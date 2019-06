Opoziční strany předloží návrh na vyslovení nedůvěry vládě

Praha - Opoziční strany dnes předají předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Hlasování by se mělo uskutečnit příští týden ve středu. Podpisy sesbírali poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v reakci na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). K tomu, aby kabinet padl, by opozice musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů.

Kluby pětice opozičních stran a SPD čítají celkem 87 poslanců. Vládní strany ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, klub KSČM má 15 členů a pět poslanců je nezařazených. Jak se k hlasování postaví, budou dnes řešit na stranických jednáních vládní sociální demokraté a komunisté, kteří vládu tolerují.

Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl jediný. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě Mirka Topolánka v době, kdy ČR předsedala Evropské unii. Vláda ANO a ČSSD už loni 23. listopadu jeden pokus o vyslovení nedůvěry ustála. Strany tehdy reagovaly na informace v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Babiše na Krym.

Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.