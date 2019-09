Opozice opět kritizovala daňový balíček, ministryně ho hájila

Praha - S kritikou ze strany opozice se dnes opět setkal vládní daňový balíček, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Sněmovna ho projednává ve druhém čtení, kdy poslanci mohou přednášet pozměňovací návrhy. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zopakovala stanovisko vlády, že hlavním motivem balíčku je ochrana občanů před dopady závislostí na návykových látkách. Opozice vládu vinila, že jí jde jen o větší výběr peněz do rozpočtu.

Druhé čtení balíčku dnes dopoledne Sněmovna nedokončila a zatím není jasné, kdy se k němu vrátí. Předseda klubu vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek neúspěšně prosazoval, aby debata pokračovala odpoledne. Faltýnek řekl ČTK, že z jeho strany bude snaha zařadit projednání balíčku ještě do konce týdne. "My máme ambici vládní balíček stihnout. Je důležitý i pro sestavení rozpočtu. I za cenu toho, že bychom iniciovali mimořádné schůze," řekla novinářům ministryně Schillerová.

Schůze Sněmovny potrvá do pátku. Pokud by do té doby poslanci druhé čtení neukončili, pokračovalo by až na říjnové schůzi. Balíček má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku. Do té doby ho musí po Sněmovně projednat ještě Senát a podepsat prezident.

Ministryně Schillerová mimo jiné rozptylovala obavy z toho, že by zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků a lihu podpořilo růst černého trhu. Poukazovala například na to, že Česko patří k zemím s nízkým podílem černého trhu s cigaretami a alkoholem. Uvedla také, že od roku 2010 vzrostla průměrná mzda o 44,2 procenta, ale v tom roce se také naposledy zvyšovala spotřební daň z lihu. U tabáku se sice daň zvyšovala, ale její růst podle Schillerové neodpovídal růstu příjmů spotřebitelů.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek chce balíček zamítnout. Vytýkal mu především, že motivem vlády je snaha získat víc peněz do státního rozpočtu, a nikoli vládou deklarovaný boj se závislostmi. Za nejnebezpečnější a nejškodlivější část balíčku označil nové zdanění rezerv pojišťoven.

Rezervy by měly být daňové uznatelné jen do výše stanovené směrnicí Solvency II. Kalousek tvrdí, že to oslabí finanční sektor a bude to motivovat zahraniční vlastníky pojišťoven v ČR k odlivu dividend do zahraničí. Česká asociace pojišťoven již dříve vyzvala poslance, aby návrh odmítli.

Schillerová zastává názor, že nová metoda je objektivnější a znemožňuje snižování daní pomocí tvorby rezerv. Pojišťovnictví je podle ní jediným segmentem, který má takovou výjimku. Odmítla, že by šlo o sektorovou daň.

Poslanec SPD Jan Hrnčíř řekl, že jeho hnutí nemůže balíček podpořit, protože i přes slib vlády, že nebude zvyšovat daně, tento návrh výrazně zdražuje občanům život. Jan Bartošek (KDU-ČSL) obvinil vládu, že návrh připravila šlendriánsky a neposkytla k němu odborná stanoviska. Václav Klaus (Trikolora) varoval vládu, že její snaha uplácet voličské skupiny narazí na přicházející zpomalení ekonomiky. Vláda podle něj víc peněz stejně nevybere.

K daňovému balíčku vznesli poslanci desítky návrhů

K vládnímu daňovému balíčku, který má především zvýšit spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, předložili poslanci na šest desítek pozměňovacích návrhů. Chtějí mimo jiné zachovat současnou výši poplatku za vklad do katastru nemovitostí, zrušit superhrubou mzdu nebo zvyšovat daňové úlevy. Druhé čtení návrhu, kdy můžou své návrhy předkládat, měla Sněmovna na programu dnes, ale nedokončila ho.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) je připravena podpořit pozměňovací návrhy od ministerstva financí. Týkají se především procesních a technických věcí. "Jinak v tuto chvíli já nejsem připravena podpořit žádný z pozměňovacích návrhů, které tady zazněly," řekla novinářům.

Rozpočtový výbor chce z popudu svojí předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM) vyřadit z balíčku zrušení osvobození od energetické daně u plynu pro domovní kotelny. Plyn pro domovní kotelny je od energetické daně dosud osvobozený a vláda chce toto osvobození zrušit.

Odpůrci návrhu argumentují tím, že by zdražil vytápění stovkám tisíc domácností. Podle některých poslanců by zdanění plynu dopadlo i na domovy důchodců nebo dětské domovy. Vláda však uvádí, že tak chce srovnat podmínky pro domovní kotelny a velké dodavatele tepla, kteří si musí kupovat emisní povolenky. "Tady bude klíčové stanovisko ministra životního prostředí, protože díky němu se načetla tato úprava," řekla ministryně. Stanovisko by měla mít poté, se ministr Richard Brabec (ANO) vrátí ze zahraničí. Pokud by poslanci KSČM při závěrečném hlasování zdanění plynu nepodpořili, bude ministryně financí podle svých slov respektovat rozhodnutí Sněmovny.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek navrhl balíček zamítnout. Kromě toho navrhuje zrušit zdanění superhrubé mzdy i solidární daňovou přirážku pro lidi s vysokými příjmy. Takzvaná superhrubá mzda znamená, že základem daně u zaměstnanců je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Podléhá sazbě 15 procent, Kalousek navrhuje zdanění hrubé mzdy sazbou 19 procent. Jan Skopeček (ODS) chce osvobodit od daně z přidané hodnoty jazykové kurzy a poplatky za jazykové zkoušky. Opět také navrhuje zvýšit roční základní daňovou slevu na poplatníka z nynějších 24.840 korun na 30.000 korun. Zaměstnancům by zůstalo měsíčně o 430 korun víc. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) navrhuje stejnou částku i pro manželku poplatníka, pokud nemá vlastní příjmy. Jan Hrnčíř (SPD) chce roční slevu na poplatníka i na manželku bez vlastních příjmů navýšit na 27.400 korun.

Poslanec vládní ČSSD Václav Votava chce z balíčku vypustit navrhované zdanění výher nad 100.000 korun srážkovou daní. Argumentuje tím, že se tento návrh dostal do balíčku až při projednávání ve vládě a neprošel tedy připomínkovým řízením. Votava také chce mírnější nárůst daně u takzvaných živých her, tedy u karetních her nebo rulety. Vláda navrhuje nárůst z 23 procent na 30 procent, poslanec navrhuje sazbu 25 procent.

Lidovec Jan Bartošek chce zvýšit zdanění hracích automatů až na 40 procent a jedno procento z toho chce určit na protidrogovou politiku.

Vládní návrh také zdvojnásobuje na 2000 korun poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Vláda argumentuje inflací i rostoucími náklady spojenými s vyšší právní ochranou nemovitostí před možnými podvody. Poslanci Věra Kovářová (STAN), Ferjenčík a Bartošek předložili společný návrh, kterým chtějí tuto část z návrhu vypustit. Stejný návrh má Vojtěch Munzar (ODS).

Úlevu podnikatelům by mohl přinést návrh Radka Kotena (SPD). Navrhuje zvýšit limit určující samostatné hmotné movité věci z nynějších 40.000 korun na 100.000 korun. Znamená to, že do tohoto limitu si může podnikatel při nákupu takové věci, třeba elektroniky, dát zaplacenou částku rovnou do nákladů, zatímco nad tuto částku už ji musí v průběhu let odepisovat. Koten uvádí, že dosavadní limit platí od roku 1998, tedy 21 let.

ODS chce opět zrušit daň z nabytí nemovitostí. Sněmovna přitom v úterý stejný návrh vzešlý ze Senátu odmítla. Votava označil snahu ODS zrušit daň za pokrytectví. Vyčetl pravici, že když byla u moci, zvýšila sazbu daně ze tří na čtyři procenta a nezrušila ji, i když na to měla sílu.