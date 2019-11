Oprava soch před sochařskou školou v Hořicích vyjde na dva miliony Kč

Studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích na Jičínsku restaurovali 19. listopadu 2019 pískovcové sochy, které jsou součástí souboru osmi soch z přelomu 19. a 20. století u vstupních bran do areálu školy.

Studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích na Jičínsku restaurovali 19. listopadu 2019 pískovcové sochy, které jsou součástí souboru osmi soch z přelomu 19. a 20. století u vstupních bran do areálu školy. ČTK/Taneček David

Hořice (Jičínsko) - Soubor osmi soch u vstupních bran do areálu hořické sochařské školy prochází rozsáhlou obnovou. Památkově chráněné pískovcové sochy z přelomu 19. a 20. století jsou v havarijním stavu. Do budoucna by je měly nahradit kopie, řekli ČTK zástupci Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích.

Fotogalerie

Sochy v nadživotní velikosti ztvárňující významné sochaře a architekty, kteří působili v Čechách během osmi staletí, vznikaly v žákovských dílnách školy podle modelů Mořice Černila (1859-1933).

"Na ohradní zdi jsou k vidění pouze dvě sochy, dalších šest máme v různém stavu restaurování v dílně. Dvě z těchto šesti soch jsou již zrestaurované, čtyři ve fázi čištění, odstraňování krust a zpevňování," řekla ČTK akademická sochařka a restaurátorka Martina Hozová ze SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích.

Hlavní restaurátorské práce začaly v létě 2018 a měly by skončit v roce 2022. Vyjdou na více než dva miliony korun. Náklady hradí Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem hořické sochařské školy a majitelem soch.

"Jde o kulturní památku, proto práce musí provádět licencovaný restaurátor. Pracujeme tedy ve velmi úzkém týmu, a protože objem prací je poměrně značný, tak je restaurování celého souboru rozčleněno do několika etap," řekla ČTK Hozová.

Zrestaurované originály soch by se již před školu vrátit neměly a měly by je nahradit věrohodné kopie. Podle ředitele školy Petra Malého se hledají zdroje financování výroby kopií. "Z opravených soch provádíme 3D skeny. Až na to budou peníze, tak jsme schopni z nich nové sochy vytvořit," řekl ČTK Malý.

Sochy z hořického pískovce ztvárňují sochaře opata Božetěcha, Petra Parléře, Matěje Rejska, Paola della Stellu, Fischera z Erlachu, Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, K. I. Dienzenhofera a Václava Levého.

Hořická kamenická a sochařská škola působí ve městě od roku 1884 a nyní má na 120 studentů. Školou prošli významní sochaři, například Quido Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun nebo Josef Wagner.