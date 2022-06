Opoziční ANO hájí evidenci tržeb, vláda chce její konec ke konci roku

Praha - Sněmovna začala dnes odpoledne v úvodním kole projednávat návrh na zrušení elektronické evidence tržeb (EET). Poslancům ho předložila nynější koaliční vláda, jejíž politické strany se v minulosti ještě v opozičních lavicích netajily svým úmyslem zrušit tento nástroj. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená tento návrh změnu přístupu vlády k občanům a podnikatelům. Vláda tím podle něj demonstruje, že podnikatelům věří, že většina z nich je slušných a plní si své daňové povinnosti vůči státu. Proti zrušení EET vystupuje hlavně hnutí ANO. Bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová označila zrušení EET za politickou i ekonomickou chybu.

Koaliční představitelé už ráno vyjadřovali obavy z obstrukcí opozice a nevylučovali jednání do noci. Předchozí bod dnešní mimořádné schůze, změnu v platbách za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění, projednávali poslanci asi 5,5 hodiny. Do rozpravy ke zrušení EET se už v úvodu přihlásilo 13 poslanců.

Evidence je nyní přerušená do konce letošního roku. Parlament ji v minulém volebním období přerušil kvůli pandemii covidu. Stala se fakticky dobrovolnou. "Není vypnuto a je dobrovolné," zdůraznila dnes před poslanci někdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že zrušením povinnosti evidovat tržby budou podnikatelé zproštěni administrativní a finanční zátěže, kterou pro ně evidence tržeb znamená. "Kdo sledoval postoje členů dnešních vládních stran k tomu, jak bylo zaváděné EET, a k celému tomu průběhu, nemůže být překvapen tím, že plníme jeden ze svých klíčových předvolebních slibů, které jsme učinili a díky kterým jsme sněmovní volby v loňském roce vyhráli,“ prohlásil Stanjura. Nejhorším z EET byl podle Stanjury základní princip, že každý je sprostý podezřelý a musí se neustále vyviňovat. Proto se podle něj vláda snaží tento princip otočit směrem k větší důvěře. Stanjura podotkl, že už loni vzrostl podíl bezhotovostních plateb, které nepoléhají evidenci, na 60 procent. Podle odhadů odborníků vzroste v dalších dvou letech až na 80 procent.

Schillerová naopak míní, že EET je vynikající projekt. Většina poctivých podnikatelů podle ní volá po tom, aby evidence zůstala alespoň dobrovolná. Stanjurovo tvrzení ohledně nedůvěry k podnikatelům odmítla. Evidence tržeb jako hospodářsko-politické opatření splnila svůj účel, uvedla. Poctivým podnikatelům snížila administrativní zátěž a odstranila nekalou konkurenční výhodu těm, kteří podnikali nepoctivě. Díky evidenci navíc nemusí finanční úřady zahajovat kontroly namátkově, dodala. "Poctivých podnikatelů se EET vůbec nedotklo,“ řekla. Zrušením EET chce podle ní Stanjura obrat státní rozpočet každoročně o 13 miliard korun.

"EET je politický symbol vašich minulých vlád. A proto ho tak chráníte," řekl předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Zároveň jde podle něho o symbol nedůvěry k podnikatelům, jejich "zaklekávání" a byrokracie. "Není jediný racionální důvod, aby EET pokračovala," míní. Přínos do státního rozpočtu je podle Jakoba neprokazatelný, přičemž provoz EET stojí podnikatele 1,5 miliardy a stát půl miliardy korun.

Karel Sládeček za klub SPD uvedl, že toto hnutí vždy bylo proti zavedení EET, protože systém postihl malé a střední podnikatele a živnostníky. Poslanci SPD budou podle něho hlasovat pro zrušení EET, podpořili by ale i dobrovolnost tohoto systému.

Zrušení EET má vláda Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení. Projekt EET byl jedním z ústředních témat Andreje Babiše (ANO), který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vláda předložila zákon poslancům na začátku března. Dnes přišlo na řadu první čtení.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna loni 1. května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300.000 podnikatelů.