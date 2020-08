Ósakaová po hrozbě odstoupení prošla v New Yorku do finále

Japonská tenistka Naomi Ósakaová v semifinále turnaje v New Yorku.

New York - Japonská tenistka Naomi Ósakaová, jež původně chtěla na protest proti policejnímu násilí odstoupit z turnaje v New Yorku, si v generálce na US Open zahraje finále. V semifinále porazila nasazená čtyřka 6:2, 7:6 Elise Mertensovou z Belgie. O první letošní titul se Ósakaová střetne s bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska, jež zdolala 4:6, 6:4, 6:1 Britku Johannu Kontaovou.

Semifinále se mělo hrát už ve čtvrtek a Ósakaová k němu původně nechtěla nastoupit. Dvojnásobná grandslamová vítězka, jež je japonsko-haitského původu, se chtěla připojit k protestu velké části sportovců ze severoamerických soutěží proti rasové nerovnosti. Vyvolal ho nedělní incident, při kterém policie ve městě Kenosha postřelila devětadvacetiletého černocha.

Organizátoři turnaje poté rozhodli o přerušení soutěže na jeden den a přesunuli semifinále na dnešek. Společně se zástupci WTA Tour také přesvědčili Ósakaovou, aby v semifinále nastoupila.

Druhou finalistkou je Azarenková, jež před newyorským turnajem čekala dvanáct měsíců na okruhu na vítězství právě od loňského ročníku Western & Southern Open, které se tehdy konalo v tradičním dějišti Cincinnati. V sobotu si rodačka z Minsku zahraje 38. finále kariéry a první od loňského dubna. Naposledy dvojnásobná šampionka Australian Open triumfovala na jaře roku 2016 v Miami před porodem syna.

Turnaj mužů a žen v New Yorku

(tvrdý povrch, muži dotace 4,674.780 dolarů / ženy 2,250.829 dolarů):



Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Ósakaová (4-Jap.) - Mertensová (14-Belg.) 6:2, 7:6 (7:5), Azarenková (Běl.) - Kontaová (8-Brit.) 4:6, 6:4, 6:1.