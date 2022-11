Orbán: Maďarsko schválí vstup Švédska a Finska do NATO začátkem příštího roku

Košice (Slovensko) - Maďarský premiér Viktor Orbán dnes na schůzce šéfů vlád zemí Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) řekl, že Maďarsko jistě schválí vstup Švédska a Finska do NATO na příštím zasedání parlamentu začátkem příštího roku, informovala agentura MTI.

"Maďarský parlament jejich přijetí schválí hned poté, co tak učiní vláda. Švédové a Finové kvůli Maďarsku neztratili jedinou minutu," řekl Orbán a dodal, že jeho země je odhodlaná vyslovit se pro přijetí dvojice severských zemí do aliance. Maďarsko a Turecko jsou poslední dvě země NATO, které rozšíření o dvojici severských zemí zatím neschválily.

O co nejrychlejší ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO požádal dnes Orbána i polský premiér Mateusz Morawiecki. "Dostal jsem od něho slib, že parlament to ratifikuje na své první schůzi v novém roce, tedy za měsíc a kousek," uvedl také šéf polské vlády.

Přesný termín, kdy maďarský parlament odsouhlasí přijetí Finska a Švédska do NATO, nicméně zatím není jasný, jelikož parlament začíná běžně zasedat až v únoru každého roku. Parlament může být nicméně svolán k mimořádnému zasedání dříve.

Finsko a Švédsko o vstup do NATO požádaly letos na jaře v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Narazily ale na odpor Turecka, které je viní z podpory kurdských skupin, jež Ankara pokládá za teroristické.