Organizace: Pro přijetí dětských uprchlíků z Řecka je vše hotovo

Praha - Ze strany občanských organizací je vše připraveno pro přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů. K dispozici je široká síť jednotlivců a organizací, které chtějí pomáhat, od podnikatelů přes dobrovolnické organizace až po lékaře nebo pedagogy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl zakladatel občanské iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko. Iniciativa naposledy koncem dubna vyzvala vládu, aby Česko přijalo dětské uprchlíky, kteří jsou bez doprovodu dospělých v řeckých táborech.

"Jsme komplexně připraveni jako občanská společnost," řekl Miko. Síť pomocníků a pomáhajících organizací je podle jeho slov připravena vládě pomoci s přijetím i celkovou socializací a zařazením dětí do společnosti. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek prohlásil, že Česko potřebuje už jen politický krok k tomu, aby se přidalo k deseti až 11 evropským zemím, které děti z Řecka přijímají nebo přijmou.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v lednu řekl, že Česko dětské uprchlíky přijímat nebude a že kauzu považuje za uzavřenou. Uvedl, že Řecko požadovaný seznam 40 sirotků neposkytne a ČR by z táborů mohla přivézt Afghánce a Pákistánce od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko. Miko dnes řekl, že tuto Hamáčkovu myšlenku musí vyvracet.

Odbornice na migraci z Amnesty International ČR Šárka Antošová upozornila na to, že tábory jsou přeplněné a lidé v nich pobývají v nelidských podmínkách a hodiny čekají na cokoli včetně jídla. Mají nedostatečný přístup k lékařské péči, často neteče voda a do nemocnic se dostávají ve vážném stavu. "Pro děti a ženy je tato situace významně nebezpečná," řekla. Děti v táborech mají za sebou často traumatizující zkušenosti a některé z nich zažily i mučení nebo sexuální zneužití.

Pro pomoc dětem z táborů se na tiskové konferenci vyslovil i zpěvák Tomáš Klus. "Děti, které přijmeme, neznamenají nebezpečí, to nebezpečí znamenají děti, které nepřijmeme," varoval. Dodal, že právě tamní neutěšené podmínky mohou z nepřijatých dětí vychovat fanatiky, ze kterých mají lidé strach.

Iniciativa Češi pomáhají loni koncem listopadu oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout. K převzetí dětí bez doprovodu opakovaně vyzývaly neziskové organizace i osobnosti. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla před časem europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Řecko loni začátkem září žádalo ministry vnitra EU, aby jejich země dětské uprchlíky bez doprovodu přijaly. Zakladatel iniciativy Češi pomáhají Miko už předtím řekl, že český ministr vnitra žádal o seznam syrských dětí, řecká strana ale opakovaně odmítla vybírat potřebné podle státní příslušnosti.