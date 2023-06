Opozice vyčítá vládě neschopnost, zazněl i příměr s pološíleným kuchařem

Praha - Dnešní mimořádné jednání Sněmovny k vládním návrhům ohledně důchodů využila opozice ke kritice vládnutí současné vlády. Přinášíme některé výroky opozičních řečníků s přednostním právem, jak je zachytil sněmovní stenozáznam.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová: "Je velmi nepravděpodobné, aby kabinet, který není schopen a ochoten aktivně řešit zcela objektivní aktuální rozpočtové problémy, mohl jakkoliv pozitivně přispět k řešení problémů dlouhodobých, penzijní otázky nevyjímaje."

"Víte, já rozumím tomu, že pan premiér a ministr financí jsou kamarádi. A dokonce rozumím i tomu, že přijetí adekvátní reakce ze strany premiéra by znamenalo přiznat, že vedlejším produktem tohoto kamarádství bylo obsazení nejdůležitějšího resortu zcela nekompetentním člověkem. Prostě se stala chyba a chyby se v politice stávají. Fajn. Tak z osobních důvodů by se měl ministr financí rozhodnout skončit."

"Pološílený kuchař spálí v troubě rybu na uhel. No a namísto toho, aby se omluvil hostům u stolu, otevřel troubu, rybu vyhodil, vyvětral, poučil se ze svých chyb, tak v marné snaze svůj nezdar zamaskovat zapálí kuchyňskou linku a pak ještě v koupelně způsobí povodeň. Tak zhruba do takové situace naprostého chaosu hodil ministr financí nejen své vládní kolegy, ale také města, kraje, obce, ale samozřejmě všechny, kdo se ve fiskální politice České republiky musí z jakéhokoliv důvodu vyznat."

Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO): "Jdeme z extrému do extrému a běžní lidé, tím spíše potom třeba senioři, kteří nemají ty informace, tak jako je máme my, kteří v tom žijeme každý den, se v tom už nejsou schopni vyznat. K tomu ještě podotýkám to - a to je ten druhý extrém - kdy pan ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na podzim do rozpočtu dal na valorizaci čistou nulu, ačkoliv bezpečně věděl, že nula je vyloučena. Můžeme se bavit o tom, kolik tam měl dát, ale to, že tam nedal vůbec nic, je něco nepochopitelného."

"Bytostně si stojím za tím, že vláda selhala v boji s inflací. Popřela navíc sama sebe. Ještě před dvěma roky tvrdila, že se jedná o Babišovu drahotu. Jenomže my jsme opatření navzdory tomu, že to nebyla žádná naše drahota, ale že to byl důsledek covidové doby, což každý, kdo vystudoval alespoň pár týdnů ekonomické školy střední, musí vědět, tak my jsme opatření udělali. Můžete nás kritizovat, jaké jsme udělali opatření, ale naše opatření zabralo v té době."

Předseda SPD Tomio Okamura: "Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění není žádnou důchodovou reformou, kterou Fialova vláda lživě slibovala. Jde jen o sérii několika parametrických úprav, které mají vést ke snižování růstu důchodů a poškodí jak současné, tak i budoucí důchodce."

"Důchodce, kteří dnes bydlí ve vlastním a neplatí horentní nájmy, je podle Fialovy vlády taky potřeba zkásnout. To navrhuje Fialova vláda. A tak jim vláda zdvojnásobí daň z nemovitosti. Potrestat ty, co si našetřili a zaplatili ze svého na vlastní bydlení, to je skutečně v uvozovkách velmi pravicové a prorodinné."

"Česká republika je kvůli Fialově vládě pouze jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Takže zcela objektivně je Fialova vláda jednou z nejhorších v Evropě vůbec. Je to nejneschopnější vláda v podstatě v Evropě."

Předseda ANO Andrej Babiš: "My jsme dali veřejné naše finance do pořádku a byli jsme jedni z nejlepších v Evropě, co si pamatuji, tak jsme byli druzí za Lucemburkem. Potom přišel covid a teď nám pětikoalice stále vyčítá, že my jsme zadlužili. Ano, my jsme zadlužili, protože všichni zadlužovali a my jsme měli dopustit, aby tady byla patnáctiprocentní nezaměstnanost, aby lidé přišli o práci? Vždyť jste na nás křičeli za covidu, že dáváme málo."

"Na těch sítích, ze mě si dělají srandu, protože samozřejmě neumím tak dobře mluvit jak pan premiér, ale naši to zase sestříhají to moje vystoupení, uděláme z toho ta videa a bude to systémové. Pan premiér mluví systémově, ale lže. Stále lže. A ty lži jsou neuvěřitelné. "

"A ta lež, kde pan premiér říká, že musíme něco udělat nebo zbankrotujeme, nezbankrotujeme. Dluh, i když za této vlády se zhoršil o dvě místa, je stále poloviční, poloviční vůči dalším členským státům EU, poloviční."