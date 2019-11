Opravy a uzavírky na celé D1 skončí pro letošní rok o víkendu

Praha - Veškeré práce a s nimi spojené uzavírky na dálnici D1 skončí pro letošní rok o víkendu. Na většině rozestavěných úseků byly omezení odstraněny v minulých dnech, poslední jsou nyní ještě u Hvězdonic na Benešovsku. Kompletní dokončení modernizace dálnice stát plánuje do konce roku 2021. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Loni v zimě dálnice kvůli zpoždění oprav na několika místech kolabovala.

Podle Kremlíka by tak neměla letos nastat situace, kdy se kvůli uzavírkám nemohly silničářské vozy při hustém sněžení dostat na některé úseky. Loni se práce na D1 protáhly přes zimu. Při hustém sněžení se pak na dálnici tvořily zejména v uzavírkách několikakilometrové kolony.

Ministr dále zopakoval, že k průjezdnosti dálnice by měly přispět i zákazy předjíždění pro kamiony, které budou od prosince platit při nepříznivém počasí nebo husté dopravě na dvou úsecích. Konkrétně jde o úseky ve směru Brno od 79. kilometru na 103,5. kilometr a ve směru Praha 133,5. kilometr do 104. kilometru. Silničáři v úterý kvůli tomu začali s osazováním celkem 40 elektronických značek.

Kremlík také uvedl, že stále platí termín dokončení celkové modernizace do konce roku 2021. "Musíme to stihnout a nemám informace, že by se to nemělo povést," podotkl. Ministerstvo kvůli tomu pravidelně jedná se silničáři i stavebními firmami. V současnosti stále není dokončena rekonstrukce sedmi úseků, na jednom z nich se zatím nezačalo ani pracovat.

Modernizace D1 je rozdělena do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno. Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů. Modernizace měla být původně dokončena v příštím roce, nyní je však kvůli zpoždění plánováno ukončení prací až na rok 2021.