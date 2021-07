Oprava pražského Clam-Gallasova paláce se zpozdila

Barokní Clam-Gallasův palác v Praze (na snímku z 19. října 2020) se dočká opravy portálů směřujících do Husovy ulice a rovněž rekonstrukce fasády a střechy. Opravy vyjdou podle předběžného odhadu zhruba na 63 milionů korun. Nynější podoba paláce pochází z přelomu 17. a 18. století a za kompletní rekonstrukci město zaplatí 344 milionů korun. V paláci by v budoucnu měla být restaurace a vinárna a v reprezentačních sálech expozice a výstavní prostory.

Barokní Clam-Gallasův palác v Praze (na snímku z 19. října 2020) se dočká opravy portálů směřujících do Husovy ulice a rovněž rekonstrukce fasády a střechy. Opravy vyjdou podle předběžného odhadu zhruba na 63 milionů korun. Nynější podoba paláce pochází z přelomu 17. a 18. století a za kompletní rekonstrukci město zaplatí 344 milionů korun. V paláci by v budoucnu měla být restaurace a vinárna a v reprezentačních sálech expozice a výstavní prostory. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Rekonstrukce barokního Clam-Gallasova paláce, která začala v roce 2018, nabrala zpoždění. Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman ČTK sdělil, že důvodem jsou projektové úpravy dané okolnostmi objevenými při první části prací. Oprava paláce, který vlastní hlavní město, nyní podle mluvčího vstoupila do druhé části, jež spočívá zejména v restaurátorských pracích. Původně měly být opravy hotovy letos, podle původních informací mají vyjít na 344 milionů korun.

Rekonstrukce komplexu na Mariánském náměstí začala v říjnu roku 2018. Opravy se týkají jak interiérů, tak tří zahrad. V objektu dřív sídlil Archiv hlavního města Prahy, který se do roku 2017 postupně přestěhoval do nové budovy na Chodovci. Po rekonstrukci by měla v paláci být restaurace a vinárna, v reprezentačních sálech pak expozice a výstavní prostory.

"Úspěšně jsme provedli hrubé stavební práce, při kterých se odhalilo mnoho neočekávaného. To mělo za následek mnoho projektových úprav, které zpomalovaly stavební postup prací," vysvětlil Hofman. Dodal, že nyní se na stavbě pohybují zejména restaurátoři. "Restaurují se například dřevěné podlahové konstrukce, figurální i nefigurální kamenná výzdoba, malby, fresky, tapety, štuky a další. Po dokončení těchto činností by měla být vetknuta interiéru jeho původní krása a honosnost," uvedl mluvčí.

Práce podle něj pokračují i v exteriérech, kde v zahradách u Rotta a za kašnou Terezka začaly dlaždičské a přípravné práce pro zahradníky. "Staví se také lešení kvůli rekonstrukci fasád objektu. Po dokončení jednotlivých lešení provádíme také průzkum fasádních vrstev, po jehož vyhodnocení by měl být stanoven finální barevný odstín fasády objektu," zakončil Hofman.

Rekonstrukce paláce patřila do projektu z roku 2010, v jehož rámci chtělo vedení města v návaznosti na architektonickou soutěž opravit i budovu Nové radnice a samotné Mariánské náměstí. Dohromady šlo o investici za více než 1,2 miliardy korun. Město ale před časem kvůli vysokým nákladům soutěž na zhotovitele zrušilo.

Nynější vrcholně barokní podobu paláce vytvořil stavitel Tomáš Haffenecker podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu pro hraběte Jana Václava Gallase. Podle odborníků se jedná o jeden z nejlépe dochovaných šlechtických městských paláců na světě.