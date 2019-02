Los Angeles - Letošní galavečer u příležitosti předávání cen americké filmové akademie Oscar nebude mít jednoho hlavního moderátora. Na pódiu budou různé osobnosti, které představí nominované v jednotlivých kategoriích a vyhlásí vítěze. Po několika týdnech nejasností kolem hostitele udílení prestižních filmových cen to oznámila zástupkyně televize ABC Karey Burkeová. Roli hlavního moderátora měl původně převzít komik Kevin Hart. Vzdal se jí ale kvůli léta starým kontroverzním prohlášením na účet lidí s menšinovou sexuální orientací.

"Je ironií, že nejasnost (kolem hlavního moderátora) činila z Oscarů téma rozhovorů," uvedla Burkeová z televize ABC, která dlouhodobě galavečer přenáší. Zájem, jaký kontroverze kolem hostitele slavnostního večera vyvolala, je podle Burkeové důkazem, že Oscary hrají stále důležitou roli a diváci o ně mají zájem.

Americký komik Kevin Hart se vzdal loni v prosinci role moderátora oscarového večera pouhé dva dny poté, co veřejnosti s nadšením oznámil, že ji přijal. Učinil tak poté, co se na veřejnosti objevily jeho téměř deset let staré příspěvky z twitteru, ve kterých se vyjadřoval na adresu lidí s menšinovou sexuální orientací. Sám Hart svá tehdejší vyjádření označil za "necitlivá slova".

Hart se přitom měl stát jedním z mála černošských herců, kteří dosud Oscary uváděli, a přispět tak k větší rasové vyváženosti cen, k níž byli akademici v posledních letech vyzýváni.

Oscarová show se v posledních letech potýká s propadem sledovanosti a loňský ročník zhlédlo vůbec nejméně lidí v historii. Organizátoři se proto rozhodli zkrátit letošní slavnostní večer, který se odehraje 24. února, o 30 minut, a udržet tak jeho délku pod třemi hodinami.

Na pódiu během galavečera nebude jeden hlavní moderátor, vystřídá se na něm ale řada slavných tváří, které představí jednotlivé nominované a vyhlásí vítěze. ABC už dříve oznámila, že obálky svěří do rukou Tině Feyové, Whoopi Goldbergové, Danielu Craigovi, Jennifer Lopezové, Chrisovi Evansovi či Constance Wuové.

Hlavního moderátora nebude mít galavečer teprve podruhé v historii. Naposledy tomu tak bylo v roce 1989. Ceny se předávají již od roku 1929.

Nejvíce nominací na ceny americké filmové akademie Oscar za rok 2018 získalo mexické drama Roma a historický snímek Favoritka. Oba jich mají deset. Jen o dvě nominace méně získalo romantické drama Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga.