Orbán přijel do Česka, navštívil s Babišem jeho volební kraj

Praha/Ústí nad Labem - Zhruba deset dnů před sněmovními volbami dnes Česko navštívil maďarský premiér Viktor Orbán. Nejdříve se v pražské Kramářově vile sešel s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, poté spolu oba premiéři odjeli do Ústí nad Labem, kde Babiš vede kandidátku ANO. Řešili vztahy obou zemí, dopady pandemie covidu či migraci. Na odpolední tiskovou konferenci se nedostali někteří novináři, zpochybnili, že to bylo kvůli malé kapacitě sálu, jak vysvětloval mluvčí vlády. Po pracovním programu se oba premiéři zúčastnili setkání příznivců hnutí ANO v ústeckém divadle. Během návštěvy demonstrovalo v hlavním městě i na severu Čech několik aktivistů, kteří kritizovali styl vládnutí obou premiérů. Kritici uvádějí, že maďarská vláda omezuje pluralitu médií, akademické svobody či činnost nevládních organizací.

Orbán navzdory společné cestě do Babišova volebního kraje zdůraznil, že nechce zasahovat do českých voleb. Do České republiky podle svých slov přijel, aby potvrdil význam česko-maďarského křídla ve visegrádské čtyřce, kam kromě České republiky a Maďarska patří ještě Polsko a Slovensko. Ocenil, že přijel právě do Ústí nad Labem, protože pro jeho generaci byla v Maďarsku hitem kniha Milenci a vrazi Vladimíra Párala, která se v tomto severočeském městě odehrává.

Slavnostní oběd premiérů se konal na zámečku Větruše, kde hnutí ANO na začátku září startovalo volební kampaň. Před Větruší na předsedy vlád čekalo několik lidí s transparenty. "Hanba," křičeli, když Orbán s Babišem vystoupili z lanovky. "My oba pány, kteří apelují na ty nejnižší pudy, vyvolávají nenávist a strach, celý den provázíme," řekl ČTK jeden z organizátorů protestu Otakar van Gemund, který byl už před Kramářovou vilou při příjezdu Orbána do Prahy.

S transparenty a výkřiky "Hanba!" přivítali demonstranti Orbána i u Severočeského divadla opery a baletu, kde se konala tisková konference a poté i debata obou premiérů se stoupenci ANO. Před divadlem stály asi dvě desítky demonstrantů, kteří si přinesli transparenty s nápisy "Sraz diktátorů" nebo "Budoucnost je Evropa a Euro. Ne. Babiš!".

Na tiskovou konferenci se dnes nedostali někteří novináři, kteří požádali o akreditaci. Šlo o zástupce západoevropských médií, Hospodářských novin nebo serveru Investigace. Mluvčí vlády to zdůvodnil nedostatečnou kapacitou sálu, podle Magdaleny Sodomkové z deníku Le Monde byli ale na tiskovou konferenci vpuštěni i novináři, kteří se předem neakreditovali. O vstupu do sálu rozhodoval člen marketingového týmu hnutí ANO, řekla ČTK. Mluvčí vlády Vladimír Vořechovský uvedl, že někteří novináři nejpozději v úterý dostali omluvu, že z důvodu nedostatečné kapacity nebude možné jejich akreditaci na tiskovou konferenci potvrdit. "Mrzí mě to, ale všichni, kteří akreditaci neobdrželi, se to tedy dozvěděli včas," sdělil ČTK.

Babiš po jednání s Orbánem v Ústí na tiskové konferenci uvedl, že požádal o zařazení tématu emisních povolenek na program Evropské rady na 5. října. Podle něj je nutné rychlé řešení ohledně negativních dopadů cen emisních povolenek a spekulací s nimi.

Před zraky stoupenců ANO pak premiéři debatovali v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Šlo o součást kampaně hnutí ANO. Za oběma představiteli se tyčil nápis "Až do roztrhání těla," což je heslo kampaně hnutí. Premiéři otevírali témata jako je rodinná politika, imigrace či sociální problémy. Příznivci hnutí jim oběma tleskali. Před divadlem po celou dobu čekal menší dav demonstrantů, při odchodu Orbána vypískal. Večer pak maďarského premiéra přijal v Lánech prezident Miloš Zeman.

Premiéři obou zemí dlouhodobě kritizují Evropskou unii také za to, že podle nich dostatečně nebrání své hranice před ilegální migrací, které je podle nich třeba předcházet.Česká vláda v pondělí schválila vyslání 50 policistů na pomoc s ochranou maďarsko-srbských hranic. Kontingent by se měl do Maďarska vydat v polovině října.

Maďarsko se stalo v červnu terčem kritiky kvůli zákonu zakazujícímu osvětu o LGBT. K dopisu lídrů 17 zemí EU na podporu sexuálních menšin, jehož podnětem zákon byl, se Babiš tehdy nepřipojil. Maďarský zákon se podle něj netýká sexuálních praktik, ale má ochránit děti a rodiče.

Český premiér označuje Orbána, který v Evropské unii mnoho spojenců nemá, za svého přítele. Podobné názory mají v protiimigrační politice, která je také jedním z témat volební kampaně v Česku. Česko čekají sněmovní volby, které rozhodnou o příští vládě, příští pátek a sobotu, Maďarsko za půl roku.