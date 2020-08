Opozice žádá stažení stavebního zákona z jednání vlády

Praha - Opozice vyzývá premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stáhl stavební zákon z dnešního jednání vlády. Považuje ho za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle ní neurychlí. Vláda by měla zákon vrátit do mezirezortního připomínkového řízení. Na dnešní tiskové konferenci to řekli zástupci opozičních stran. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za přípravu zákona odpovídá, takový krok zásadně odmítá.

"Každý zákon, se kterým přicházíme, má mít jednoduchou ambici. Lidem v této zemi pomoci a přinést jim něco zásadně pozitivního pro jejich život. To, s čím vláda přichází, je pravý opak. Města a obce by měla přijít o řadu svých kompetencí a o ten komfort, který je v těch termínech, ale že mají úřad dostatečně blízko. Vláda jde opačným směrem, uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj vytváří obrovský úřad, přichází se spoustou nových úředníků, se systémem, kterému občané nebudou jednoduše rozumět.

"Proto jako celá opozice vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby stáhl z dnešního jednání vlády projednávání stavebního zákona. Ten zákon je nepřipravený. Proto ho vyzýváme, aby zákon pustil zpět do mezirezortního řízení. Vyzýváme vládu, aby přišla s návrhem, který bude prokonzultovaný, bez zásadních připomínek a bude znamenat i nějakou shodu napříč politickým spektrem, protože to není zákon jedné vládní garnitury," uvedl dále Rakušan.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je stavební zákon příliš vážná věc na to, aby se z něj dělalo politikum a někdo se na něm zviditelňoval. "Nový stavební zákon obnáší tisíce hodin práce úředníků, těch nejlepších právníků a desítek dalších odborníků. Ti nejlepší experti v Legislativní radě vlády věnovali zákonu desítky hodin času, vydali řadu doporučení, které jsme do zákona dopracovali. Jejich konečný verdikt zněl, že vládě doporučují zákon schválit. Takto odbornou materii musí přece posuzovat odborníci, ne politici! Zajímalo by nás, kdo z nich si stavební zákon podrobně nastudoval," uvedla Dostálová na dotaz ČTK.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil zákon za nekoncepční hybrid. Vláda by podle něj neměla schvalovat zákon, u kterého zůstaly stovky nevypořádaných připomínek.

"Základní smysl spočívat ve zjednodušení stavebního řízení. Cílem bylo udělat proces jednoduchý, srozumitelný a jednoznačný. Bohužel nic z toho se neděje. To, co nás čeká, je další nový úřad, tisíce úředníků. Bude to stát mnohem více peněz , z té upravené podoby zákona navíc vypadla spousta důležitých věcí," doplnil místopředseda ODS Martin Kupka.

MMR přijetím zákona slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok. Hlavními principy jsou podle Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

Podle analytiků, které ČTK oslovila, nový stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita. Podle některých budou mít někteří účastníci řízení stále až příliš silné slovo. Řada zásadních připomínek podle analytiků navíc dosud nebyla vypořádána.