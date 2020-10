Optimismus na globálních trzích dnes pomohl i pražské burze

Praha - Pražská burza v úvodu týdne posílila. Index dnes PX stoupl o 0,61 procenta na 862,93 bodu. K růstu mu pomohly hlavně finanční tituly v čele s pojišťovnou VIG. Výraznějšímu růstu indexu naopak bránily především akcie energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Dnešní posílení pražské burzy dává makléř Fio banky Josef Dudek do souvislosti s optimistickou náladou na globálních akciových trzích. "Investoři příznivě přijali zprávu, že prezident (Donald) Trump by mohl brzo opustit nemocnici. Zároveň pak určitý progres či dohodu by v tomto týdnu mohl zaznamenat další fiskální stimul v USA," uvedl Dudek.

Z tuctu emisí ovlivňujících hodnotu indexu PX uzavřelo osm dnešní obchodování se ziskem. Nejlépe si vedly akcie rakouské pojišťovny VIG, které po růstu o 1,95 procenta uzavřely s cenou 524 koruny za kus.

Do plusu se dnes dostaly také všechny tři bankovní tituly obchodované v Praze. Cenné papíry Komerční banky si polepšily o 1,66 procenta na 490 Kč, emise Monety zpevnila o 1,13 procenta a cenné papíry Erste Bank posílily o 0,19 procenta.

Mimo finanční sektor se dařilo například Kofole. Emise nápojářské společnosti zpevnila o 1,82 procenta na 224 Kč za akcii.

Naopak mezi ztrátové tituly se dnes zařadil telekomunikační operátor O2 Czech republic a energetická společnost ČEZ. Cenné papíry O2 zlevnily o 0,9 procenta na 219 Kč. Akcie ČEZ uzavřely obchodování s cenou 436,50 koruny, což bylo o 0,34 procenta níže než při ranním otevření burzy.

Česká měna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 27,10 Kč/EUR a 22,98 Kč/USD. Proti předchozímu závěru oslabila vůči euru i dva haléře, naopak k dolaru o 14 haléřů zpevnila. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koncem minulého týdne se koruna pohybovala kolem 27 Kč/EUR. "Zatímco globální trhy jsou dnes lehce optimistické, koruna je zcela apatická," podotkl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Poukázal na to, že v minulých týdnech byla česká měna citlivá na pohyb dolaru k euru.

Z většího nadhledu je koruna slabá, upozornil Pikora. Další vývoj je podle něj obtížně odhadnutelný, protože záleží na výsledku prezidentských voleb v USA a na tom, zda kvůli epidemii koronaviru přijde "druhé vypnutí české ekonomiky".

Ekonom Komerční banky František Táborský naproti tomu předpokládá, že by se česká měna mohla vrátit k silnějším hodnotám z minulého týdne. Zmínil v té souvislosti dnešní nárůst korunových, respektive pokles eurových sazeb.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,08 27,10 Kč/USD 23,12 22,98

Zdroj: Patria Online