Oprava mostů z dob královny Viktorie je pro Brity oříškem

Londýn - Oprava britských mostů z dob královny Viktorie, mnohdy nevhodných pro dopravu ve 21. století, se stává opravdovým oříškem. Uživatelé mostů jsou totiž často naštvaní a panují spory o to, kdo opravy uhradí, píše AFP.

V předvolební kampani se Boris Johnson zavázal, že zahájí opravdovou "revoluci v infrastruktuře". Slib ovšem tvrdě narazil na složitou realitu a oprava mostu v Hammersmithu na jihozápadně Londýna proměnila každodenní život tisíců obyvatel metropole v noční můru.

Ze svého domu v londýnské čtvrti Barnes vidí 46letý Toby Gordon-Smith řeku Temži. Jeho hlavní problém ale tkví v tom, že nemá jak se dostat na opačný břeh.

Starý most v Hammersmithu na předměstí Londýna se veřejnosti otevřel před 133 lety. Letos v srpnu se uzavřel pro cyklisty a pěší, pro auta už o rok a půl dříve. Most byl konstruován pro povozy tažené koňmi, ne pro automobily, a v litinové konstrukci jsou trhliny.

Způsobené obtíže jsou podle Tobyho Gordona-Smithe pro všechny obyvatele na jih od řeky "hluboce frustrující". "Na cestu do kanceláře teď potřebuji 45 minut, někdy i dvě hodiny, zatímco dřív stačilo deset minut," vysvětlil AFP Gordon-Smith, který se pohybuje na invalidním vozíku.

Hammersmith je jen jedním příkladem v řadě. Profesor John Kelsey z University College London a celá země spolu s ním si kladou otázku, jak obnovit a přizpůsobit potřebám 21. století stárnoucí dopravní stavby, z nichž mnohé jsou už na konci své životnosti.

Tower Bridge, londýnský most z roku 1894, byl letos v srpnu na dva dny uzavřen kvůli opravě. Když se zvednul před projíždějící lodí, zasekl se a už nešel sklopit. Dlouhodobé uzavírky kvůli opravám byly také na mostech Vauxhall Bridge, postaveném v roce 1906, i na nejnovějším London Bridge z roku 1973. Časté jsou také pře o to, kdo opravy zaplatí.

Již tak vzdálené datum otevření opraveného mostu v Hammersmithu, plánované na rok 2027, by se ještě mohlo protáhnout kvůli kompetenčním sporům. O rozpočtu na opravu za 160 milionů liber (4,7 miliardy korun) rozhoduje sedm orgánů na lokální i státní úrovni.

Podle konzervativního poslance Grega Handse, jehož okrsek Chelsea a Fulham ochromily dopravní zácpy, je jasné, že rada odpovídající za čtvrť Hammersmith, spoluvlastník mostu, "ho dobře neudržovala."

Na svou obranu šéf místní samosprávy Stephan Cowan upozorňuje, že nemá "základní částku 46 milionů liber (1,36 miliardy korun)", které jsou nezbytné pro zajištění mostu, a viní vládu, že protahuje poslání peněz potřebných na opravu.

Premiér Johnson v září zřídil pracovní skupinu, která navrhla pro zkrácení času potřebného pro cestu na protější břeh zavedení trajektu. Jezdit by měl od příštího roku.

Podle obyvatel čtvrti Barnes přichází toto řešení příliš pozdě. Julia Watkinsová vysvětluje, že její dvě dcery jezdí do školy na druhou stranu řeky na kole. Cesta podél Temže jim teď trvá 45 minut a domů jezdí potmě.

Charlotte Harmanové je dnes 92 let a v Barnes bydlí od roku 1963. Dělá si starosti, jak dlouho by ji sanitka vezla do nemocnice Charing Cross za řekou. Jednou už jela déle než hodinu. "Co by se stalo, kdyby se mi teď něco přihodilo?" ptá se s obavami Charlotte Harmanová.