Ortenovu cenu dostala Hana Lehečková za novelu Svatá hlava

Praha - Laureátkou Ceny Jiřího Ortena pro talentované autory do 30 let se dnes stala Hana Lehečková s novelou Svatá hlava. Literární redaktorka, spisovatelka a dramatička v ní autorka čtenáři předkládá zápisky schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Cenu dnes dostala v pražském Klementinu, součástí ceremoniálu bylo autorské čtení tří autorů nominovaných do užšího výběru 33. ročníku ceny.

"Za tu dobu, co se věnuji vlastní autorské tvorbě, jsem zjistila jednu věc: když jde o tvorbu pro dospělé, normální příběh mě prostě nebaví. Zkoušela jsem to mnohokrát, ale vždycky ze mě nakonec vypadl nějaký podivný literární útvar balancující na hranici dětské naivity a halucinačních stavů. Taková je i Svatá hlava," uvedla Lehečková.

Lehečková se narodila v roce 1990 a vystudovala obor Teorie a kritika na pražské DAMU. Autorsky se věnuje především rozhlasovým hrám a pohádkám pro děti, její seriál Vesmírné putování komety Julie uvedl Český rozhlas jako prvního živě čteného Hajaju. Okrajově se věnuje i dramatické tvorbě. Knižně debutovala v roce 2018 s titulem Co se děje v Podpostelí, Svatá hlava je její první knihou pro dospělé. Pracuje jako redaktorka v nakladatelství a dodělává si doktorát na DAMU.

Psychotická novela Svatá hlava vykresluje život na pomezí reality a bludů a poodkrývá, jak těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině. Vypráví o hrdinovi, který nemá otce, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi poznává krušný rodinný život v dluzích, šikanu, výsměch okolí, domácí násilí. Ale když vezme do rukou propisku a sešit, už není chudáček, ale svatý člověk obdařený nadpřirozenými schopnostmi. Zná smysl života a má tu moc zachránit celý svět.

Vítězku vybrala porota, v níž zasedli literární teoretik Petr A. Bílek, spisovatelka a redaktorka Božena Správcová, překladatel a básník Ondřej Hanus, spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková a redaktor Štěpán Kučera.

Oceněná kniha vzešla z 24 přihlášených titulů, z nichž byla tři díla nominována do užšího výběru. Kromě vítězné Svaté hlavy to byl román o hiphopové komunitě Malej NY, jehož autorem je Přemysl Krejčík, a báseň v próze Mount Anne Ladislava Slezáka, v níž sleduje netradiční milostný vztah. Všichni nominovaní dostali překlad ukázky z jejich díla do angličtiny, němčiny a francouzštiny pro účely zahraniční propagace. Cena je spojena s finanční prémií pro vítěze ve výši 50.000 korun, nově také s 10.000 korun pro oba další nominované.

Cena Jiřího Ortena se uděluje autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, kterému v době vydání díla není více než 30 let. Toto prestižní ocenění se uděluje od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi laureáty Ceny Jiřího Ortena patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová či Petra Soukupová.

