Melbourne - Naomi Ósakaová je favoritkou finále Australian Open. Japonská tenistka bude v sobotu útočit na druhý titul v Melbourne a čtvrtý grandslamový. Zastavit třetí nasazenou se pokusí při své premiéře v boji o titul z turnaje velké čtyřky Američanka Jennifer Bradyová. Zápas začne v 9:30 SEČ.

Třiadvacetiletá Ósakaová uspěla ve všech svých grandslamových finále. Předloni porazila v Austrálii Petru Kvitovou a vyhrála rovněž oba titulové zápasy na US Open (loni a v roce 2018). "Mám to postavené tak, že lidi si poražené finalisty nepamatují. Teda můžou, ale vyryto je jen jméno vítězky," řekla světová trojka.

"Z mého pohledu má ženský tenis novou vládkyni. Naomi Ósakaová na to má schopnosti a posunula se do jiné dimenze. Je kompletní hráčkou psychicky i fyzicky a ukázala svoji sílu," favorizuje Japonku bývalá grandslamová šampionka Justine Heninová z Belgie, aktuálně expertka stanice Eurosport.

Cestu do finále měla Ósakaová mnohem náročnější než Bradyová. V osmifinále odvrátila mečbol Španělce Garbiňe Muguruzaové a v semifinále čelila hrozbě v podobě americké hvězdy Sereny Williamsové, kterou porážkou rozplakala. "Vím, že vyhrávat je úžasný pocit, ale postupem času jsem pochopila, že důležité je vydat ze sebe vše. To můžete kontrolovat," pronesla rodačka z Ósaky.

S dvaadvacátou nasazenou Bradyovou se střetla loni v semifinále US Open. V New Yorku zvítězila v náročné třísetové bitvě. "Ten zápas měl nadmíru vysokou úroveň a patří k mým nezapomenutelným," řekla Ósaková a dodala: "Proto mě nepřekvapuje, že je (Bradyová) znovu v semifinále či finále."

Žebříčkově nejvýše postavenou soupeřkou Bradyové v turnaji byla v semifinále Karolína Muchová. Jinak měla štěstí, že favoritky vypadly před ní. "Nevím, jak se budu ve finále cítit, ale rozhodně se na to pokusím myslet co nejméně. Na druhou stranu přijdou chvíle, kdy si řeknu, že tohle může být můj první grandslamový titul. Bude to náročné i povzbuzující," řekla Bradyová.

Před turnajem musela Američanka stejně jako sedm desítek dalších účastníků úvodního grandslamu do přísné karantény bez možnosti trénovat dva týdny venku. Na hotelu si vyčistila hlavu a rozehrála se v přípravném turnaji. I ve finále si chce udržet jasnou mysl. "Věřit ve výhru. Když ten pocit ztratíte, nemáte šanci."

Ósakaová se v případě titulu posune na druhé místo světového žebříčku, Bradyová se poprvé dostane do dvacítky - po výhře by byla dvanáctá. Vítězka dostane 2,75 milionu australských dolarů (zhruba 45 milionů korun).