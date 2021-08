Orságovi budou chybět diváci, chce ale podat nejlepší výkon

Tokio - Jako jediný český zástupce se na závěr vzpěračského programu na olympijských hrách v Tokiu představí v nejtěžší kategorii nad 109 kilogramů ve středu Jiří Orság. Dvaatřicetiletý sedminásobný medailista z mistrovství Evropy startuje pod pěti kruhy potřetí. Při svém premiéře v Londýně 2012 obsadil sedmé místo, před pěti lety v Riu de Janeiro byl osmý.

"Je to pro mě obrovská čest. Tentokrát je to o dost jiný zážitek i kvůli všem opatřením a nevím, jak se budu cítit v hale pro tisíce diváků, kde v hledišti bude v podstatě prázdno. Jedno vím ale jistě - udělal jsem dost pro to, abych se sem dostal a udělal jsem dost pro to, abych tu mohl podat co nejlepší výkon," uvedl Orság na svém facebookovém profilu.

Na dubnovém mistrovství Evropy v Moskvě, kde jej trápilo lýtko, byl s výkony 170 kg a 232 kg devátý. Na start v Tokiu se cítí dobře připravený.

"Tahle příprava pro mě byla hodně náročná, ale myslím, že byla také jedna z těch nejlepších. V tréninkové hale jsme tady měli ještě poslední těžké tréninky, v nadhozu jsem si dokonce vyjel až do 235 kg, což obyčejně v tréninku nechodím," řekl Orság pro Český svaz vzpírání.

"Trh je dlouhodobě horší, ale dělali jsme vše pro to, abych tady ještě něco zvednul. Nohy jsou a vždy byly moje silná stránka. V tréninku jsem teď nebyl víc než těch 320 kg, ale určitě to nebyl strop. Chodil jsem i dvojkové série s 305 docela na pohodu," doplnil Orság. V pondělí měl ještě lehký trénink a od té doby odpočívá.

Představí se v finálové osmičce skupiny A od 12:30 SELČ, pětice ve skupině B začíná svou soutěž o šest hodin dříve. Triumf bude obhajovat světový rekordman Gruzínec Laša Talachadze.

Orság přiznal, že mu fanoušci v hledišti budou chybět. "Hry sleduji pouze on-line, jinak to ani nejde. Je to obrovská škoda, protože tohle je jedna z věcí, která ke hrám patří a hodně to tu chybí. Diváci mi asi budou chybět hodně, mám rád, když to v hledišti trochu žije a tady bude mrtvo. Jsem spíše závodní typ a diváci jsou jedna z věcí, které mě ženou za lepším výkonem," prohlásil Orság.

"Nicméně s tím prostě počítám už dlouho a jsem na to psychicky připravený. Podmínky jsou pro všechny stejné a udělám všechno pro to, abych podal co nejlepší výkon," doplnil.

Velký rozdíl oproti minulým olympiádám v Londýně a Riu je podle něj právě v obezřetnosti kvůli nemoci covid-19. "Lidé jsou opatrnější, všichni nosí roušky a všude jsou desinfekce. Je to trochu zvláštní pocit, je to jiné. Všichni se ale snaží opatření dodržovat, jednak proto, že Japonci jsou velmi přísní a každé sebemenší porušení napomínají, a také proto, že pozitivní test na covid by mnoha případech znamenal přijít o soutěž," podotkl.

"Samozřejmě se potkáváme se všemi účastníky z domu, tak i ze zbytku vesnice, ale spíše kolem sebe jen procházíme. V jídelně je každé místo na sezení odděleno plastovými přepážkami, takže se opravdu jen najíme a zase jdeme. Snažím se jakékoliv kontakty minimalizovat a dodržovat vše, co máme, kdybych měl pozitivní test na covid, vyčítal bych si, že jsem pro to neudělal vše a přišel o soutěž," dodal Orság.