Orbánovým vyzyvatelem by mohl být konzervativní starosta Márki-Zay

Budapešť - Vyzyvatelem maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách v příštím roce zřejmě bude Péter Márki-Zay. Po sečtení zhruba poloviny hlasů z primárních voleb maďarské opozice, z nichž vzejde její společný lídr, vede tento konzervativní starosta nad europoslankyní Klárou Dobrevovou. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Márki-Zay, který se v primárkách prezentoval jako přijatelná volba pro konzervativní i levicové voliče, má v druhém kole hlasování náskok v Budapešti, zatímco Dobrevová vede na venkově. V prvním kole zvítězila Dobrevová. Kromě jejího současného rivala postoupil do druhého kola ještě liberální starosta Budapešti Gergely Karácsony, který však později odstoupil a podpořil Márkiho-Zaye.

Umírněně konzervativní ekonom Márki-Zay, který není členem žádné ze zavedených maďarských politických stran, na sebe upozornil v roce 2018 vítězstvím v obecních volbách v domovském městě Hódmezövásárhely, které bylo do té doby baštou Orbánovy vládní strany Fidesz. Právničku a ekonomku z Demokratické koalice Dobrevovou, která zastává středolevou politiku, podle serveru EUobserver mnozí znají hlavně jako manželku bývalého socialistického premiéra Ference Gyurcsánye.

Opozice povzbuzená dobrým výsledkem v místních volbách v roce 2019 a také příznivými průzkumy se rozhodla utvořit společnou koalici, i když v ní jsou ideologicky velmi nesourodé strany od zelených, socialistů a liberálů až po krajně pravicový Jobbik. Spojuje je touha zbavit moci Orbána, který vládne od roku 2010 a vede spory s Evropskou unií kvůli migraci nebo politice vůči sexuálním menšinám.

Orbán by tak mohl poprvé od nástupu k moci čelit ve volbách do parlamentu sjednocené opozici, poznamenal Reuters.

Oba opoziční politici chtějí postupně demontovat to, co nazývají Orbánovým "neliberálním státem". Plánují například změny zákonů, které podle premiérových kritiků pomohly upevnit jeho moc. Hodlají rovněž zlepšit vztahy s Evropskou unií.

Kandidatura Márkiho-Zaye by mohla pro Orbána v parlamentních volbách znamenat velkou výzvu. Konzervativní starosta má sedm dětí a netají se svou křesťanskou vírou. Tato image by mohla ztížit případnou Orbánovu snahu jej očernit a mohla by rovněž oslovit mnoho nerozhodnutých voličů na venkově i v metropoli, podotkla agentura Reuters.