Oslabený Liberec utrpěl v Evropské lize debakl 0:5 od Hoffenheimu

Sinsheim (Německo) - Fotbalisté Liberce v oslabené sestavě bez 15 hráčů s koronavirem prohráli ve třetím z šesti utkání skupiny Evropské ligy na půdě Hoffenheimu 0:5 a utrpěli svůj nejvyšší debakl v pohárech. Za německý tým se v prvním poločase dvakrát trefil Moanes Dabbur, po změně stran ho napodobil střídající Sarkis Adamjan a jednu branku dal Florian Grillitsch. V sestavě domácích chyběl zraněný český bek Pavel Kadeřábek.

Liberec nastoupil jen s pěti hráči obvyklé základní sestavy, scházely mu například opory brankář Nguyen, útočník Hilál či záložníci Pešek s Mosquerou. Severočeši museli doplnit mužstvo o několik hráčů z "béčka". Při absenci prvního i druhého gólmana se postavil mezi tyče devatenáctiletý Hasalík, který si odbyl soutěžní premiéru za A-tým. Kvůli místním opatřením proti covidu-19 se hrálo bez diváků.

Severočeši prohráli ve skupině podruhé za sebou, před týdnem utrpěli debakl 1:5 v Bělehradě s Crvenou zvezdou. V tabulce jim patří s třemi body za úvodní vítězství 1:0 nad Gentem třetí místo. Skupinu vede dosud stoprocentní Hoffenheim, který Liberečtí přivítají v dalším utkání 26. listopadu, šest bodů má druhá Crvena zvezda. Do jarní vyřazovací fáze postoupí první dva celky. Liberec hraje v pohárech skupinu popáté a poprvé od sezony 2016/17, dál postoupil jen v ročníku 2013/14.

Hoffenheim od začátku potvrzoval roli velkého favorita a dominoval. V osmé minutě vychytal Klausse Hasalík, poté přestřelil Dabbur. Izraelský ofenzivní záložník se dočkal ve 22. minutě, kdy si po Skovově centru zpracoval míč, využil podklouznutí obránce a otevřel skóre.

O sedm minut později si stejní hráči spolupráci zopakovali. Dabbur před Hasalíkem jemně tečoval Skovův pokus z přímého kopu a poprvé od června skóroval dvakrát v jednom utkání.

V úvodu druhého dějství se Liberec trochu osmělil, Rondič ale v dobré pozici hlavou špatně trefil míč. V 59. minutě naopak momentálně až 12. celek bundesligy přidal třetí trefu. Střídající Grillitsch po sérii odrazů napřáhl z velké dálky a chybující Hasalík propustil míč do sítě.

Další střídající hráč Adamjan pak v 71. minutě zvýšil už na 4:0 poté, co doklepl míč do branky po nejistém zákroku Hasalíka. Za dalších pět minut skóroval arménský útočník znovu, když zblízka potrestal nedůraz liberecké obrany. Hoffenheim si připsal nejvyšší vítězství v pohárech.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "O naději na body jsme přišli už před zápasem, nebylo co řešit. Bylo jasné, že nás soupeř dostane do velkých problémů. Vzdorovali jsme, na co jsme měli síly. Dostali jsme branky, které byly některé i poměrně hloupé, třeba ta druhá. Ale pramenilo to i z toho, že spousta kluků nemá na téhle úrovni zkušenosti. Navíc řada kluků měsíc nehrála. Musím poděkovat za to, že byli ochotni akceptovat taktický plán. Abychom drželi pohromadě, abychom těch branek nedostali ještě víc. Kluci zápas odmakali, dali do toho vše, na co měli. Proti takhle kvalitnímu soupeři jsme na víc neměli."

Lukáš Hasalík (brankář Liberce): "Věřil jsem v dobrý výsledek už před zápasem. Když jsme v úvodu drželi čisté konto a nedostali jsme gól, měl jsem myšlenky, že bychom to mohli dotáhnout do nějakého pěkného výsledku. Bohužel soupeř ukázal svou kvalitu. Byli ve všem lepší, v rychlosti, fotbalovém myšlení, technice. Ne nadarmo hrají bundesligu. Určitě tam byly góly, které bych dostávat neměl. Doufám, že se z toho poučím. Nehledě na výsledek to byla obrovská a neuvěřitelná zkušenost."

3. kolo Evropské ligy, skupina L:

--------

TSG 1899 Hoffenheim - Slovan Liberec 5:0 (2:0)

Branky: 22. a 29. Dabbur, 71. a 76. Adamjan, 59. Grillitsch. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.). ŽK: Bogarde - Purzitidis, Koscelník. Bez diváků.

Hoffenheim: Baumann - Bebou, Bogarde, Vogt (46. Grillitsch), Akpoguma (61. Nordtveit), Skov - Gačinovič, Rudy (46. Samassékou), Baumgartner (73. Belfodil) - Klauss, Dabbur (61. Adamjan). Trenér: Hoeness.

Liberec: Hasalík - Koscelník, Mikula, Kačaraba, Purzitidis, Kosek (90.+2 Kazda) - Cancola (90.+2 Dvořák), Nešický (90.+2 Černický), Hromada (77. Michal), Mara - Rondič (67. Csáno). Trenér: Hoftych.

Crvena zvezda Bělehrad - Gent 2:1 (1:1)

Branky: 12. Kanga, 59. Katai - 31. Odjidja-Ofoe.

Crvena zvezda: Borjan - Gajič, Degenek, Milunovič, Gobeljič - Kanga (83. Pankov), Sanogo (63. Petrovič) - El Fardou Ben (90.+1 Spiridonovič), Ivanič, Katai (90. Nikolič) - Falcinelli. Trenér: Miloševič.

Gent: Coosemans - Castro-Montes, Marreh, Hanche-Olsen, Mohammadí - Dorsch, Owusu (75. Kums) - Bukari, Odjidja-Ofoe (81. Kleindienst), Botaka (63. Niangbo) - Jaremčuk. Trenér: De Decker.

Tabulka:

1. Hoffenheim 3 3 0 0 11:1 9 2. CZ Bělehrad 3 2 0 1 7:4 6 3. Liberec 3 1 0 2 2:10 3 4. Gent 3 0 0 3 2:7 0