roce jsme dělali výmalbu presbytáře podle částečně dochovaného kvádrového vzoru. Další rok bylo třeba opravit stropní žebra a zapuštěné pilíře. Loni se pracovalo na odvlhčení kaple. Zvnějšku byla odkopána a veškerá vlhkost byla odvedena pryč. Letos jsme dokončili výmalbu stěn, opravila se kazatelna a znovu se poskládala podlaha, pod kterou je rozvedené elektrické vedení," popsal práce Staněk.

Za velmi zdařilou považuje především obnovu sakristie, která byla původně součástí severní lodi románské baziliky. Po dohodě s památkáři zůstal obnažený původní lomený oblouk a také sloupy. Přišlo se na ně při pokládání elektroinstalace metr pod úrovní současné podlahy. "Objevili jsme v té úrovni patrně zcela původní podlahu z pálených dlaždic o velikosti deset krát deset centimetrů. Archeologové z Archaie část odebrali, restaurují ji a rádi bychom ji tady poté vystavili. Další dlažba byla 30 centimetrů pod současnou podlahou. Dnešní podlaha je kombinací původních dlaždic a nově vypálených dlaždic, které vypadají jako původní," řekl Staněk.

Vybavení kaple zůstane skromné, lidé tak budou sedět na starých kostelních lavicích. Další potřebný mobiliář se do ní přinese vždy pro konkrétní akci. "Při opravě stropu jsme ještě objevili dva otvory, které ústí na klenbě. Mohli bychom sem umístit dva lustry. Dají se sehnat pěkná moderní světla vhodná do těchto církevních prostor a ani to není finančně tak náročné. Třeba se to podaří už příští rok," řekl Staněk. Součástí kaple je i kamenné pastoforium. "Památkáři řekli, že je zatím v dobrém stavu, kupodivu, a není třeba s ním nyní nic dělat, přestože mu chybí některé uražené kusy," řekl Staněk.

Na zámku je ještě jedna památka na původní baziliku, kterou je částečně odkrytý vstupní portál. Podle archeologických průzkumů je podobný portálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří.

Oslavanský klášter byl založen okolo roku 1225 manželkou moravského markraběte Vladislava Jindřicha a šlo o první ženský klášter na Moravě, obývaly jej cisterciačky. V první čtvrtině 16. století vyhořel a brzy poté oslavanský konvent zanikl. Ve druhé polovině 16. století do Oslavan přišel rod Althanů, který vyhořelý klášter přestavěl na renesanční zámek. Velké ztráty utrpěl za druhé světové války a pak za doby komunistické totality. Kaple sloužila desetiletí jako skladiště. Město, které zámecký areál získalo po roce 1989, postupně pracuje na jeho záchraně a obnově za podpory ministerstva kultury.