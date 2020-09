Ósakaová prošla po třísetové bitvě do osmifinále US Open

Japonská tenistka Naomi Ósakaová ve 3. kole US Open.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Vítězka US Open z roku 2018 Naomi Ósakaová z Japonska prošla do osmifinále newyorského grandslamu po dvouapůlhodinové bitvě s ukrajinskou tenistkou Martou Kosťukovou. Turnajová čtyřka porazila soupeřku z druhé stovky světového žebříčku 6:3, 6:7 a 6:2.

Dvaadvacetiletá Ósakaová, jež hraje od zranění na newyorském přípravném turnaji s obvázaným stehnem na levé noze, definitivně zlomila odpor o čtyři roky mladší Ukrajinky v úvodní fázi třetího setu. Za stavu 1:2 odvrátila 137. hráčce žebříčku pět brejkbolů, poté sama soupeřku brejkla na 3:2 a v následujících třech gamech jí už povolila pouze jeden bod.

Zatímco Ósakaová tento týden absolvovala už druhou třísetovou bitvu, bez ztráty sady zatím prochází turnajem jiná bývalá světová jednička a šampionka US Open Angelique Kerberová. Dvaatřicetiletá německá tenistka dnes porazila ve třetím kole 6:3, 6:4 o dvanáct let mladší Američanku Ann Liovou.

V osmifinále vítězku z Flushing Meadows z roku 2016 Kerberovou čeká další domácí hráčka Jennifer Bradyová. Nasazená Američanka dnes bez větších problémů porazila 6:3, 6:3 Francouzku Caroline Garciaovou, na níž před dvěma dny nečekaně ztroskotala turnajová jednička Karolína Plíšková.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Goffin (7-Belg.) - Krajinovič (26-Srb.) 6:1, 7:6 (7:5), 6:4, Davidovich (Šp.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Mertensová (16-Belg.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 7:5, McNallyová (USA) - Alexandrovová (21-Rus.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), Šwiateková (Pol.) - Vickeryová (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

3. kolo:

Ósakaová (4-Jap.) - Kosťuková (Ukr.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, Martičová (8-Chorv.) - Gračovová (Rus.) 6:3, 6:3, Kerberová (17-Něm.) - Liová (USA) 6:3, 6:4, Putincevová (23-Kaz.) - Sasnovičová (Běl.) 3:6, 6:2, 6:1, Bradyová (28-USA) - Garciaová (Fr.) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Blinkovová, Kuděrmětovová (Rus.) - Friedsamová, Siniaková (8-Něm./ČR) 6:3, 3:6, 6:1, Muhammadová, Townsendová (USA) - Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) 6:3, 6:7 (6:8), 6:0.