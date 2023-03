Orsava zařídil postup Olomouce přes Karlovy Vary do čtvrtfinále

Praha - Hokejisté Olomouce zvítězili ve čtvrtém utkání předkola play off doma nad Karlovými Vary 3:0 a po výhře 3:1 na zápasy postoupili do čtvrtfinále extraligy. Tam narazí na vítěze základní části Pardubice. Se dvěma góly a jednou asistencí byl strůjcem dnešního vítězství Hanáků útočník Jakub Orsava, který je s osmi body nejproduktivnějším hráčem a s pěti brankami i nejlepším střelcem vyřazovací části. Čistým kontem přispěl k úspěchu slovenský brankář Branislav Konrád.

Hanáci se představí ve čtvrtfinále počtvrté za posledních pět dohraných sezon. Karlovarská Energie vypadla v předkole potřetí za sebou a neukončila čekání na posun mezi nejlepších osm od roku 2009, kdy získala historický titul.

V úvodních deseti minutách zápasu byla z projevu obou týmů znát důležitost utkání. Mírnou převahu měli hosté, ale v 11. minutě se prosadil Orsava a ve čtvrtém zápase play off vstřelil čtvrtou branku. Srovnat mohl Gríger, ale v samostatném úniku Konráda nepřekonal. Dvakrát se v nadějné pozici ocitl také Rachůnek, jenže ani on puk za záda olomouckého brankáře nedostal. Vzápětí mohl druhou branku přidat Orsava, který z mezikruží těsně minul levou tyč.

Také úvodní minuty druhé třetiny byly oboustranně spíše opatrné a první šanci nevyužil hostující Kohout až po šesti minutách hry. V dalším průběhu se opakoval podobný scénář jako během první části. Krátce po polovině utkání se totiž znovu prosadil Orsava, který dorazil puk po skrumáži v Hrabalově brankovišti. Karlovy Vary mohly snížit v přesilové hře, jenže Jiskra z dobré pozice branku minul.

Tvrdou střelou se na začátku třetí třetiny prezentoval domácí Káňa, Habal ale zmenšil úhel a zasáhl. Stejně úspěšný byl také Konrád proti tvrdé střele Mikysky. Habalovi poté propadla lapačkou střela Dujsíka, ale puk spadl jen na horní síť branky. Olomouc poté dostala k dispozici pětiminutovou přesilovou hru po faulu Dlapy na Kuska, ale dobrou šanci v ní měl paradoxně hostující Kohout, který sám před Konrádem zamířil jen do betonu včas se přesouvajícího brankáře.

Poté ale Olomouc početní výhodu přece jen využila, úspěšnou dorážkou po Orsavově střele se o to postaral Knotek. Čtvrtou branku mohli domácí přidat v pokračující přesilové hře pěti proti třem po Redlichově vyloučení, jenže Habal několika dobrými zákroky střelce vychytal.

Hlasy trenérů po 4. zápase předkola play off hokejové extraligy HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary (3:0):

Jan Tomajko (Olomouce): "Výsledek 3:0 průběhu dnešního utkání moc neodpovídá, bylo to velmi vyrovnané utkání. Po naší první vstřelené brance Vary převzaly iniciativu a také ve druhé třetině jsme z toho vypadli. Ve třetí třetině jsme se už snažili vítězství pohlídat. Týmový bojovný výkon nás k tomu nakonec dovedl. Orsava má na mužstvo velký vliv, což měl už na začátku sezony. Jeho návrat nám strašně pomohl, hlavně v přesilovce. Je silný na puku a nepanikaří, v tom je pro nás hrozně důležitý. Máme dva vyrovnané gólmany, což je v play off obrovská výhoda. Dnes nás Konrád podržel a svými zákroky mužstvu dodával klid. Hráči si pak věří a jejich sebevědomí se pak přetaví do lepší hry s pukem. Nemůžeme říct, že bychom dnes hráli bezchybně, ale obětavost v dnešním zápase byla příkladná, tak by to mělo v play off vypadat. Příští soupeř se nedá vybírat. Obě mužstva dominovala základní části extraligy a jsou to oba dva těžcí soupeři."

David Bruk (Karlovy Vary): "Je nám velmi líto, že končíme a máme po sezoně. V dnešním utkání jsme bohužel nedokázali vstřelit branku. Domácí si sérii pohlídali a postoupili dál. Klíčovým zápasem série bylo třetí utkání ve Varech, kdy jsme vedli 2:0 po dvou třetinách, ale Olomouc dokázala zápas otočit a v prodloužení vyhrát. To nebylo ani tolik o emocích, ale o momentum utkání a kvalitě. Vidím v sérii dva klíčové momenty, kterými jsou zmíněný ztracený třetí zápas ve Varech a excelentní forma Orsavy. Momentálně jsem po prohrané sérii unavený a zklamaný, ale je možné, že až si odpočinu, budu celou sezonu hodnotit vesměs pozitivně."

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Orsava (J. Káňa, Rašner), 32. Orsava (P. Musil, Rašner), 53. J. Knotek (Orsava, J. Káňa). Rozhodčí: Šír, Ondráček - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Ondrušek, Bambula - Stříteský, Pulpán všichni 5 min., Dlapa 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5273. Konečný stav série: 3:1.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Ondrušek, T. Černý, Dujsík, Rašner, Švrček, Škůrek, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Klimek, Plášek - A. Rutar, Menšík, Kucsera. Trenér: J. Tomajko.

Karlovy Vary: Habal - Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, D. Mikyska, Dlapa, Bartejs - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.