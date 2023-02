Ordoš ukončil hokejistům Sparty sérii a rozhodl o páté výhře Liberce v řadě

Praha - Hokejisté Liberce zdolali ve 48. kole extraligy na svém ledě pražskou Spartu 2:1. Bílí Tygři si tak připsali páté vítězství v řadě a i nadále zůstávají ve hře o elitní čtyřku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play off. Naopak Sparta prohrála po pěti výhrách za sebou a bodově vyšla naprázdno po 13 zápasech poprvé od 6. ledna, kdy prohrála rovněž s Libercem. Dlouho vyrovnaný duel rozhodl v čase 58:10 Jan Ordoš.

Liberec začal před vyprodanou arénou velmi zostra a hned po několika vteřinách měl dvě dobré šance Birner, Kovář byl ale připraven. Vzápětí se do rychlého brejku dostal Melancon, proti jeho zakončení stál Kovářův beton. První přesilovku si zahráli Bílí Tygři, Sparta se ale dobře ubránila. V 8. minutě už ale šli Severočeši zaslouženě do vedení. Filippiho přihrávku usměrnil za Kovářova záda aktivní Birner.

Na rozdíl dvou branek mohl brzy zvýšit Flynn, z mezikruží ale těsně minul. Poté hráli početní výhodu také Pražané a Kváča byl poprvé v permanenci, se střelou Kempného si ale bez problému poradil. Krátce po skončení početní výhody se ale Sparta dočkala vyrovnání, když chybu v rozehrávce domácích potrestal střelou nad Kváčův beton Forman. Hosté mohli jít ještě před první sirénou dokonce do vedení, střelu Buchteleho ale zastavila levá tyč Kváčovy branky.

Zkraje druhé části hrála Sparta dvě přesilovky v řadě, Liberečtí v čele s Kváčou se ale dokázali výborně ubránit. Poté měli sami Bílí Tygři k dispozici početní výhodu, největší šanci měl ale z rychlého brejku hostující Konečný. Nedokázal však najít mezeru mezi Kváčovými betony. Na opačné straně se až před Kováře prodral Ordoš, také sparťanský brankář však svůj tým podržel.

Ve třetím dějství se nejprve v dobré šanci ocitnul Řepík, Kváča jeho střelu vyrazil. Na druhé straně zase prověřil Kováře přízemní ranou Frolík. Následovala přesilová hra Pražanů, Kváča byl ale prakticky bez práce. Poté faulovali také hosté a Liberec disponoval krátkou přesilovkou pět na tři, Kovář ale s vypětím všech sil svou branku uhájil.

Oba týmy se pak soustředily především na obranu a hra se tak odehrávala hlavně ve středním pásmu. V 59. minutě ale Liberečtí využili dobrého napadání a po krásné přihrávce Melancona propálil Kováře mezi betony nikým nehlídaný Ordoš. Minutu před koncem třetí třetiny ještě sáhli hosté ke hře bez brankáře, domácí už ale svou výhru ubránili.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "K vidění byl parádní zápas s perfektní kulisou. Navíc se Spartou, která vždy táhne. Jsem rád, jak hráči k zápasu přistoupili a posílám jim pochvalu do kabiny. Vítězství si velmi ceníme."

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to výborný zápas z obou stran. Domácí měli skvělý nástup do zápasu, zatlačili nás a my jsme je nestíhali. Pak se ale hra postupně vyrovnala a hrál se opravdu vynikající hokej. Domácí byli malinko lepší a dokázal potrestat dvě naše chyby. Prohráli jsme, ale to je prostě sport a neděláme z toho žádnou vědu."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Birner (Filippi), 59. Ordoš (Melancon, Balinskis) - 17. M. Forman (Tomášek). Rozhodčí: Mrkva, Úlehla - Ondráček, Kajínek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, P. Jelínek, Frolík - Rychlovský, J. Šír, Ordoš - A. Dlouhý, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Sparta: Jakub Kovář - Kempný, Mikliš, Němeček, M. Jandus, Krejčík, Moravčík, Polášek - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, Konečný - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, D. Kaše, E. Thorell. Trenér: Hořava.