Organizátor piety obětí dopravních nehod: Nikdy to nepřebolí. Přišel o dceru

Praha - Ani po letech se člověk úplně nedokáže vyrovnat se ztrátou blízkého, obzvláště pokud odešel nenadále při dopravní nehodě. ČTK to při pietním aktu v Praze u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod řekl Stanislav Vondruška z Českého sdružení obětí dopravních nehod. Vzpomínku organizuje sdružení každoročně třetí listopadovou neděli u památníku obětí dopravních nehod u 0. kilometru dálnice D1 na Chodově. Vondruška při něm vzpomínal na svou tehdy dvacetiletou dceru, která zahynula před 19 lety.

"Nikdy to nepřebolí. Člověk se s tím nemůže nikdy vyrovnat. Čas rány trošku otupí, ale samozřejmě každý den, když vstávám, tak si na ni vzpomenu. Možná díky tomu, že jsme v roce 2004 založili naše sdružení a scházíme se s lidmi s podobným osudem, snažíme se jim pomoci, tak se s tím učíme žít," řekl ČTK Vondruška. Každoroční pietu pořádá sdružení u památníku od roku 2006, kdy iniciovalo jeho vznik. Výjimkou byl loňský rok, kdy se oficiální část kvůli koronaviru neuskutečnila.

Také letos se podle Vondrušky snažili organizátoři akci co nejvíce zkrátit, vzpomínky se před polednem účastnila dvacítka lidí. Součástí pietního aktu bylo i požehnání faráře. Lidé podle něj mohou přinášet květiny nebo zapalovat svíčky po celý den také jednotlivě. Vondruška upozornil na to, že za tragické následky dopravních nehod může řada faktorů, například stav infrastruktury, zastaralost vozového parku, malá zkušenost některých řidičů nebo některé psychologické vlivy, včetně používání moderní techniky za volantem. Uvedl, že sdružení se snaží pomoci lidem, kteří přišli o své blízké při dopravních nehodách, a to z psychologického nebo i právního hlediska.

Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie na akci připomněl, že za 60 let od roku 1961, od kdy je vedena ucelená statistika dopravních nehod, vyšetřovali policisté přes 6,2 milionu dopravních nehod, při kterých zemřelo více než 64.500 lidí. Zraněno bylo skoro 1,8 milionu lidí, z toho přes 313.000 těžce. "Osob, které byly nehodami postiženy, je několikanásobně více. Musíme do nich zahrnout i pozůstalé i osoby, kterých se závažným způsoben dotklo zranění, které jejich blízcí při nehodách utrpěli," řekl.

Nejvíce usmrcených bylo podle statistik v roce 1969, a to 1758, nejméně loni, a to 460 lidí. Na loňských číslech se podle Vondrušky projevila i menší mobilita kvůli pandemii koronaviru. V důsledku dopravních nehod světově umírá ročně 1,2 milionu lidí, v Česku si nehody na silnicích vyžádaly letos do konce října podle dat policie více než 380 obětí. Nejčastější příčiny tragických nehod jsou dlouhodobě stejné. Patří mezi ně hlavně nepřizpůsobení rychlosti, nevěnování se řízení a nedání přednosti v jízdě, uvádí policie.