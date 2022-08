Opozice podala do debaty o programu schůze Sněmovny desítky přihlášek

Praha - Do debaty o případných změnách programu nynější schůze Sněmovny podala opozice pět desítek přihlášek. Na dotaz ČTK to sdělila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Podle ní jde o obstrukci. Poslanci mají na schůzi rozhodnout zejména o sporném snížení státních plateb do zdravotnictví za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané, které vetoval prezident Miloš Zeman.

"Momentálně více než 50 přihlášených, což nelze vnímat jinak než jako obstrukci," napsala Pekarová Adamová. Opoziční představitelé už předem uváděli, že debata ohledně vládní zdravotnické novely bude dlouhá.

K přehlasování prezidentova veta je potřeba nejméně 101 poslaneckých hlasů. Koalice jich má v plném složení 108, pětice zástupců vládního tábora se z dnešního jednacího dne omluvila. Omluvu poslal i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který je předkladatelem sporné předlohy.

Jako první vystoupil v debatě o změnách programu schůze lídr ANO Andrej Babiš. Chce mimo jiné, aby dolní komora projednala aféru kolem nového ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka. "Situace v naší rozvědce je natolik závažná, že se jí musíme věnovat," míní Babiš. Poukazoval například na to, že kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražském korupčním případu Dozimetr skončili Petr Gazdík (STAN) ve funkci ministra školství a Roman Knap ve funkci ředitele České pošty. Připomněl, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uváděl, že nebude tolerovat kontakty s Redlem, nyní se podle Babiše "vykrucuje" a Mlejnek táhne civilní rozvědku podle lídra ANO ke dnu. Každému je jasné, že Mlejnek a Rakušan musí skončit, míní Babiš.

Předseda hnutí ANO potom obsáhle zdůvodňoval, proč by se Sněmovna měla věnovat i situaci ve zdravotnictví. Vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nemají podle předsedy ANO žádnou strategii a zřejmě ani netuší, co by měli dělat. Babiš mluvil o destabilizaci či rozvratu zdravotnictví.

Předseda SPD Tomio Okamura zase chtěl, aby Sněmovna zařadila do programu body o nelegální migraci a o podle něho nedostatečné vládní pomoci lidem v souvislosti se zdražováním. Kabinetem schválený úsporný tarif u energií označil Okamura za nechutný výsměch lidem, Fialova vláda podle něho nemá řešení a měla by podat demisi. "Vy nejste česká vláda, vy jste ukrajinská vláda a jste zaprodaní zájmům Bruselu, Berlína, Washingtonu a Ukrajiny a doplácejí na to všichni občané v České republice," prohlásil lídr SPD.

Debata o programu schůze zabrala už více než dvě hodiny. Dosud vystoupila pětice opozičních poslanců.

Sněmovna rozhodne po Zemanově vetu o snížení zdravotních plateb státu

Sněmovna bude dnes opětovně projednávat vládní novelu o snížení zdravotních plateb státu za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané na zbytek roku. Předlohu vetoval prezident Miloš Zeman. Do programu řádné schůze by se mělo dodatečně dostat také schvalování vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Po této schůzi poslance čeká debata o řešení energetické krize nebo zdražování. Mimořádnou schůzi k těmto tématům vyvolali poslanci opozičního hnutí ANO s podporou SPD.

Jednání dolní komory o zdravotnické předloze, která má také zavést automatickou valorizaci úhrad státu za jeho pojištěnce, se v souvislosti s odporem opozice patrně protáhne. Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit v letošním rozpočtu 14 miliard korun. Nová částka je navržena tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Opoziční představitelé podobně jako prezident tvrdí, že nižší platby mohou ohrozit kvalitu a dostupnost péče. Vládní činitelé takové obavy opakovaně odmítli. Zástupci koalice včetně ministrů zdravotnictví a financí předpokládají, že Sněmovna Zemanův postoj přehlasuje. Potřeba je k tomu nejméně 101 poslaneckých hlasů, koalice jich má v plném složení 108.

Senát dal souhlas s rozšířením NATO o dvě severské země už v první polovině srpna. Očekává se, že postoj dolní komory bude stejný. Samotná ratifikace za Česko pak bude spočívat v podpisu prezidenta.

Poslanecká debata k energiím a růstu cen má začít čtvrt hodiny po skončení schůze k novele o zdravotních platbách. V návrhu programu mimořádné schůze není žádný zákon. Poslanci by měli obecně diskutovat o "strategii vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti". Opozice tvrdí, že kabinet žádný plán nemá. Schůze se nakonec ale nemusí uskutečnit, pokud Sněmovna návrh programu koaliční většinou zamítne. Navzdory tomu se ale ještě před hlasováním o návrhu programu otevře prostor pro debatu, v níž mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem.