Opravy trati u Hluboké, kde vykolejil rychlík, budou asi do úterý

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) - Opravy železniční trati mezi stanicemi Hluboká nad Vltavou - Zámostí a Chotýčany, kde v sobotu vykolejil rychlík Rožmberk, se podle Správy železnic protáhnou do příštího týdne. Reálný předpoklad obnovení provozu je teď s ohledem na rozsah škod 23. prosince, řekla ČTK mluvčí správy Kateřina Šubová. V rychlíku cestovalo 29 lidí, nikdo podle policie nebyl zraněný. Vlakovou dopravu nahrazují České dráhy (ČD) autobusy.

Odhad škody na soupravě ČD je 2,5 milionu korun a na infrastruktuře, tedy na kolejích a zabezpečovacím zařízení, 1,2 milionu korun, uvedla Šubová.

Souhlas k zahájení odklízecích prací podle mluvčí dala drážní inspekce dvě hodiny před polednem. Vykolejený vlak se skládá z lokomotivy a čtyř vozů. Soupravu by pracovníci mohli pomocí speciálního nehodového vlaku dostat zpátky na koleje odpoledne, pak začne oprava trati. Jak dlouho potrvá, bude správa zpřesňovat v průběhu prací, řekla Šubová.

Drážní inspekce stále prověřuje okolnosti nehody. "Podle vyjádření kolegů pravděpodobnou příčinou bude nějaká technická závada na trati, respektive na výhybce," řekl mluvčí inspekce Martin Drápal. Dodal, že prověřený bude i technický stav vlaku.

Nehoda se stala na trati 220 Benešov u Prahy - České Budějovice, kudy jezdí vlaky i do rakouského Lince. Provoz je u Hluboké přerušený od sobotních 18:25. Dráhy ráno na webu avizovaly trvání této mimořádné události do dnešní půlnoci, později termín prodloužily do půlnoci v úterý 22. prosince.

Autobusy nahrazují do odvolání všechny vlaky dálkové dopravy mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Zpoždění za úsekem s náhradní dopravou se podle ČD může zvýšit o deset až 20 minut. Autobusy jezdí i místo osobních vlaků mezi Českými Budějovicemi a Ševětínem.

Rychlík, který jel na trase České Budějovice - Jihlava - Brno, podle policie vykolejil několik stovek metrů od stanice Hluboká nad Vltavou - Zámostí. "Hasiči provedli evakuaci osob z vlaku, kterým byla přistavena náhradní doprava," uvedla mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová. Podle dechové zkoušky strojvedoucí nepil alkohol.