Opoziční strany jsou proti užívání vakcín bez certifikace v EU

Praha - Většina opozičních stran se staví proti užívání vakcín proti covidu-19 bez certifikace v Evropské unii. V anketě ČTK lídři opozičních uskupení zdůrazňují, že vláda by měla prioritně shánět co největší množství ověřených očkovacích látek a hlavně urychleně očkovat těmi dostupnými. Hrad ve středu oznámil, že prezident Miloš Zeman požádal na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) Čínu o dodávku tamní vakcíny Sinopharm. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v té souvislosti uvedla, že se z očkování nesmí dělat geopolitika. Zajišťování více druhů vakcín naopak oceňují KSČM a SPD.

Prezident již dříve požádal Rusko o jeho vakcínu Sputnik V. Látky Sinopharm ani Sputnik V zatím nejsou schváleny pro použití v zemích EU. "Chápu snahu dovézt do ČR vakcíny a očkovat, ale nechápu, proč chtějí premiér a prezident experimentovat na českých občanech a poskytnout jim vakcíny, které Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) neschválila. Prioritou vlády by mělo být sehnat co nejvíce ověřených vakcín," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. EMA dnes oznámila, že na žádost německé firmy R-Pharm Germany zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny Sputnik V.

Adamová je zásadně proti používání vakcín či léků bez evropské certifikace. "Podrývat křehkou důvěru mnohých Čechů, kterou k vakcinaci chovají, využíváním nedostatečně ověřených vakcín, je obrovské hazardování," napsala Adamová ČTK. Od všech výrobců je podle ní nutné žádat schválení od EMA, jinak nebudou jejich výrobky dostatečně důvěryhodné. Česko by se mělo hlavně věnovat tomu, aby využilo každou dávku vakcín, kterou již má.

Varovala také před tím, aby se z očkování "dělala geopolitika". "Nehleďme na to, odkud vakcíny jsou," uvedla Adamová. Rusko a Čína podle ní chápou očkování právě jako nástroj, z kterého lze geopoliticky těžit. "Kdo to nevidí, či vidět nechce, je naivní, nebo záměrně kolaboruje," doplnila.

Piráti jsou podle předsedy strany Ivana Bartoše u vakcín pro důvěryhodnost, dostupnost a dobrovolnost. "Pokud Čína požádá o evropské schválení svého léku a předloží svoje data, dá se o tom uvažovat. Bohužel u čínské vakcíny bez schválení EMA dojde k narušení pilíře důvěry, a proto preferujeme, aby Čína požádala skrze oficiální kanál o schválení," uvedl.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že ČR musí přestat být závislá na rozhodování a jednání "neschopných orgánů Evropské unie". "EU škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou a dobrovolnou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat s důrazem na rizikové skupiny," napsal Okmaura ČTK.

"Jsem rád, že se konečně pohneme z místa a začneme s ochranou obyvatelstva vakcinací. Na nedodávky vakcíny bylo třeba reagovat hned, jak nás původní dodavatelé začali omezovat," uvedl k Zemanově iniciativě předseda KSČM Vojtěch Filip.

Certifikaci označil za důležitou i předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. "Zvláště proto, že čínská a ruská vakcína jsou vytvořeny na jiném principu než vakcíny americké a evropské. Pokud budou certifikovány, není problém dát lidem vybrat," napsal ČTK. V příštích dvou měsících bude mít ČR k dispozici dva miliony vakcín a problém bude spíš to, aby se stíhaly využít, doplnil. "Není to trochu kouřová clona nad logistickým selháním premiéra a vlády? Má představa byla, že státní zakázku, objednávku jakéhokoliv zboží za státní peníze, nečiní jednotlivec, a to ani tehdy, když má kancelář na Hradě," uvedl.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na twitteru uvedl, že pokud výrobce z jakékoliv země splní podmínky unijní registrace a prověření EMA, je použití jeho očkovací látky v pořádku. "Dělat mimořádné výjimky pro vakcíny z Číny či Ruska považuji za riziko pro naše občany," dodal.