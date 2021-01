Opozice znovu kritizovala postup vlády při epidemii

Praha - Opozice ve Sněmovně dnes kritizovala postup vlády při epidemii koronaviru. Nechce podporovat další vládní improvizace, ale spravedlivý, předvídatelný a férový systém odškodňování, uvedl například předseda ODS Petr Fiala. Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu nepodpoří ani KDU-ČSL, TOP 09 nebo SPD. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v reakci na výtky opozice řekl, že vláda vzhledem k nepředvídatelnému vývoji nemůže tak snadno slibovat nebo dávat jistotu. Řada připomínek opozice se podle něj nedá splnit.

Šéf ODS Fiala uvedl, že nouzový stav trvá už 176 dní a zdůvodnění kabinetu pro jeho prodloužení je nepřiměřené a nepřijatelné. "Vláda není schopna podrobně a řádně zdůvodnit, na co přesně to potřebuje, proč musíme pořád dál a dál být v nouzovém stavu," uvedl Fiala. Nechceme podporovat další vládní improvizace, nebudeme podepisovat bianco šek," dodal.

Vláda podle Fialy neobjasnila, proč ČR zaostává v rychlosti očkování proti koronaviru v porovnání s okolními zeměmi a proč některé kraje dostaly méně vakcín než jiné. Podobně jako předseda KDU-ČSL Marian Jurečka chce spravedlivý, předvídatelný a férový systém odškodnění lidí postižených koronavirem, například opětovné prominutí odvodů živnostníků a firem na zdravotní a sociální pojištění. Jurečka si stěžoval na to, že pravidla odškodnění a kompenzací nejsou nastavena tak, aby dokázala podpořit všechny lidi, kteří přicházejí o své příjmy.

"Když nás nepustíte k tomu řešení, ignorujete naše návrhy, nemůžete očekávat, že podpoříme prodloužení nouzového stavu," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vládě vyčetla, že sice vyzývá opozici ke společnému postupu a podání ruky, svou ruku ale nechává zastrčenou v kapse.

Také předseda opoziční SPD Tomio Okamura řekl, že jeho klub žádost vlády nepodpoří. Vládní opatření podle něj ohrožují zdraví občanů. Stále víc lékařů podle něj poukazuje na to, že umírají lidé, kteří zanedbali preventivní prohlídky a léčbu závažných chorob. Okamura předpovídá, že začnou klesat počty nemocných a jaro současný stav ukončí. Pokud vláda udrží restrikce, bude to podle něj pokládat za svůj úspěch, i když tomu tak nebude. "Vraťte lidem svobodu, osobní i ekonomickou," vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO).

Také KDU-ČSL nepodpoří prodloužení nouzového stavu, řekl předseda strany Marian Jurečka. Vyzval vládu, aby zvýšila kompenzační bonus na 20.000 korun měsíčně z nynějších 15.000 korun. Poukazoval na to, že na jaře se z této částky neodváděly odvody na pojistné, zatímco nyní ano, takže živnostníků zůstane asi 10.000 korun čistého. Vládu vyzval i k tomu, aby zajistila spravedlivé rozdělování vakcín do krajů.

Ministr Zaorálek zdůraznil, že vláda nouzový stav potřebuje. "Normálně lidsky si neumím přestavit, jak bychom čelili náporu, pokud nám nástroj (nouzový stav) vezmete," varoval. V reakci na výtky opozice řekl, že vláda není schopna dnes dát absolutní jistotu a není schopná tak snadno slibovat. To by podle něj od ní nebylo poctivé. "Takže děkuji za řadu těch připomínek, které tady zaznívají, ale domnívám, se že řada z nich se nedá splnit a neměly by být dávány jako podmínka za nouzový stav," dodal.